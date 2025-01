Mega-Brandstiftung in LA? Mit dem Ziel, die erste Smart City an einem sehr ikonischen Ort zu schaffen

Mel Gibson: Waldbrände in Los Angeles sind ein „Inside Job“ des Tiefen Staates!

Mel Gibson behauptet, dass die Waldbrände in Los Angeles von Agenten des „Deep State“ gelegt wurden, die LA in eine 15-Minuten-Stadt verwandeln wollen.

Bei einem Auftritt in der Sendung „The Ingraham Angle“ von Fox News am Freitag sagte Gibson, die Brände könnten Teil einer Verschwörung gewesen sein, um die Menschen zu vertreiben und das Land neu zu bebauen.

„Ich weiß, dass sie mit dem Wasser herumgespielt und aus dem einen oder anderen Grund Reserven freigegeben haben. Das machen sie schon eine ganze Weile. Kalifornien hat viele Probleme, die einen irgendwie verwirren, warum sie so etwas tun“, sagte Gibson zu Laura Ingraham.

Infowars.com berichtet: „Und dann, bei solchen Ereignissen, fragt man sich, ob das mit Absicht geschieht. Das ist ein verrückter Gedanke. Aber man beginnt zu überlegen, ob es eine Absicht gibt oder nicht. Was könnte es sein? Wissen Sie, was wollen sie? Den Staat leeren? Ich weiß es nicht.“

Ingraham wies darauf hin, dass die „Klimaleute“ der Ansicht seien, es bestehe ein „großer Bedarf“ daran, „in Kalifornien und im ganzen Land eine hohe Wohndichte zu schaffen“.

„Ja. Das ist ziemlich beängstigend“, antwortete Gibson. „Und es wird auch Jahrzehnte dauern, das zu tun. Es ist, als ob es, wissen Sie, eine gute Idee wäre, was ich nicht weiß. Es erinnert mich an die alten Viehbarone, die die Leute von ihrem Land vertrieben haben, wissen Sie.“ (Der Tiefe Staat ist für die verheerenden Brände in Los Angeles verantwortlich (Videos))

„Aber ich weiß nicht. Ich kann mir alle möglichen schrecklichen Theorien ausdenken, Verschwörungstheorien und alles Mögliche“, fuhr der Star aus Lethal Weapon fort, „aber es schien einfach ein wenig praktisch, dass es kein Wasser gab, dass die Windverhältnisse stimmten und dass es Leute gab, die bereit und willens waren und in der Lage, Feuer zu legen.“

„Und haben sie einen Auftrag dazu? Oder handeln sie einfach aus eigenem Antrieb? Ich weiß es nicht. Aber sie scheinen ziemlich gut ausgerüstet zu sein. Einige der Leute, die sie fangen“, bemerkte er.

Die abgebrannte Villa von John Goodman, nur die blaue Mülltonne hat es überstanden!? Erinnern Sie sich an die Theorie bei den Bränden in Hawaii 2023. Dort hieß das Häuser mit blauen Dächern nicht vom Feuer betroffen waren.

300x250

Kein blaues Dach weit und breit… Häuser sind abgebrannt. Bäume nicht.

„Ich werde die Überreste meines Hauses durchsuchen und schauen, ob ich irgendwelche Hinweise für Sie finden kann“, fügte der Regisseur von Apocalypto hinzu.

300x250 boxone

Die Polizei von Los Angeles nahm am Freitag einen Mann mit einem Lötbrenner fest . Er wurde verdächtigt, Brandstiftung begangen zu haben. Er wurde jedoch ohne Anklage freigelassen, nachdem die Polizei von Los Angeles erklärt hatte, sie habe keinen hinreichenden Tatverdacht dafür, dass er für die Auslösung der Waldbrände verantwortlich sei.

Mel Gibson Has A Lot of Questions About the L A Fires, Mocks Newsom with an Epic One-Liner…