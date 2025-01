Neuralink, STARlink; Wie verrückt ist Elon Musk? (Video)

Neuralink und Starlink enthalten beide das Wort „Link“; Verbindung. Starlink ist ein Netzwerk, dessen Knotenpunkt letztendlich mehr als 40.000 Starlink-Satelliten bilden.

Ein Netzwerk, „um das sich alles dreht“ und von dem die Zukunft von Milliarden Menschen abhängen könnte. Es ist höchste Zeit, die Glaubwürdigkeit des erfolgreichsten „Maskottchens des Establishments“ genauer unter die Lupe zu nehmen.

Tatsächlich wird Elon Musk, der reichste Mann der Welt, in ein paar Wochen „plötzlich“ in der Politik auftauchen, sogar in der Regierung von Donald Trump …

Laut Elon Musk könnte KI das Ende der Menschheit bedeuten; Dabei argumentiert er: „Mit KI beschwören wir den Dämon.“ Deshalb glaubt er, dass wir mit der KI verschmelzen sollten.

Diese Logik entgeht mir… Laut Musk können KI-Roboter unsere Freunde werden: „Eine KI mit Gedächtnis kann dich besser kennen als du dich selbst – du kannst tatsächlich einen sehr guten Freund haben . “ Spricht hier ein Genie, ein Narr oder ein psychopathischer Betrüger?

Der Ansatz von Elon Musk besteht darin, Besorgnis über die Folgen von KI vorzutäuschen, während er in Wirklichkeit die gleiche Agenda des globalen Managementteams vorantreibt.

KI dringt in unvorstellbar schnellem Tempo in die Gesellschaft ein. Musks Äußerungen zielen eindeutig darauf ab, diejenigen zu „gewinnen“, die sich dem härteren Vorgehen von Klaus Schwab, Bill Gates und WEF-Mann Yuval Harari widersetzen können.

Wir müssen erkennen, dass alle KI-Anwendungen ein und demselben Zweck dienen, nämlich der Aufnahme des menschlichen Bewusstseins in ein kollektives, künstliches KI-reguliertes Bewusstsein.

Die Cloud und das Internet der Dinge sind nur ein Vorspiel zum Internet der Körper oder zum Internet der Gehirne. Und hier kommt Musks zweiter Trumpf… (Was bringt die Zukunft? Zusammenbruch – freie Energie – Erstkontakt?)

Neuralink

Der Gehirnchip, wie er von Elon Musks Firma Neuralink entwickelt wurde, lenkt tatsächlich nur von dem ab, worum es eigentlich geht: der Verschmelzung von Mensch und Technologie auf Kosten der grundlegenden Menschlichkeit.

Wussten Sie, dass während der Entwicklungsphase der Neuralink-Implantate mehr als 1.500 Tiere unter unmenschlichsten Bedingungen „geopfert“ wurden? Die Technologie wird von Musk als „Telepathie“ beschrieben.

Mit einem Implantat „können Sie Ihr Telefon oder Ihren Computer und damit fast jedes Gerät allein durch Denken steuern.“ „Erstnutzer sind Menschen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr gebrauchen können.“

Mit dem Wort „Erstbenutzer“ macht Elon deutlich, dass die Absicht darin besteht, dass wir alle daran glauben müssen. Immer wieder werden medizinische Anwendungen und ihre sogenannten „Vorteile“ im Rahmen der transhumanistischen und eugenischen Agenda hervorgehoben.

Ob es sich um die CRISPR-Technologie handelt, die es ermöglicht, DNA nach Herzenslust „auszuschneiden und einzufügen“, um „Erbkrankheiten“ zu vermeiden, oder ob es sich um Robotik im Gesundheitswesen oder mRNA-„Impfstoffe“ handelt – das eigentliche Ziel ist, möglichst viele Menschen zu erreichen glücklicherweise mittlerweile erkannt haben, verbirgt sich stets hinter Bergen von Lügen. Aber gerade deshalb müssen wir mit unserem „Genie“ Elon so vorsichtig sein.

Das „Weltmanagementteam“ hat in der Zwischenzeit nicht untätig gesessen. Schleier-auf-Schleier wird gewebt, um Schafe, die Gefahr laufen, zu sehr aufzuwachen, mit neuen Tricks im Zaun zu halten.

Dies geschah in der Vergangenheit durch Unterwanderung der Occupy-Bewegung; durch die sogenannte „Invasion“ des Weißen Hauses im Jahr 2023; durch Q-Anon – wohin die „Guten aus dem Deep State“ kommen würden, um uns zu retten – und sie tut dies jetzt erneut, indem sie die tief gefallene Seele von Elon Musk nutzt.

