Geheimnisse, Brüskierungen und Machtspiele: Das explosive Drama bei Jimmy Carters Beerdigung

Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich oft offen zu ihrer Position in der Zukunft Amerikas äußert, entschied sich für eine andere Taktik: Schweigen.

Ihre Weigerung, sich mit Trump oder Obama auseinanderzusetzen, war kein Zufall. Harris‘ kühles Auftreten zeugte von Strategie – ein kalkulierter Schachzug, um sich von den tektonischen Verschiebungen zu distanzieren, die in Echtzeit stattfinden.

Hat sich Harris damit heimlich auf die Seite der Clintons und des zerfallenden demokratischen Establishments gestellt? Oder war es ein verzweifelter Versuch, durch die gefährlichen Gewässer einer zunehmend gespaltenen Führung zu navigieren?

Was auch immer der Grund war, Harris‘ Schweigen hat die Spannung im Saal nur noch verstärkt und Beobachter fragen sich, wo ihre wahre Loyalität liegt.

MICHELLE OBAMAS ABWESENHEIT: WO WAR SIE?

Die vielleicht auffälligste Abwesenheit des Tages war Michelle Obama. Während Barack Obama im Mittelpunkt des sich entfaltenden Dramas stand, war Michelle nirgends zu sehen. In einer politischen Welt, in der der äußere Schein alles ist, spricht ihre Entscheidung, der Beerdigung fernzubleiben, Bände. War es ein bewusster Protest?

Eine Weigerung, sich mit Trumps unvermeidlicher Rückkehr an die Macht auseinanderzusetzen? Oder etwas noch Undurchsichtigeres?

Michelles Abwesenheit war ein eklatantes Loch in der Geschichte – ein fehlendes Teil eines Puzzles, das selbst die erfahrensten politischen Analysten weiterhin vor Rätsel stellt.

Was konnte sie nur wissen und warum entschied sie sich, nicht an diesem historischen Treffen teilzunehmen?

DIE UMSCHLÄGE, DIE ALLES VERÄNDERTEN: EIN TÖDLICHES GEHEIMNIS ENTHÜLLT

Wenn Sie meinen, die Spannung bei Carters Beerdigung sei schon groß genug gewesen, sollten Sie Folgendes bedenken: Jimmy Carter und Donald Trump haben eine entscheidende Gemeinsamkeit.

Sie waren die einzigen beiden Präsidenten, die bei der Beerdigung von George HW Bush KEINE geheimnisvollen Umschläge erhielten.

Diese Umschläge, die den Frauen der mächtigsten politischen Dynastien Amerikas überreicht wurden, sollen brisante Informationen enthalten haben, die mit einer geheimen Datenbank verknüpft sind.

Diese Datenbank, die von Militärinsidern, den sogenannten White Hats, entdeckt wurde, soll die dunkelsten Geheimnisse der Kabale und des Deep State Regimes offengelegt haben. Die Umschläge schickten Schockwellen durch die politische Elite – auf Video festgehalten, während Hillary Clinton, Michelle Obama und Laura Bush sichtlich fassungslos und entsetzt reagierten.

Carters Auslassung in dieser unheilvollen Lieferung ist, wie die von Trump, kein Zufall. Sie deutet auf eine tiefere Ausrichtung gegen die Kräfte der Geheimhaltung und Korruption hin, die seit Jahrzehnten ungehindert herrschen.

JIMMY CARTER: DER AUSSENSEITIGER VOR TRUMP

Vergessen wir nicht, wer Jimmy Carter war. Wie Trump war Carter ein Mann, der die fest verwurzelten Machtstrukturen seiner Zeit in Frage stellte. Er war ein Außenseiter, ein Führer, der sich den Launen der globalen Elite nicht beugen wollte.

Es ist kein Zufall, dass Carter keinen Umschlag erhielt – ebenso wenig wie es ein Zufall ist, dass Trump, der ultimative Außenseiter und Unruhestifter, kurz davor steht, die Präsidentschaft zurückzuerobern.

Carters Vermächtnis erstrahlt nun in neuem Licht . Seine Beerdigung war nicht nur ein Abschied, sondern eine Fackelübergabe – ein Zeichen, dass der Kampf gegen den „Deep State“ nicht mit ihm zu Ende war.

