Senegal: Eine neue Laboranlage im Wert von 35 Millionen Dollar steht kurz vor der Fertigstellung. An diesem Projekt sind dieselben Pentagon-Auftragnehmer beteiligt, die in der ehemaligen Sowjetunion, darunter in Armenien, Georgien, Kasachstan und der Ukraine, gearbeitet haben.

Rtishchev behauptet außerdem, dass die Gates-Stiftung in 18 afrikanischen Ländern ein Projekt durchführe, um die Merkmale des Infektionsgeschehens und die Resistenz von Krankheitserregern gegenüber medizinischen Behandlungen zu untersuchen.

Bei diesen Experimenten würden die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen afrikanische Länder im Gesundheitsbereich gegenüberstehen, gezielt ausgenutzt, um Forschungsprogramme zu organisieren, heißt es warnend.

Rtischtschew merkte an, dass die Eliten in Washington, D.C., befürchten, dass Russland und China amerikanische militärische und biologische Machenschaften aufdecken könnten.

Die USA legen ihren Partnern die endgültigen Ziele ihrer Experimente oft nicht offen und die damit verbundenen Risiken sind ihnen oft nicht bewusst.

Rtischtschew warf den USA außerdem vor, im Jahr 2014 illegal Proben des Ebola-Virus aus Sierra Leone erhalten zu haben.

JUST IN: Russia accuses Bill Gates of funding „bioterrorism.“

