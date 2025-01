Marionette Trumps Stargate-Projekt, KI-Konditionierung und der Krebsimpfstoff-Schwindel

Und sie ebnete den Weg für dieses neue alberne Stargate-Projekt.

Außerdem ist Robert F. Kennedy Jr. kein Impfskeptiker, er befürwortet lediglich „sicherere“ Impfstoffe, etwas, das es nicht gibt, denn Impfstoffe sind ein totaler Schwindel, ein Betrug, etwas, das für etwas entwickelt wurde, das es nicht gibt.

Es ist einfach eine weitere Möglichkeit, Menschen zu vergiften, sie krank und abhängig von ihrem tierischen System zu machen.

Außerdem berichteten die Medien am 22. Januar 2025, dass Robert F. Kennedy Jr. seine Meinung geändert habe und sein Image überarbeite, um Trump besser zu dienen.

RFK Jr. sagte kürzlich, er sei voll und ganz für Polio-Impfungen und würde niemandem die Impfung wegnehmen. Er hat dem Senat auch gesagt, er wolle lediglich Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit leichter zugänglich machen – also gefälschte und manipulierte Daten.

„Trump kündigte während einer Pressekonferenz am Dienstag ein Joint Venture zwischen OpenAI, Oracle und SoftBank an, das Stargate heißen wird. Das Projekt, das bis zu 500 Milliarden Dollar kosten könnte, wurde von Trump als das größte KI-Infrastrukturprojekt der Geschichte bezeichnet.

Laut dem Weißen Haus wird Stargate mit dem Bau von Rechenzentren und der Stromerzeugung beginnen, die für die KI-Entwicklung in Texas erforderlich ist.“

Lächerlich und gleichzeitig extrem böse und beängstigend. Stellen Sie sich diese KI-gesteuerten Programme vor, die mit der rückständigen Pseudowissenschaft der falschen Keimtheorie gefüttert wurden. Stellen Sie sich nur vor, was sie sich einfallen lassen werden.

Giftige Lösungen für Probleme, die nicht einmal existieren.

Dies werden wir jedoch wahrscheinlich noch nicht erleben, nicht bevor sie die nächste alberne Plandemie vortäuschen . Im Moment ist dies nur Konditionierung, ein Weg, um den Weg für mehr Kontrolle durch KI-Regierungen zu ebnen – als würde man die Massen darauf konditionieren, KI als ihre neue Führung, ihren neuen Retter, ihre neuen Sklavenhalter zu akzeptieren .

Dies ist lediglich ein Teil des drohenden Kontrollnetzes, das mit digitalen IDs und einem sozialen Kredit-Score gepaart sein wird .

„Oracle-Vorsitzender Larry Ellison betonte die potenziellen medizinischen Vorteile der Investition und erklärte, dass KI zur Krebserkennung und zur Anpassung von mRNA-Impfstoffen zur Behandlung innerhalb von 48 Stunden eingesetzt werden könne.“

Du verdammter Schwachkopf. Krebs ist die letzte Verteidigungslinie Ihres Körpers gegen Ihren schädlichen Lebensstil. Tumore bilden sich als Schutz. Sie können sie nicht „heilen“. Sie müssen aufhören, sich selbst zu vergiften, und Ihr Körper wird sie in seinem eigenen Tempo abbauen, da er sie nicht mehr braucht. Einfach, logisch und sicher.

Diese albernen „Impfstoffe gegen Krebs“ sind ein Schwindel, ein lächerlicher Scherz, um die Massen zu verspotten, da dies biologisch nicht möglich ist.

Anstatt diesen Artikel mit Fakten über Krebs und Krankheiten zu „spammen“, lesen Sie bitte meine Artikel über Krebs und unsere Entgiftungs- und Heilungsprozesse, die auf anerkannter Wissenschaft basieren, wenn Sie neu in der Biologie, Physiologie, Biochemie und dem Schwindel mit der Keimtheorie sind, anstatt sie mit Fakten über Krebs und Krankheiten zu „spammen“.

Seit Juni 2024, da ich die Anzahl der Artikel, die ich jede Woche schreibe und veröffentliche, reduziere, werden alle meine Artikel durch tatsächliche Screenshots aus etablierter Literatur in den Bereichen Biologie, Physiologie und Biochemie unterstützt (was viel zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt).

Mehr dazu hier:

Entgiftung: Strategien zur Bekämpfung der schädlichen Auswirkungen der COVID-19-„Impfstoffe“

Gesundheit: Seit über 100 Jahren geheim gehalten: Tee der amerikanischen Ureinwohner bekämpft Krebs

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 27.01.2025