In vielerlei Hinsicht stellt Trumps zweite Amtszeit die Fortsetzung von Carters unbeugsamem Geist dar, ein Kampf um die Seele der Nation.

Der Krieg um Amerikas Zukunft ist noch lange nicht vorbei

Die Ereignisse bei Jimmy Carters Beerdigung waren mehr als eine Aneinanderreihung persönlicher Interaktionen. Sie waren ein Schlachtfeld. Jeder Blick, jede Geste, jedes Schweigen zeugten von den Machtkämpfen, die hinter den Kulissen weiterhin toben.

Die alte Garde – die Clintons, die Obamas, die Bidens – verliert den Halt. Die neue Ära, angeführt von Trump, erhebt sich unverfroren.

Für Amerikaner, die an das Versprechen einer freien und transparenten Nation glauben, waren diese Momente ein Aufruf zu den Waffen. Die finsteren Mächte der Kabale und des Tiefen Staates sind gewarnt. Ihre Geheimnisse, ihre Lügen, ihr Griff nach der Macht – Trumps Rückkehr signalisiert das Ende ihrer Herrschaft.

Die Zukunft gehört Trump und dem Volk

Während sich der designierte Präsident darauf vorbereitet, sein Amt wieder anzutreten, ist die Botschaft klar: Amerika ist nicht länger den Puppenspielern hinter dem Vorhang ausgeliefert. Die geheimnisvollen Umschläge, das Schweigen, die Allianzen und die Kämpfe sind alle Teil einer größeren Geschichte – der Geschichte einer Nation, die ihr Schicksal wieder in die Hand nimmt.

Jimmy Carters Beerdigung war ein Wendepunkt, ein Moment, an dem die Fronten für alle sichtbar gezogen wurden.

Dies ist jetzt Trumps Amerika und es ist Zeit, zu beenden, was er begonnen hat.

Schockierende Geheimbriefe aufgedeckt: POTUS nimmt Clinton, Obama und Bushs Ehefrauen bei Präsident Bushs Beerdigung ins Visier! Game Over! VIDEO

Bei der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush erregte ein merkwürdiger Vorfall die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit:

Die Ehefrauen von Bill Clinton, Barack Obama und George W. Bush erhielten jeweils einen geheimnisvollen Umschlag. Diese Umschläge sollen geheime Informationen enthalten haben, die mit einer geheimen Datenbank verknüpft sind, die von den White Hats des Militärs aufgedeckt wurde und die angeblich die dunkelsten Geheimnisse der Regime der Kabale und des Deep State enthielt.

Nachtrag d. Red.: Hier ein Netzfund auf Michael Müller`s Telegram-Kanal:

Schaut mal ganz kurz hier drauf…. Obama und Trump verstehen sich offenbar recht gut bei der Trauerfeier von Carter…. Aber woher wissen wir das das hier der echte Trump ist und nicht einer der Doppelgänger von Trump den der Deep State sich geschaffen hat…Das ist nicht der echte Trump. Das kann niemals sein ein solch offener Verrat wie hier uns Glauben gemacht werden will. Das Thema hatten wir neulich schon mal, weil sich Trump gerade so komisch verhält mit den Gebietserweiterungen. Ich kann mir NICHT vorstellen, dass der echte wahre Trump sich so offen zur Schau stellt, mit dem Wissen das die ganze Welt ihn so zu Gesicht bekommen würde und dann noch zu einem Obama sich setzen würde. Also kanns nur ein falscher Trump sein. So dumm und blöde kann man als echter Trump gar nicht sein, wenn man in 10 Tagen ein Präsidentenamt übernehmen will um gegen den Deep State vor gehen zu können. Dieser Trump hier sieht auch irgendwie anders aus, wie der den wir leidenschaftlich als Patriot auch kennen…..

…

At Jimmy Carter’s funeral, Donald Trump and Barack Obama engaged in an unusually lengthy conversation, drawing attention from attendees. Hillary and Bill Clinton made their entrance without acknowledging either Obama or Trump. Kamala Harris entered the room without… pic.twitter.com/PEm9v70pMG — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 9, 2025

