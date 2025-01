Lipid-Nanopartikel in COVID-Impfstoffen gelangen zu lebenswichtigen Organen, einschließlich dem Herzen

Teile die Wahrheit!

Eine neue Studie über den COVID-19-mRNA-Impfstoff bei Mäusen ergab, dass Lipidnanopartikel, die das Spike-Protein enthielten, sich in den wichtigsten lebenswichtigen Organen, einschließlich des Herzens, verteilten.

Wissenschaftler sagen, dass diese Art von Forschung hätte durchgeführt werden müssen, bevor die COVID-19-Impfstoffe für die Weltbevölkerung eingeführt wurden.

Lipidnanopartikel (LNPs), die zur Abgabe der mRNA im COVID-19-Impfstoff an die Körperzellen verwendet werden, verbleiben nicht an der Injektionsstelle – sie zirkulieren im gesamten Körper und erreichen lebenswichtige Organe, einschließlich des Herzens, wie aus einem neuen Artikel hervorgeht, der in Nature Biotechnology veröffentlicht wurde.

Die Ergebnisse „deuten auf einen möglichen Mechanismus hin, durch den LNP-basierte mRNA-Impfstoffe zu den berichteten kardialen Komplikationen beitragen könnten“, einschließlich Myokarditis, schreiben die Autoren der Studie.

Die Ergebnisse der Studie, die jetzt in einer der führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, widersprechen den Behauptungen von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und Wissenschaftlern während der Einführung der COVID-19-Impfstoffe, dass die LNPs sicher seien, da sie nur zu bestimmten Zielorten im Körper transportiert würden.

Die Autoren sagten, dass es keine geeignete Technologie gibt, um zu verfolgen, wo Nanocarrier wie LNPs im Körper landen, nachdem sie durch intramuskuläre Injektion verabreicht wurden – insbesondere bei Medikamenten wie Impfstoffen, die geringe Dosen der Partikel enthalten. (Entgiftung: Strategien zur Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen der COVID-19-„Impfstoffe“)

In dieser Studie entwickelten die Autoren eine experimentelle Technologie, um zu verfolgen, wo verschiedene Träger von Nanopartikeln, einschließlich LNPs, nach einer intramuskulären Injektion im Körper landen. Sie testeten die Technologie an Mäusen.

Die Forscher fanden heraus, dass LNPs, die die SARS-CoV-2-Spike-Protein-mRNA transportieren, selbst bei extrem niedrigen Dosen lebenswichtige Organe erreichten. Sie gelangten in das Herzgewebe und verursachten Zell- oder Gewebeveränderungen.

„COVID-19-mRNA-Injektions-LNPs zirkulieren systemisch und werden in lebenswichtige Organsysteme aufgenommen, was zu einer körpereigenen toxischen Spike-Protein-Produktion führt“, schrieb der Epidemiologe und Administrator der McCullough Foundation, Nicolas Hulscher, auf Substack.

Laut Karl Jablonowski, leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense, bestand zu Beginn der Einführung des COVID-19-Impfstoffs der weit verbreitete Irrtum, dass das LNP ‚in den Muskelzellen verbleibt‘.

Diese Vorstellung wurde von großen Publikationen wie „Science“ und „Open Forum Infectious Diseases“ – einer Zeitschrift, die zum Teil von den „Centers for Disease Control and Prevention“ und „Pfizer“ finanziert wird – aufrechterhalten, obwohl „Pfizers eigene Studie“ zeigte, dass nach nur 8 Stunden nur noch 22 % der ursprünglich injizierten LNPs an der Injektionsstelle verblieben, 18 % in die Leber und 1 % in die Milz gewandert waren.

„Diese Studie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie falsch diese Aussage war, da sie intramuskulär injizierte LNPs im Herzen, in der Leber, in der Niere, in der Milz, im Kopf und in allen analysierten Lymphknoten fand“, so Jablonowski.

Die Forschung hätte vor der Massenimpfung durchgeführt werden sollen, nicht danach

Laut der Studie gibt es über 30 neue Medikamente – darunter Genom-Editierungswerkzeuge, mRNA- und Protein-Medikamente – die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der Europäischen Arzneimittel-Agentur zur Behandlung von Krankheiten zugelassen sind.

Die Arzneimittelentwickler stehen jedoch bei der klinischen Anwendung dieser Werkzeuge vor einer großen Herausforderung – wie kann sichergestellt werden, dass die Medikamente nur die Zellen erreichen, auf die sie abzielen?

Um bestimmte Zellen anzusteuern, verwenden die Medikamente „Nanocarrier“ – winzige Partikel, die ein Medikament durch den Körper transportieren können – die aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten, bestimmte Zelltypen anzusteuern, ausgewählt werden. Es gibt verschiedene Arten von Nanocarriern, darunter Liposomen, virale Vektoren und LNPs, die im COVID-19-Impfstoff verwendet wurden.