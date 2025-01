China hat den Notstand ausgerufen, da die Krankenhäuser im ganzen Land mit Patienten überlastet sind, die an einer „plötzlichen Lungenentzündung“ leiden.

Erschütternde Aufnahmen zeigen maskentragende chinesische Bürger, die die Krankenhäuser bevölkern, weil sie befürchten, dass eine neue Lungenentzündungspandemie das Land heimsuchen könnte.

Dailymail.co.uk Berichte: Lokale Medien berichteten, dass die Gesundheitseinrichtungen „mit kranken Kindern überfordert“ seien.

Das chinesische Gesundheitsministerium behauptet jedoch, es könne mit dem Anstieg der Erkrankungen fertig werden, der letzte Woche eine weltweite Panik auslöste, als die Nachricht über die Situation bekannt wurde.

Die Besorgnis veranlasste die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer seltenen öffentlichen Intervention, Peking formell um weitere Informationen über die Infektionen zu bitten.

Kommentatoren hoben hervor, dass die Krankheitswelle den Berichten unmittelbar vor Covid ähnelte, die China beschuldigt wurde, sie zu vertuschen. (Exklusives DARPA-Papier! mRNA-KILLER-IMPFSTOFFE noch vor der COVID-PANDEMIE bereit)

In einer neuen Erklärung am Sonntag behauptete das Gesundheitsministerium des Landes, der Anstieg der Fälle sei durch die Grippe und andere bekannte Krankheitserreger verursacht worden.

Es schloss ein neuartiges Virus aus, wie dasjenige, das Covid auslöste, nachdem es im Dezember 2019 eine eigene mysteriöse Lungenentzündungswelle ausgelöst hatte.

Ein Sprecher der Nationalen Gesundheitskommission sagte, dass die jüngsten Häufungen von Atemwegsinfektionen durch eine Überlappung von häufigen Viren wie Grippe und RSV sowie Bakterien wie Mycoplasma pneumoniae verursacht werden.

Sie fügten hinzu, dass das Ministerium die lokalen Behörden aufgefordert habe, mehr Fieberkliniken zu eröffnen und die Impfbereitschaft bei Kindern und älteren Menschen zu fördern.

„Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Öffnung relevanter Kliniken und Behandlungsbereiche zu erhöhen, die Servicezeiten zu verlängern und die Versorgung mit Medikamenten zu erhöhen“, sagte der Sprecher des Ministeriums, Mi Feng.

Er riet den Menschen auch, Masken zu tragen, und forderte die lokalen Behörden auf, sich darauf zu konzentrieren, die Ausbreitung von Krankheiten an überfüllten Orten wie Schulen und Pflegeheimen zu verhindern.

Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben den Anstieg der Winterkäfer dafür verantwortlich gemacht, dass die Immunität der Bevölkerung geschwächt ist, da das Land vor seinem ersten vollen Winter ohne Einschränkungen durch die Covid-Pandemie steht.

Peking hat erst im Dezember letzten Jahres begonnen, seine strenge landesweite „Null-Covid“-Politik zu lockern, nachdem es zu Massenprotesten gekommen war, bei denen die Menschen Xi Jinping zum Rücktritt aufforderten.

Unabhängige Experten haben Chinas Behauptung bestätigt, dass der Anstieg mit einer verminderten Immunität zusammenhängt, da andere Länder, darunter die USA und Großbritannien, nach dem Lockdown ähnliche Krankheitswellen erlebten.

Andere, darunter die britische Gesundheitssicherheitsbehörde, haben jedoch gesagt, dass wir in Bezug auf die Ursache der mysteriösen Lungenentzündung „aufgeschlossen“ bleiben müssen, wobei viele auf Pekings mangelnde Transparenz in der Anfangsphase der Covid-Pandemie verweisen.

Sowohl Covid als auch ein anderes pandemisches Virus namens SARS wurden erstmals als ungewöhnliche Arten von Lungenentzündungen gemeldet.

Die WHO teilte mit, dass chinesische Gesundheitsbeamte am Donnerstag die angeforderten Daten während einer Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt hätten.

Diese zeigten seit Oktober einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen von Kindern aufgrund von Krankheiten wie bakteriellen Infektionen, RSV, Influenza und Erkältungsviren.

Chinesische Beamte behaupteten, der Anstieg der Patientenzahlen habe die Krankenhäuser des Landes nicht überlastet, so die WHO.

Und das, obwohl sich auf den Social-Media-Kanälen des Landes Bilder von überfüllten Wartezimmern chinesischer Krankenhäuser mit Eltern und Kindern verbreiten.

Lokale Medien berichteten letzte Woche, dass die Krankenhäuser in Peking und 500 Meilen nordöstlich in Liaoning „mit kranken Kindern überlastet“ seien, mit ungewöhnlichen Symptomen wie Entzündungen in der Lunge und hohem Fieber, aber ohne Husten.

Der taiwanesische Sender FTV News berichtete, dass die Krankenhäuser mit kranken Kindern „überlastet“ seien.

Er fügte hinzu, dass „die Eltern in Frage stellten, ob die Behörden die Epidemie vertuschten“.

Es wurde bestätigt, dass das neu veröffentlichte Filmmaterial aus einem der Krankenhäuser stammt, die mit dem Ausbruch zu kämpfen haben, aber es ist nicht genau bekannt, wann es gefilmt wurde.

Die öffentliche Intervention der WHO ist selten, da die UN-Gesundheitsbehörde solche Anfragen in der Regel hinter verschlossenen Türen stellt.

Die WHO erklärte, sie habe über einen internationalen Rechtsmechanismus weitere Daten von China angefordert.

Internen Berichten zufolge haben die Ausbrüche in China einige Krankenhäuser im Norden Chinas, darunter auch in Peking, überschwemmt, und die Gesundheitsbehörden haben die Öffentlichkeit aufgefordert, Kinder mit weniger schweren Symptomen in Kliniken und andere Einrichtungen zu bringen.

Die WHO erklärte, dass es derzeit zu wenige Informationen gebe, um das Risiko dieser gemeldeten Fälle von Atemwegserkrankungen bei Kindern richtig einzuschätzen.

Ein WHO-Beamter sagte jedoch, dass die Welle der Fälle nicht so hoch sei wie die der Nation, bevor Covid das Land und die Welt überrollte.

Maria Van Kerkhove, amtierende Direktorin der WHO-Abteilung für Epidemie- und Pandemievorsorge und -prävention, schloss sich ebenfalls den Kommentaren aus China an, dass der Anstieg offenbar darauf zurückzuführen sei, dass sich Kinder mit Krankheitserregern infizieren, mit denen sie aufgrund zweijähriger Covid-Beschränkungen nicht in Berührung gekommen waren.

