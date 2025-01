Tagebuch von Hitlers engstem weiblichen Kontakt aus dem britischen Hochadel aufgetaucht

Die lange verschollenen geheimen Tagebücher von „Hitlers englischer Freundin“ wurden nun von der DailyMail enthüllt. Das in Leder gebundene Tagebuch der Aristokratin Unity Mitford liefert weitere Daten über die engen Bindungen des britischen Hochadels zu dem Nazi-Regime.

(Titelbild: Unity Mitford war eine Debütantin, eine Prominente und, was am umstrittensten ist, eine wütende Antisemitin, die Adolf Hitler verehrte. Oben: Unity sitzt 1936 neben Hitler in Bayreuth, Deutschland)

Unity war eine der berüchtigten Mitford-Schwestern und schwärmte in ihrer fließenden Handschrift von dem Nazi-Führer, den sie über Jahre hinweg begleitet hatte.

Sie agierte als eine Art Lobbyistin für den Plan, einen Pakt zu schmieden zwischen Deutschland und Britannien; also genau das was Hitler und dessen „Geopolitik“-Berater Karl Haushofer anstrebten. In der 1935 gegründeten Deutsch-Englischen Gesellschaft wurde Haushofer Vorstandsmitglied.

Was die britische Presse aktuell verschweigt, ist das gigantische Täuschungsmanöver, das Britanniens Elite bereits lange vor Hitlers Machtergreifung eingefädelt hatte, und an dem Unity Mitford wahrscheinlich bewusst oder unbewusst teilnahm.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts infiltrierte der Hochadel der Welfen, Wettiner und Reginare, dessen Geschichte in Deutschland über 1000 Jahre zurückreicht, die völkische Bewegung in Deutschland und Österreich.

Die Briten kultivierten die moderne Verschwörungsmythologie, die um die Vorstellung kreiste, jüdische Figuren wie die Rothschild-Familie hätten die Kontrolle über das britische Empire gewonnen. (Ich war Hitlers letzter Soldat im Reichstag: Pflichtlektüre für alle Kriegstreiber)

Über Antisemitismus und elitäres völkisches Gedankengut wurde es später um Welten einfacher, die Nazi-Bewegung zu infiltrieren. Louis Kilzer veröffentlichte mit „Churchill’s Deception“ eine ausführliche Studie. Professor Carroll Quigley drängte in seinem Buch darauf, dass Britanniens Elite eine neue Transparenz bräuchte.

Die geheime Gruppe von Lord Milner hätte sich damals an dem Täuschungsmanöver beteiligt und die Sache stellte sich hinterher als verheerende Entscheidung heraus. Es wäre vorzuziehen gewesen, frühzeitig eine klare Kante zu zeigen gegen die Nazis. Quigley warnte vor einer Wiederholung der Ereignisse, und genau dies passierte während der Putin-Ära, als russisches Geld vom KGB in die City of London geschleust werden durfte.

Unity Mitford war hochgewachsen, hübsch und ihr Mittelname war auch noch „Valkyrie“. Sie kam Hitler näher als jeder andere Brite und schrieb fünf Jahre lang in ihr Tagebuch. Der berühmte Historiker Lord (Andrew) Roberts beglückwünschte die Daily Mail zu diesem „bemerkenswerten Knüller.“ Was nicht erwähnt wird, ist dass die Daily Mail unter Kontrolle der Lords Rothermere war.

Harold Harmsworth, 1st Viscount Rothermere aus dem Kronrat, unterstützte die Nazibewegung und die britischen Faschisten. Seine Nähe zu Winston Churchill deutet darauf hin, dass er (bewusst oder unbewusst) an dem großen Täuschungsmanöver beteiligt war.

Im Oktober 1922 billigte die Daily Mail den faschistischen „Marsch auf Rom“ mit der Begründung, die Demokratie in Italien sei gescheitert, weshalb Benito Mussolini seine faschistische Diktatur errichten müsste, um die soziale Ordnung zu retten.

In den 1930er Jahren versuchte Rothermere mit seinen Zeitungen, die britische Politik zu beeinflussen, was insbesondere seine starke Unterstützung der Beschwichtigungspolitik gegenüber Nazideutschland widerspiegelte. 1937 hatte die Daily Mail eine tägliche Auflage von 1.580.000 Abonnenten und war die einzige populäre Broadsheet-Zeitung mit einer überwiegend bürgerlichen Leserschaft.