Neuralink, die getarnte Ablenkung

Denn was ist der Fall? Gehirnimplantate wie die von Neuralink gehen auf die Gehirnchip-Technologie aus den 1950er Jahren zurück, die von Dr. José Delgado (1915-2011) entwickelt wurde. Delgado glaubte, dass der Mensch kein Recht habe, seinen eigenen Geist zu entwickeln und elektronisch kontrolliert werden sollte. *1

Die Technologie von Neuralink ist alles andere als auf dem neuesten Stand. Die ganze Idee dient lediglich der Ablenkung vom eigentlichen Geschehen. Und zwar: die Mikrochipsierung der gesamten Weltbevölkerung mittels Nanotechnologie in sogenannten „Impfstoffen“, Nahrungsmitteln und Chemtrails. Mikroskopische Technologie, die unter vielen Namen wie „Nanobots“, „Nanoide“, „Nano-Staub“ oder „Smart-Dust“ in den Körper eindringt. So einfach ist die Geschichte!

In nur wenigen Jahren hat Musk rund 6.000 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Das ist mehr als die Hälfte aller bereits im Umlauf befindlichen Satelliten. Mindestens 30.000 weitere Satelliten vom Typ Starlink 2.0 müssen hinzugefügt werden.

Neuralink und Starlink enthalten beide das Wort „Link“. Auf die Frage, ob sein Neuralink-Chip chirurgisch mit dem menschlichen Gehirn verbunden werden sollte, antwortete Musk:

„Nicht unbedingt, man könnte durch die Venen und Arterien gehen.“

Dies war im Jahr 2019, als 5G eingeführt werden sollte, noch „Verschwörungsdenken“.

Es wurde festgestellt, dass sich die synthetische mRNA und das Graphenoxid *2 in „Impfstoffen“ selbst replizieren und im Blut zu kristallinen, geometrischen Strukturen zusammenfügen, die durch 5G weiter aktiviert werden und den Schwarmgeist oder die Wolke initiieren. Menschen werden im wahrsten Sinne des Wortes magnetisch und verwandeln sich fast unmerklich in wandelnde Antennen, die aus der Ferne beeinflusst oder sogar vollständig gesteuert werden können. Bekanntermaßen arbeiten Antennen in zwei Richtungen: einerseits „lesend“ und andererseits „anweisend“.

Der schnelle Ausbau Zehntausender Satelliten wird es ermöglichen, Informationen mit ultrahoher Bandbreite zwischen dem Gehirn und einem Computer – oder der Cloud – hin und her zu senden.

Das Netzwerk aus mehr als 40.000 Starlink-Satelliten bildet im wahrsten Sinne des Wortes den Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht und abhängt.

Redefreiheit

Starlink 2.0-Satelliten können direkt auf einzelne Mobiltelefone übertragen werden. Im Jahr 2022 kam dank Amnesty International ans Licht, wie das Telefon seit 2017 als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird: „Wie Ihr Telefon gegen Sie als Waffe eingesetzt werden kann“ (Projekt Pegasus) *3 .

Die von der israelischen Firma NSO entwickelte Spionagesoftware lässt sich „klicklos“, also unbemerkt, aus der Ferne auf jedem Smartphone installieren.

Dank der Zehntausenden von „Telekommunikations“-Satelliten, die Musk sorgfältig in einem globalen strategischen Netzwerk positioniert, wird es mithilfe von Starlink bald möglich sein, jedes Smartphone per Fernbedienung überall auf der Erde zum Absturz zu bringen.

