Demos gegen Rechtsdruck: Hat Dummheit einen Namen?

Teile die Wahrheit!

Ihr denkt, zu den Guten zu gehören … Doch fassen wir zusammen:

Tägliche Messerattacken überschatten das Land und gehören mittlerweile an die Tagesordnung.

Mehrmals täglich werden sehr junge Mädchen und Frauen Opfer von Vergewaltigungen und sogar Gruppenvergewaltigungen.

Deutsche Kinder werden in Schulen von moslemischen Schülern bedroht, gemobbt und angegriffen.

Ein überaus großer Teil der Migranten arbeitet nicht, deren Unterbringung und Versorgung eliminiert den Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland.

In einigen Moscheen wird Hass gegen das Christentum gepredigt.

Migranten halten Großdemos in unseren Großstädten ab und rufen öffentlich zum Mord an Juden und zur Vernichtung Israels auf.

Migranten ziehen provokativ durch Weihnachtsmärkte und verlangen von uns, ihre Überlegenheit anzuerkennen. Sie rufen nach dem Kalifat.

Attentate auf Weihnachtsmärkten bekriegen unsere Kultur und unsere Werte.

Und gerade hat ein Afghane eine Kindergartengruppe angegriffen und dabei einen zweijährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann getötet, zwei Menschen mit Migrationshintergrund, die sich in die Gesellschaft eingebracht haben, was dem Täter vielleicht nicht gefallen hatte. Unfassbar und an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten! (Merz‘ Migrations-Antrag: Zwischen Schein und Sein – brutale Migranten Gewaltexzesse im Ruhrgebiet)

… die Aufzählung wäre fortzuführen

Und was macht ihr sogenannten „Omas gegen rechts“? Ihr fallt den Kindern und Enkelkindern unseres Landes in den Rücken, hattet ihr doch bisher ein schönes und sicheres Leben führen dürfen.

Was interessieren euch also die Anderen? Was interessieren euch die Kinder dieses Landes? Was interessieren euch die Arbeitenden dieses Landes? Was interessieren euch Sicherheit und Wohlstand dieser Menschen?

300x250

Wichtig scheint euch nur zu sein, euch euer eigenes „Ego“ ein wenig aufzupolieren, euch besser zu machen als ihr seid.

Nein, ihr gehört nicht zu den Guten, sonst würdet ihr genau gegen das demonstrieren, was in Stichpunkten oben aufgeführt ist. Aber das traut ihr euch nicht, aus Angst vor der „Vergeltung“ der wahren Täter?

ZWAR DEMONSTRIERT IHR GEGEN RECHTS … doch meint ihr damit die AfD.

Und ja, was viele Muslime in unserem Land tun, ist rechtsradikal … und dafür gehören sie zurück in ihre „wahre Heimat“ geschickt. Und würde euch nun die Frage gestellt werden, worin die AfD gegen die Menschlichkeit verstößt und rechtsradikal agiert, so würdet ihr wieder einmal den Mund nicht aufbekommen, weil man euch ja gar keine speziellen Taten mitgeteilt hat.

300x250 boxone

Ihr wisst nichts, nein, ihr wisst gar nichts! Ihr wisst einzig, dass ihr das tun sollt … was ihr tut.