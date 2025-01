Grüne muss man sich leisten können. 🌻 pic.twitter.com/rc8OlWMsSr

Mehr als jeder Vierte sieht AfD als letzte Hoffnung für Deutschland

Die jüngste INSA-Umfrage offenbart eine tiefgreifende Vertrauenskrise in die etablierte Politik: Bemerkenswerte 26 Prozent der Deutschen stimmen der provokanten Aussage von Tech-Milliardär Elon Musk zu, dass nur die AfD Deutschland noch retten könne. Ein Ergebnis, das die selbsternannte politische Elite in Berlin in Schockstarre versetzt.

Das Establishment tobt – die Bürger zweifeln

Während Bundespräsident, Kanzler und die üblichen Verdächtigen aus dem links-grünen Spektrum sich in gewohnter Manier empören, sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache:

Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat offenbar das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der etablierten Parteien verloren. Ein vernichtendes Urteil für die selbsternannte „Brandmauer der Demokratie“.

Überraschende Zustimmung quer durch alle Lager

Besonders brisant: Selbst in den Reihen der Ampel-Parteien bröckelt die ideologische Mauer. Bei den FDP-Anhängern stimmen bereits 19 Prozent Musks These zu.

Noch erstaunlicher: Sogar jeder zehnte Grünen-Wähler sieht in der AfD einen möglichen Rettungsanker – ein bemerkenswerter Vertrauensverlust in die eigene Parteiführung.

Die Zahlen im Detail:

AfD-Anhänger: 91% Zustimmung

BSW-Wähler: 23% Zustimmung

FDP-Wähler: 19% Zustimmung

Linkspartei: 15% Zustimmung

CDU/CSU: 12% Zustimmung

