Sprecher des US-Repräsentantenhauses: Wir werden den „tiefen Staat“ vernichten (Video)

Der abrupte Themenwechsel, der folgte, trug nur zur Spannung bei und ließ die Zuschauer sich fragen, ob der Moderator versuchte, den unangenehmen Austausch zu begraben.

Der Moment in dem ausgegrabenen Videoclip blieb in den sozialen Medien nicht unbemerkt und löste online Spekulationen über Colberts mögliche Verbindungen zum Geheimdienst aus.

Einige haben sogar angedeutet, dass seine offensichtliche Panikreaktion langjährige Gerüchte über eine tiefere Verbindung bestätigt, mit Gerüchten, dass er als Verbündeter der Medien agieren könnte – oder schlimmer noch, direkt auf der Gehaltsliste der CIA.

Obwohl es keine konkreten Beweise für diese Behauptungen gibt, unterstreicht die Episode eine wachsende Besorgnis über die Gemütlichkeit zwischen bestimmten Medienvertretern und mächtigen Regierungsbehörden.

Der Vorfall hat die Diskussionen über die Operation Mockingbird, das berüchtigte Programm der CIA zur Infiltration und Beeinflussung der Medien, neu entfacht, wobei einige vermuten, dass Colberts Reaktion ein modernes Echo dieser verdeckten Manipulation sein könnte.

WATCH 1:12 MARK: Claire Daines tells Colbert the CIA Spooks had aligned with Journalists and against Trump.

Colbert immediately interupts (Scratches Head = Tell) and changes the subject.pic.twitter.com/bJXzpOAWJz

— Publius (@OcrazioCornPop) December 24, 2024