Es geht darum zu erkennen, dass Musk als Fassade missbraucht wird. Ohne den Kauf von Twitter wäre jedem bereits aufgefallen, wie Musk die Agenda der Elite bedient. Aber da er das Bild der Stimme der Freiheit „gekauft“ hat, überwiegt im Allgemeinen eine massive kognitive Dissonanz gegenüber einer klaren Sicht. Vor dem Deal gehörten Mega-Investoren wie Blackrock, Vanguard, State Street und Morgan Stanley zu den Aktionären von Twitter. Es ist klar, dass Twitter nur an Musk verkauft wurde, weil das globale Management genau das im Sinn hatte *4. Die „humanitäre Aktion“, mit der Musk es geschafft hat, seine Rolle zu gestalten, indem er uns zumindest „ein zensurfreies soziales Medium“ zur Verfügung stellte, ist in Wirklichkeit sehr eng mit der Agenda des Weltmanagementteams verknüpft, in dem Musk die Rolle zugewiesen wird „Kontrollierter Gegner“ ist eine weitere Beschreibung seiner Rolle. Die Annahme, dass wir ihm vertrauen können, weil er uns Twitter/X und „freie Meinungsäußerung“ gegeben hat, basiert auf einer naiven Annahme. Durch das Shadow-Banning drängt Twitter/X viele „unerwünschte Geräusche“ komplett in den Hintergrund. In der Praxis scheint es kaum Unterschiede zu den „härteren“ Formen der Zensur zu geben, wie sie beispielsweise von Google, Facebook und YouTube angewendet werden. Zensur ist Zensur, und Shadowbanning ist nur eine intelligentere Form der Zensur. Alles kann mit „X“ verwaltet werden. Die soziale Dystopie verläuft ganz nach chinesischem Vorbild. Die „Alles-App X“ kann biometrische Daten und DNA sammeln. Dazu gehören auch: Fingerabdruck, Netzhautscan, Sprach- und Gesichtserkennung sowie „Tastendruckmuster“ – also die Art und Weise, wie eine Tastatur verwendet wird. Offensichtlich „ausschließlich“ für die Sicherheit des Benutzers gedacht. Digitale Übernahme..!! Nanotechnologie, Genetik und Robotik sind stark von KI durchdrungen, im Vergleich zu aktuellen „Wohnzimmeranwendungen“ verblassen sie. Mittlerweile „sprechen“ immer mehr Menschen mit Robotern, als würden sie mit Menschen kommunizieren. Dieses ganze „Geschwätz“ dient nur dazu, uns aufzuwärmen, oder genauer: „den Frosch“ langsam weiter zu kochen. Nachrichtenberichte und Artikel werden zunehmend von KI und nicht von Menschen verfasst. Nicht nur die Nachrichtenberichte, sondern auch die Nachrichtensprecher selbst können vollständig KI-gefälscht sein. Jegliche Unterscheidung zwischen „echt“ und „unwirklich“ wird kunstvoll ausgelöscht. Eine vollständige digitale Übernahme unserer Existenz steht unmittelbar bevor. Die Wissenschaft steht kurz vor dem Punkt, an dem die „Smartbrain“-Technologie zur alltäglichen Realität wird. Alle Arten von Geräten können mithilfe der Nanotechnologie (Geräte zur Gedankenkontrolle) vom Gehirn gesteuert werden. „Praktisch, oder?“ Musk nutzt die „Strategie“, indem er behauptet, dass KI „unausweichlich“ sei, also „vertrauen Sie mir einfach, dass ich sie umsetze und reguliere“ . Aber ist es auch unvermeidlich? Wir müssen diesen Wahnsinn einfach stoppen! Die Technologie hat bereits ein Niveau erreicht, bei dem sie buchstäblich und im übertragenen Sinne aus unseren Köpfen herausgewachsen ist. Der Mensch wird nie wieder zu seiner wahren Natur (Buddha-Natur oder Christus-Bewusstsein) finden können, wenn er weiterhin die Technologie als Lösung außerhalb seiner selbst für alle seine Probleme wählt. Beim gegenwärtigen Stand der Dinge ist Technologie kein „handliches Werkzeug“ mehr. Das „Werkzeug“ droht bereits, uns unsichtbar in den Griff zu bekommen. Doppelzüngig. Die ineffizienten und teuren Elektroautos von Elon Musk, deren „weltrettende“ und „klimaschonende“ Energie hauptsächlich in Kohlebergwerken gewonnen wird, erfüllen in Wirklichkeit keinen Klimazweck. Die Elite weiß sehr gut, dass der menschliche Einfluss auf das ständig schwankende Klima praktisch gleich Null ist. Das eigentliche Ziel hinter „to go electric“ ist einmal mehr die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Schon heute werden Autos immer seltener von uns selbst gesteuert, sondern von einem hochentwickelten Bordcomputer. Die gesamte Elektronik wird mit Strom betrieben, und das gilt auch für den kommenden KI-Bot und den „Biosynth-Menschen“. Auch der „unabhängige“ Unternehmer Musk unterstützt das globalistische Ziel, durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens alle Menschen noch stärker von der Regierung abhängig zu machen, als dies derzeit der Fall ist (WEF-Frontmann Klaus Schwab: „Du wirst nichts besitzen, und du wirst glücklich darüber sein.“ Es‘ ). Musk ein Verteidiger der Freiheit? Musk befürwortete die Corona-Politik mit „Impfstoffen“, die keine Impfstoffe sind. Musk: „Um es klar auszudrücken: Ich bin für Impfstoffe im Allgemeinen und Covid-Impfstoffe im Besonderen.“ Die Wissenschaft ist eindeutig.

