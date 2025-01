Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag erklärt, er sei bereit, mit US-Präsident Donald Trump in Ruhe über alle Bereiche zu sprechen, die für beide Länder von Interesse seien.

„Wir sollten uns auf der Grundlage der heutigen Realitäten treffen, um in aller Ruhe über alle Bereiche zu sprechen, die sowohl für die USA als auch für Russland von Interesse sind.

Wir sind dazu bereit, aber ich wiederhole, dies hängt in erster Linie von den Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten der gegenwärtigen US-Regierung ab“, sagte Putin während seines Besuchs an der Moskauer Staatsuniversität.

Russland könne viele Berührungspunkte mit der US-Regierung haben, darunter auch wirtschaftliche Fragen, sagte Putin und fügte hinzu, dass Russland und die USA in Wirtschafts- und Energiefragen viel zu besprechen hätten.

„Was ist typisch für die russische und die amerikanische Wirtschaft? Wir sind nicht nur einer der größten Produzenten von Energieressourcen, sondern auch deren größte Verbraucher. Das bedeutet, dass sowohl für unsere Wirtschaft als auch für die US-Wirtschaft zu hohe Preise schlecht sind, weil man im Inland produzieren muss.

Um Energieressourcen zu nutzen , muss man andere Güter im Inland produzieren. Und zu niedrige Preise sind auch sehr schlecht, weil sie die Investitionsmöglichkeiten der Energieunternehmen untergraben“, sagte er.

Putin bemerkte, dass er stets ein sachliches und pragmatisches Verhältnis zu Trump gehabt habe. Moskau begrüße Trumps Äußerungen zur Bereitschaft zur Zusammenarbeit und sei dafür weiterhin offen.

„Selbst wenn wir von der Möglichkeit hören, zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen, bezweifle ich, dass er Entscheidungen treffen wird, die der US-Wirtschaft selbst schaden“, sagte Putin.

Trump sei „nicht nur ein intelligenter Mensch, er ist ein pragmatischer Mensch“, fügte Putin hinzu.

Die vorherige Regierung unter US-Präsident Joe Biden habe Kontakte mit Russland abgelehnt, und daran liege nicht Moskaus Schuld, bemerkte Putin.

Darüber hinaus habe Russland nie auf die Verwendung des US-Dollars im Außenhandel verzichtet.

„Wir haben den Dollar nicht aufgegeben. Es war die frühere US-Regierung, die es uns unmöglich machte, ihn als Zahlungswährung zu verwenden. Ich denke, diese Entscheidung hat den Vereinigten Staaten erheblichen Schaden zugefügt“, sagte Putin.

Ukraine-Krise

Russland sei zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt bereit, aber es gebe Themen, die Aufmerksamkeit erforderten, fügte der russische Präsident hinzu.

Das Problem sei, dass der Ukrainer Wolodymyr Selenskyj sich selbst von Friedensgesprächen mit Russland ausgeschlossen habe.

„Es ist bekannt, dass der derzeitige Führer des Regimes in Kiew, als er noch einigermaßen legitim war, ein Dekret unterzeichnet hat, das Verhandlungen verbot. Wie können die Verhandlungen jetzt wieder aufgenommen werden, wenn sie verboten sind?“, sagte Putin.

Putin fügte hinzu, dass es schwierig sei, ernsthaft über einen Dialog mit Kiew zu sprechen, solange dieses Verbot noch in Kraft sei.

„Solange dieses Verbot jedoch nicht aufgehoben wird, kann man kaum davon ausgehen, dass diese Verhandlungen richtig begonnen und – was am wichtigsten ist – abgeschlossen werden können.

Natürlich ist es möglich, einige vorläufige Skizzen zu erstellen, aber es ist ziemlich schwierig, unter den Bedingungen des Verbots auf ukrainischer Seite ernsthafte Verhandlungen in Betracht zu ziehen“, sagte Putin.

Putin fügte hinzu, dass die Behörden in Kiew Hunderte Milliarden von ihren Sponsoren erhalten, und seiner Meinung nach sollten ebendiese Sponsoren des Kiewer Regimes Selenskyj zwingen, das Gesprächsverbot aufzuheben.

Der russische Präsident fügte hinzu, er stimme mit Trump darin überein, dass die Krise in der Ukraine hätte vermieden werden können, wenn er 2020 zum US-Präsidenten wiedergewählt worden wäre.

„Ich kann ihm nur zustimmen, wenn er sagt, dass es die Krise, die 2022 in der Ukraine ausbrach, möglicherweise nie gegeben hätte , wenn er Präsident gewesen wäre und ihm der Sieg 2020 nicht gestohlen worden wäre “, meinte Putin.

Russisches Außenministerium erkennt keine Bereitschaft zu Verhandlungen in Kiew und im Westen

Russland beobachtet keine wirklichen Handlungen der Ukraine und des Westens, die ihre Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zeigen, erklärt das Außenministerium in Moskau.

Stattdessen erhalte Kiew weiterhin Waffen aus westlicher Produktion und formuliere neue Ultimaten gegenüber Russland.

Das Ministerium verweist zudem auf das Problem der Legitimität der ukrainischen Behörden, nachdem die Amtszeit von Präsident Wladimir Selenskij im Mai 2024 ausgelaufen ist.

Russland besteht auf seinen bereits bekannten Vorschlägen zur Lösung des Konflikts:

„Unsere Position zur Lösung des Konflikts bleibt unverändert. Wir sind zu einem Dialog auf der Grundlage der Vereinbarungen aus dem Jahr 2022 mit Rücksicht auf die Lage vor Ort und die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin im Juni 2024 erörterten Punkte bereit.“

Putin kritisiert jedoch die Politik der ersten Trump-Regierung, die eine Menge Sanktionen gegen Russland verhängt hatte. Diese Entscheidung sei nicht im Interesse der USA gewesen.