Rothermere besuchte Adolf Hitler mehrfach und korrespondierte mit ihm, beispielsweise nach den Wahlen von 1930. Am 5. Oktober 1930 veröffentlichte Rothermere einen Artikel in der Daily Mail:

„Ich gebe offen zu, dass die jüdische Rasse seit dem Krieg eine auffällige politische Unklugheit an den Tag gelegt hat. … Diejenigen, die in der öffentlichen Verwaltung tätig sind, empfinden außerdem eine Menge Groll gegen die Aktivitäten wohlhabender jüdischer Einzelpersonen und Organisationen, die mit allen finanziellen, sozialen, politischen und persönlichen Mitteln versuchen, britische Ministerien und Parlamentsmitglieder für jüdische Zwecke zu beeinflussen.“

Die Verschwörungspropaganda der damaligen Zeit kultivierte ein Obsession mit der Rothschild-Familie, die ursprünglich vom Landgraf von Hessen-Kassel rekrutiert worden war und absolute Loyalität gegenüber der Krone zeigte.

Die „Protokolle von Zion“ wurden von der britischen Presse gefördert unter Leitung Adeliger wie wie Seymour Bathurst, 7th Earl Bathurst in der Morning Post. Die Artikelreihe The Cause of World Unrest wurde auch in Buchform veröffentlicht. Die Zeitung war dann unter der Leitung von Alan Percy, 8th Duke of Northumberland und er publizierte die Verschwörungsautorin Nesta Webster.

Ab Dezember 1931 nahm Rothermere Gespräche auf mit dem britischen adeligen Faschistenführer Oswald Mosley (dessen Schwiegervater der Viceroy der Kolonie Indien und Foreign Secretary war), unter welchen Bedingungen die Daily Mail seine Partei unterstützen würde.

1932 schickte Rothermere die Prinzessin Stephanie von Hohenlohe zum abgesetzten deutschen Kaiser Wilhelm II., um einen Plan zur Wiederherstellung der Monarchie nach Hitlers Machtübernahme zu besprechen. Vom 5. bis 8. Januar 1937 wohnte Rothermere mit Hitler und Goebbels auf dem Berghof in den bayerischen Alpen.

Hitler und Rothermere sprachen über die Erwünschtheit einer englisch-deutschen Allianz gegen die Sowjetunion, und Rothermere bestritt nicht Hitlers Behauptungen, Winston Churchill arbeite für jüdische Geschäftsleute. Goebbels schrieb in sein Tagebuch:

„Lord Rothermere, ein echter Engländer. Wenn alle Engländer so denken würden wie er! Gegen Versailles, für unsere Wiederbewaffnung, für unsere Kolonien, Freundschaft zwischen Berlin und London. Am Ende nennt er mich ‚den größten Propagandisten der Welt.“

Rothermere lernte Prinzessin Stephanie von Hohenlohe kennen, die bald seine Geliebte wurde. Das Treffen war kein Zufall;

Hohenlohe war nach Monte Carlo gereist, um Rothermere zu verführen, und hatte im Vorfeld umfangreiche Nachforschungen über sein Liebesleben angestellt. Aus den MI5-Papieren geht auch hervor, dass Rothermere zu dieser Zeit Stephanie von Hohenlohe ein jährliches Honorar von 5.000 Pfund zahlte.

Am 6. Juli 1939 schickte Rothermere ein Telegramm an den stellvertretenden Führer Rudolf Hess und bat ihn, bei der Organisation einer internationalen Konferenz zur Lösung „aller noch offenen Probleme“ mitzuhelfen. Als Großbritannien Deutschland am 3. September 1939 den Krieg erklärte, unterstützte Rothermere den Krieg öffentlich.

Die Daily Mail, so heißt es aktuell, habe alle Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass es sich bei dem neu entdeckten Mitford-Tagebuch nicht um eine Fälschung handelt. Einer der weltweit führenden Wissenschaftler zu Unity, der Historiker und ihr Biograph David Pryce-Jones, sagte: „Ich bin überzeugt, dass sie echt sind.“

80 Jahre lang ungesehen, umfassen Unitys Tagebücher die Jahre 1935 bis 1939. Als sie 20 Jahre alt war, zog sie nach München, um den Naziführer obsessiv zu verfolgen. Der letzte Eintrag in ihrem Tagebuch ist vom 1. September 1939, dem Tag, an dem Deutschland in Polen einmarschierte.

Zwei Tage später, als der Krieg erklärt wurde, war Unity – die 25-jährige Tochter des Peers Lord Redesdale, eines Cousins ​​ersten Grades von Sir Winston Churchills Frau Clementine – so verzweifelt, dass sie sich im Englischen Garten in München in den Kopf schoss. Sie schaffte es nicht, sich umzubringen, obwohl sie eine Hirnschädigung erlitt und die Kugel in ihrem Schädel stecken blieb. Sie kehrte nach Großbritannien zurück, wo sie 1948 im Alter von 33 Jahren starb.