„Welche Wissenschaft genau?“ wäre in diesem Fall eine gute Frage. Zweifellos das des Szientismus: der blinde dogmatische Glaube an die Technik. Nachdem Israel, das am besten bewaffnete Land der Welt, am 7. Oktober 2023 seine Grenzen absichtlich unbewacht ließ, lautete Musks „intelligenter“ und „einfühlsamer“ Kommentar: „Israel hatte keine andere Wahl“, als diejenigen zu töten, die israelische Bürger ermordet hatten (. ..) Kein einziges Wort über den Massenmord an 30.000 palästinensischen Arabern, der damals in den Überresten des Gazastreifens verübt wurde…! Elon Musk könnte zusammen mit Präsident Trump eine wichtige Rolle bei dem Plan spielen, eine künftig dezimierte Menschheit vollständig durch KI zu kontrollieren und zu verwalten. Durch die Steuerung der Gehirnaktivität können Gedanken und Gefühle kontrolliert werden, wobei das Bewusstsein zunehmend in die Nebenrolle des Zuschauers gedrängt wird. Eine lebensbedrohliche Entwicklung. In Wirklichkeit ist Trump dem völlig korrupten Regime von Präsident Netanyahu völlig untergeordnet, das auf dem Weg zu einem „großen Israel“ mit Jerusalem (Hierou Salem, wörtlich: himmlischer Frieden) als zukünftiger Hauptstadt der Neuen Weltordnung ist. Der ehemalige Präsident Ariel Sharon (1928-2014) sprach bereits am 3. Oktober 2001 folgende Worte: „Ich möchte Ihnen etwas ganz Klares sagen: Machen Sie sich keine Sorgen über den amerikanischen Druck auf Israel.“ „Wir, das jüdische Volk, kontrollieren Amerika, und die Amerikaner wissen es.“ Es ist wie ein Mensch, voller Mitgefühl für die Pflanzen und die Lebewesen …! Denken wir genug darüber nach, was wir tatsächlich verschenken, indem wir uns an eine von KI regulierte Welt ausliefern? Der Mensch ist dabei, seine ganz eigene und einzigartige Menschlichkeit für äußerst gefährliche und unkontrollierbare Technologie zu verschwenden. Ohne zu bemerken, dass der biologische Körper bereits mit einer perfekten inneren Technologie ausgestattet ist … Der Informatiker Ben Goertzel prognostizierte im Jahr 2024, dass Künstliche Superintelligenz (ASI) innerhalb weniger Jahre Realität werden könnte. ASI soll über „eine Gehirnkapazität und Computerleistung verfügen, die der der gesamten Menschheit entspricht“. Ist das der Dämon, vor dem Elon uns einst „gewarnt“ hat, zu dem er selbst aber schon immer den größtmöglichen Beitrag geleistet hat? Der Autor Wido Blokland (1966) ist ein bildender Künstler, Philosoph und Autor von MATTER goes the SPIRIT, das im Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Zuvor veröffentlichte er zwei Kunstbücher, nämlich Neti, Neti (2019) und Absence Presence (2021). Er arbeitete auch als Yogalehrer sowohl in den Niederlanden als auch in Frankreich und schreibt seit 2005 regelmäßig Artikel über Bewusstsein und Spiritualität. Seit 2013 lebt und arbeitet er in Frankreich. Hinweise/Referenzen/Quellen: 1) Wido Blokland, MATERIE gibt dem GEIST – Enthüllung der Wahrnehmungsmatrix, Kolonisierung des Kosmos und der transhumane Sündenfall des Menschen, 2024, S. 386-387. 2) Siehe: Wido Blokland, 2024, ebenda. P. 314. Quelle: https://thrivous.com/blogs/views/pulse-95-graphene-based-implants-for-brain-computer-interfaces Siehe auch: International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, 18. Juli 2024 . https://www.ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/102 https://doi.org/10.56098/586k0043 3) https://www.theguardian.com/news/series/pegasus-project/all Das Pegasus-Projekt: Wie Amnesty Tech den Spyware-Skandal aufdeckte – neues Video Quellen: PublicDomain/wanttoknow.nl am 13.01.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

