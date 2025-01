Ein schockierender Report deckt auf: Katholische Kirche versteckte Missbrauchstäter im Ausland 

Teile die Wahrheit!

Katholische Priester, die in der Vergangenheit über Jahre Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, sind keine Einzelfälle. Statt die Missbrauchstäter den Justizbehörden zu übergeben, verhalf die katholische Kirche den Tätern zu Flucht ins Ausland. Das zeigen Recherchen des Bayerischen Rundfunks. Von Frank Schwede

Die Menschen in Itumbiara, eine Stadt im Landesinnern von Brasilien, nannten den Pfarrer aus dem bayerischen Eichstätt nur „Josef der Deutsche“. Was die Gläubigen in Itumbiiara nicht wussten, ist, dass der deutsche Missionar Josef Ludwig Zottman in Wahrheit ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter auf der Flucht war.

Die Behörden warfen den Geistlichen vor, sich 1969 an fünf Schulmädchen vergangen zu haben. Der ehemalige Polizist Peter Grimm arbeitet den Fall Zottmann für die Unabhängige Aufarbeitungskommission der Diözese Eichstätt auf. Den Reportern des Bayerischen Rundfunks sagt er:

„Er hat Mädchen missbraucht. Er hat sie berührt. An Teilen ihres Körpers hat er sie betastet, teilweise hat er auch Zungenküsse ausgetauscht und andere Sachen mit ihnen gemacht.“

Als Zottmann auffliegt, gelingt ihm mithilfe des Bistums Eichstätt die Flucht nach Brasilien. Das Bistum finanzierte Zottmann sogar verdeckt weiter, indem es sein Priestergehalt als Missionsspende tarnte.

Der Eichstätter Generalvikar transferierte das Geld über das Kloster Münsterschwarzach ins Ausland. Gegenüber den Ermittlungsbehörden gab sich das Bistum ahnungslos und tat so, als kenne es den Aufenthaltsort des Flüchtigen nicht.

Josef Ludwig Zottmann ist kein Einzelfall. Dem Bayerischen Rundfunk liegen weitere Fälle von Priestern mit Missbrauchsvorwürfen vor, denen mithilfe der katholischen Kirche die Flucht ins Ausland gelang. (Mel Gibson: Der Papst und Vatikan sind von Kinderschändern umzingelt (Video))

Eine weitere Spur führt in das Erzbistum Bamberg, das dem 2005 verstorbenen Priester Dieter Scholz zur Flucht nach Bolivien verhalf. Der Fall liegt mehr als 60 Jahre zurück. Scholz wurde vorgeworfen, im Jahr 1963 zwei Jungen sexuell missbraucht zu haben.

Scholz tauchte zunächst im Kloster Münsterschwarzach unter. Waren der Abtei die Vorwürfe gegen den Pfarrer bekannt? Tatsächlich gibt es laut Aussage der Pressesprecherin der Abtei Münsterschwarzach, Julia Martin, einen belastenden Briefwechsel zwischen dem damaligen Abt und dem Bamberger Erzbistum. Mitarbeitern des BR sagt Martin:

„Laut den Briefen können wir davon ausgehen, dass Abt Bonifaz umfänglich Bescheid wusste, um was es hier gegangen ist.“

Abends lud der Pfarrer Jugendliche in sein Wohnzimmer ein

Martin Berger (Name geändert), ein ehemaliger Ministrant und Missbrauchsopfer, sieht darin einen Freibrief für den Täter, ungestraft weiterzumachen. Wie lange Pfarrer Scholz im Kloster bleibt, ist unklar. Warum die Abtei Polizei und Staatsanwaltschaft nicht informiert hat, kann nicht mehr geklärt werden, sagt Julia Martin.

Anfang 1964 reist Pfarrer Scholz unter dem Pseudonym Padre Umberto in das Dorf San Antonio de Lomerio in Bolivien. Scholz galt dort als absolute Autorität. Viele arme Familien waren von ihm finanziell abhängig.

Scholz vergab an mehrere Jugendliche Stipendien, berichtet der Bürgermeister des Dorfes, Angel Sumami, dem Bayerischen Rundfunk. In Bolivien lagen gegen den deutschen Priester keine Anzeigen vor. Doch ein Stipendiat erinnert sich, dass Scholz ständig die Nähe zu männlichen Jugendlichen suchte. Er sagt:

„Abends lud er die Jugendlichen in sein Wohnzimmer ein. Er kaufte Bücher, Fernseher, Comics – und die Kinder, die wollten, konnten bei ihm fernsehen.“

Als Scholz nach fünf Jahren nach Deutschland zurückkehrte, nahm er eine Stelle als Gemeindepfarrer in Wallenfells an, eine kleine Gemeinde in Bayern, wo er bis 1995 tätig war.