Von allen Briten, die Adolf Hitler begegneten, ist Unity Mitford sicherlich diejenige, die ihm am häufigsten traf und ihn daher wahrscheinlich besser kannte als jeder andere. Die sechs Mitford-Schwestern sind relativ bekannt gewesen. Die Älteste war Nancy, eine Romanautorin und Biografin. Die dritte Schwester Diana war eine Faschistin und heiratete den Anführer der Schwarzhemden Sir Oswald Mosley.

Der Vater Lord Redesdale war in den 1930er Jahren Mitglied des Right Club. Geleitet wurde die Gruppe von einem Tory-Abgeordneten, der eine Hymne mit dem Titel „Land Of Dope And Jewry“ schrieb, die mit einer Aufforderung endete, Juden zu hängen.

Mitte der 1930er Jahre verbrachte Unity viel Zeit in München und besuchte häufig das Restaurant in der Nähe der Wohnung des Führers, um die Chance zu bekommen, ihn kennenzulernen. Am Samstag, dem 9. Februar 1935, wurde der Wunsch der 20-Jährigen schließlich erfüllt und ihre Reaktion war, wie ihr Tagebuch zeigt, überschwänglich ekstatisch.

„Mittagessen Osteria 14.30 Uhr. DER FÜHRER kommt 15.15 Uhr, nachdem ich mit dem Mittagessen fertig bin. Nach etwa 10 Minuten schickt er den Wirt [Eigentümer], um mich zu bitten, an seinen Tisch zu kommen. Ich gehe und setze mich neben ihn, während er sein Mittagessen isst und wir reden. DER WUNDERBARSTE TAG MEINES LEBENS. Er schreibt eine Postkarte für mich. Nachdem er gegangen ist, sagt mir Rosa [Kellnerin], dass er noch nie jemanden so eingeladen hat.“ Die Familie Mitford ist eine aristokratische Familie, deren Ursprünge in Northumberland auf die normannische Siedlung Englands im 11. Jahrhundert zurückgehen. Unity und Diana Mitford reisten als Teil der britischen Delegation der British Union of Fascists zum Reichsparteitag 1933 nach Deutschland. Mitford kehrte im Sommer 1934 nach Deutschland zurück und schrieb sich in einer Sprachschule in München in der Nähe des NSDAP-Hauptquartiers ein. Sie hatte sich vorgenommen, Hitler nahezukommen und sie entdeckte, dass Hitlers Bewegungen nachvollziehbar waren. Hitler war vor de Krieg einfach zu finden. Man wusste, in welchem ​​Café er sein würde, man wusste, in welchem ​​Restaurant er sein würde, in welchem ​​Hotel. Und er hatte die Angewohnheit, in der Osteria Bavaria in München zu essen, und sie begann selbst, jeden Tag in der Osteria Bavaria zu sitzen. Nach zehn Monaten lud Hitler sie schließlich an seinen Tisch ein, wo sie sich über 30 Minuten unterhielten und Hitler ihre Rechnung übernahm. Er war beeindruckt von ihren Verbindungen zur germanischen Kultur, einschließlich ihres zweiten Vornamens, Walküre. Mitfords Großvater, Algernon Freeman-Mitford, war ein Freund von Richard Wagner gewesen, einem von Hitlers Idolen. Hitler war extrem abergläubig und glaubte, dass Unity ihm irgendwie von der Vorsehung geschickt wurde; sie war ihm bestimmt. Mitford erhielt später Einladungen zu Parteiversammlungen und Staatsanlässen und wurde von Hitler als „ein perfektes Beispiel arischer Weiblichkeit“ beschrieben. Hitler und Mitford kamen sich näher, wobei Hitler Mitford angeblich gegen seine neue Freundin Eva Braun ausspielte, offenbar um sie eifersüchtig zu machen. Braun schrieb über Mitford in ihrem Tagebuch: „Sie ist als die Walküre bekannt und sieht auch so aus, einschließlich ihrer Beine. Ich, die Geliebte des größten Mannes in Deutschland und der ganzen Welt, sitze hier und warte, während die Sonne mich durch die Fensterscheiben verspottet.“ Hitler umgab sich zwar strategisch mit Frauen, hatte aber seit seinen Teenager-Tagen keine typischen Bindungen zu Frauen. Lothar Machtans Studie legt unmissverständlich nahe, dass Hitler weitestgehend schwul war. Braun erlangte Hitlers Aufmerksamkeit nach einem Selbstmordversuch zurück und Mitford lernte daraus, dass oft verzweifelte Maßnahmen erforderlich waren, um die Aufmerksamkeit des Führers zu erregen. Mitford besuchte mit Hitlers Freund Julius Streicher das Hitlerjugendfest in Hesselberg, wo sie eine bösartige antisemitische Rede hielt. Später wiederholte sie diese Ansichten in einem offenen Brief an Streichers Zeitung Der Stürmer: „Die Engländer haben keine Ahnung von der jüdischen Gefahr. Unsere schlimmsten Juden arbeiten nur hinter den Kulissen. Wir denken mit Freude an den Tag, an dem wir England für die Engländer sagen können! Raus mit den Juden!“ Von diesem Zeitpunkt an wurde Mitford in Hitlers inneren Kreis aufgenommen und blieb fünf Jahre lang bei ihm.

