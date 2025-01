Polizei ermittelt wegen Veröffentlichung deutscher Vornamen wie Mohammed, Yussuf und Hassan – jetzt hat auch Italien seinen Silvester-Domplatten-Moment (Video)

Sie heißen meist Mohammed, Yussuf und Hassan: Daß die Vornamen der deutschen Tatverdächtigen von Silvester öffentlich wurden, sorgt bei der Berliner Polizei für Empörung – und interne Ermittlungen.

Die Berliner Polizei hat interne Ermittlungen gegen jene Kollegen eingeleitet, die die Liste mit den Vornamen deutscher Tatverdächtiger aus der Silvesternacht an Journalisten weitergegeben haben. Aus dem Dokument geht klar hervor, daß die meisten einen Migrationshintergrund haben.

Am häufigsten tauchten Mohammed (zwölfmal), Yussuf (sechsmal) und Hassan (dreimal) auf. Die alphabetische Liste mit 256 Namen der deutschen Verdächtigen beginnt mit Abdul Kerim, Abdulhamid, Abdulkadir, Abdul Karim und Abdullah.

Als erstes hatte darüber am Dienstagmorgen das Portal Nius geschrieben, die JUNGE FREIHEIT berichtete kurz darauf ebenfalls ausführlich. Rund 65 Prozent der Namen sind ausländisch.

Vornamen-Liste: „Diskriminierender Erklärungsansatz“

Berlins Polizeisprecher Florian Nath bezeichnete es jetzt im Tagesspiegel als inakzeptabel, daß „offenbar illegal Namenslisten von Tatverdächtigen“ herausgegeben worden seien.

Das sei nicht nur ein Verstoß gegen den Datenschutz, sondern es befeuere auch einen „unverhältnismäßigen und diskriminierenden Erklärungsansatz“ für „individuelle, strafrechtliche Verhaltensweisen.“ (Islamkritiker aus Saudi-Arabien? 205 Verletzte: Vier Tote! Zahl der Opfer nach Anschlag in Magdeburg steigt)

Es sei fachlich fragwürdig, Kriterien wie kulturelle, ethnische, religiöse Herkunft oder „die Zugehörigkeit zu vermeintlich ‚nicht deutschen‘ Realitäten“ als kriminalistischen Erklärungsansatz für Straftaten heranzuziehen, empörte sich der Polizeisprecher.

Das sei auch, so Nath, „zur Herleitung von Tatmotivationen hochproblematisch“. Die Polizei lehne solche Praktiken ab. „Wir haben eine klare rechtliche und ethische Ausrichtung als neutraler Garant der öffentlichen Sicherheit und für den Schutz der Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger.“

Noch mehr Gewalttaten als voriges Silvester

Die Beamten, die die Liste durchgestochen haben, müssen nun mit harten Konsequenzen rechnen. Das Dezernat für Polizei- und Korruptionsdelikte des Landeskriminalamtes übernimmt laut RBB die Ermittlungen.

In der Silvesternacht war es in Berlin zu noch mehr Gewalttaten – unter anderem mit Kugelbomben, Böllern und Raketen – als im Jahr zuvor gekommen. Die Berliner Polizei erfaßte 1.453 „silvestertypische“ Straftaten – 8,6 Prozent mehr als 2023/24.

Insgesamt nahmen die Beamten 670 Personen fest. 264 haben eine ausländische (39,4 Prozent), 406 die deutsche Staatsbürgerschaft (60,6 Prozent). Doch wie die Liste der Vornamen dieser Verdächtigen zeigt, spielen sich diese Taten vor allem im migrantischen Milieu ab.

44 verletzte Polizisten an Silvester

Schon die in den sozialen Medien verbreiteten Videos legten nahe, daß sich an den Angriffen mit Feuerwerk vor allem Migranten beteiligt hatten. Laut der Berliner Gesundheitsverwaltung sind in der Silvesternacht 363 Menschen durch Feuerwerk zum Teil schwer verletzt worden. 52 von ihnen kamen stationär in Krankenhäuser.

Die Polizei aktualisierte gestern in einer Mitteilung den Stand der verletzten Beamten. Demnach sind insgesamt nicht 37, sondern 44 Polizisten im Einsatzgeschehen verletzt worden. Da die Auswertungen noch immer liefen, könne sich diese Zahl weiter erhöhen.

Jetzt hat auch Italien seinen Silvester-Domplatten-Moment

Migranten-Gewalt erschüttert Mailand: In der Silvesternacht verübte eine große Gruppe von Jugendlichen auf der Domplatte massive sexuelle Übergriffe. Die Opfer berichten von traumatisierenden Erlebnissen. Doch wieso schritt die Polizei nicht ein?

In der norditalienischen Stadt Mailand haben Migranten in der Silvesternacht eine Reihe von schrecklichen Sexualstraftaten verübt. Eine Gruppe belgischer Studenten, die den Jahreswechsel dort verbrachten, schilderte, daß sie von einer Gruppe migrantischer Jugendlicher sexuell belästigt und mit Feuerwerkskörpern beschossen worden war.

Die 21jährige Belgierin Laura Barbier berichtete gegenüber belgischen Medien, die Angriffe hätten sie „für ihr Leben mental gezeichnet“. Sie sei mit fünf Freunden auf der Mailänder Domplatte, dem „Piazza del Duomo“, unterwegs gewesen, als sich die Stimmung gegen Mitternacht verschlechtert habe.

„Einige Jugendliche schossen Feuerwerkskörper in die Menge. Es war sehr gefährlich, man hatte den Eindruck, daß etwas Schlimmes passieren würde“, zitierte der belgische Fernsehsender RTL+ das Mädchen. Als die Gruppe versuchte, sich in naheliegende Geschäfte zu flüchten, sei sie von einer Gruppe von etwa 50 bis 100 Personen umringt worden.

Domplatten-Opfer: „Sie taten es mit voller Absicht“

„Dann wurden wir angefaßt. Drei von vier Mädchen wurden sexuell belästigt, darunter auch ich“, schilderte Barbier. „Man hat mir in den Slip gegriffen.“ Die Jungen der Clique hätten versucht, ihre Freundinnen zu verteidigen, seien aber von der Überzahl der Angreifer überwältigt worden.

Barbier gab an, den Blick nicht vergessen zu können, den ihr die Angreifer zuwarfen. „Es war ein düsterer Blick, den ich als haßerfüllt und gewalttätig empfand. Sie taten es mit voller Absicht und sie wußten, was sie taten. Dieser Blick hat uns für unser ganzes Leben traumatisiert.“

Videoaufnahmen, die in der Silvesternacht am Ort des Geschehens aufgenommen wurden, zeigen eine riesige Menge an teilweise vermummten Jugendlichen, die anti-italienische Parolen brüllen und Drohgebärden in Richtung der Kamera machen. Ein Jugendlicher schwenkt eine tunesische Fahne. Ein anderer Migrant ruft: „Italien, leck mich am Arsch.“

Ein Vermummter spricht von der „Scheiß-Polizei“ und macht eine „Schweigen“-Geste.

„Sie sagten uns, daß es nichts nützen würde“