Der Verdacht des britischen SIS war geweckt. Sie hatte im Haus von Erna Hanfstaengl gelebt, der Schwester des frühen Hitler-Verehrers und Vertrauten Ernst Hanfstaengl. Albert Speer sagte über Hitlers erlesene Gruppe: „Es herrschte eine stillschweigende Übereinkunft: Niemand durfte über Politik reden. Die einzige Ausnahme war Lady Mitford, die sich sogar in den späteren Jahren internationaler Spannungen beharrlich für ihr Land einsetzte und Hitler oft tatsächlich anflehte, ein Abkommen mit Großbritannien zu schließen." Das lang angelegte britische Täuschungsmanöver hatte großen Einfluss auf Hitlers Entscheidung, eine Invasion der britischen Inseln zu verschieben und stattdessen in die UdSSR einzumarschieren. Auch kurz vor der Invasion Polens schien Hitler überzeugt, keinen wirklich großen Krieg mit den Briten zu riskieren. Mitford verbrachte einen Sommer auf dem Berghof, wo sie weiterhin mit Hitler über ein mögliches deutsch-britisches Bündnis diskutierte und dabei sogar so weit ging, Listen potenzieller Unterstützer und Feinde zu liefern. Am Morgen des 3. September 1939 suchte sie Gauleiter Adolf Wagner auf, um zu fragen, ob sie als feindliche Ausländerin festgenommen würde, und erhielt von Wagner die Zusicherung, dass dies nicht der Fall sei. Er war besorgt über ihr Verhalten und beauftragte zwei Männer, ihr zu folgen, aber sie konnte sie abschütteln, als sie den Englischen Garten in München betrat, wo sie eine Pistole mit Perlmuttgriff, die ihr Hitler zu ihrem Schutz gegeben hatte, nahm und sich in den Kopf schoss. Sie überlebte den Selbstmordversuch und wurde in München ins Krankenhaus eingeliefert, wo Hitler sie häufig besuchte. Er bezahlte ihre Rechnungen und arrangierte ihre Heimkehr. Am 1. Dezember 2002 veröffentlichte der investigative Journalist Martin Bright nach der Veröffentlichung freigegebener Dokumente (darunter das Tagebuch des MI5-Offiziers Guy Liddell aus Kriegszeiten) einen Artikel im Observer, in dem behauptet wurde, Innenminister John Anderson habe interveniert, um zu verhindern, dass Mitford bei ihrer Rückkehr aus Deutschland befragt wurde. Er behauptete auch, die Schießerei, die „Teil des Mitford-Mythos geworden ist", könnte erfunden worden sein, um dies zu entschuldigen. Bright zitiert die Aussagen von Pressefotografen und anderen, die Mitfords Rückkehr nach Großbritannien am 3. Januar 1940 miterlebten, wonach „es keine äußeren Anzeichen ihrer Verletzung gab". Am 8. Januar erhielt Liddell einen Bericht der Sicherheitskontrollbeamten, die für die Abholung der Ankömmlinge verantwortlich waren, in dem es heißt, dass „es keine Anzeichen einer Schusswunde gab". Unitys jüngere Schwester Jessica, mit der sie sich ein Schlafzimmer teilte, war eine überzeugte Kommunistin. Die beiden zogen eine Kreidelinie in die Mitte, um das Zimmer zu teilen. Jessicas Seite war mit Hammer und Sicheln und Bildern von Wladimir Lenin geschmückt, während Unitys Seite mit Hakenkreuzen und Bildern von Adolf Hitler geschmückt war. Jesica Mitford wurde zur Inspiration von J. K. Rowling, der Autorin der Harry Potter-Reihe: Meine einflussreichste Autorin ist ohne Zweifel Jessica Mitford. Als meine Großtante mir mit 14 Hons and Rebels gab, wurde sie sofort zu meiner Heldin. Ich glaube, ich habe alles gelesen, was sie geschrieben hat. Ich habe meine Tochter sogar nach ihr, Jessica Rowling Arantes genannt.

