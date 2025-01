Was bringt die Zukunft? Zusammenbruch – freie Energie – Erstkontakt?

Im Jahr 2025 werden viele Weichen für die Zukunft gestellt. Wann wird es freie Energie geben? Findet 2025 der Erstkontakt mit Außerirdischen statt? Ein kleiner Ausblick über den Tellerrand. Von Egon Fischer

Guten Tag,

in diesem Beitrag möchte ich so eine Art „Neujahrsgeschichte“ bringen und einen Blick über den Tellerrand machen. Mittel- und langfristig wird sich die Erde und die Menschheit völlig anders entwickeln. UFOs und der Kontakt zu anderen Zivilisationen dieses Universums wird ganz normal sein. Ein kleiner Ausblick über den Tellerrand. Irgendwann werden wir auch freie Energie haben.

Aber zuvor wird sich und muss sich die alte Welt von uns verabschieden. Aus meiner Sicht hängen die Themen Schwingungserhöhung, “Zusammenbruch der alten Welt”, “freie Energie” und “Kontakt zu Außerirdischen” irgendwie zusammen.

In letzter Zeit wurden viele Drohnen und UFOs gesichtet. Manche Menschen gehen davon aus, dass der Mensch das einzige intelligente Wesen im Universum ist. Es gibt aber unzählige weitere Zivilisationen in diesem Universum.

Sehr viele befinden sich auf einer viel höheren Schwingungsebene und auf viel höherem technologischen Niveau. In der neuen Menschheitsepoche werden wir Menschen uns auch in diese Richtung entwickeln.

Vor einiger Zeit hatte ich einen Besucher aus der Zukunft, der mich die nächste Zeit begleiten wird. Dieser Begleiter hat mich vor einiger Zeit auch in eine sehr ferne Zukunft mitgenommen. Am Höhepunkt der kommenden Menschheitsepoche werden wir sehr anders sein und Dinge vollbringen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.

Dieser Beitrag gliedert sich wieder in zwei Teile.

Im ersten frei zugänglichen Teil werde ich die Geschichte des Besuchers aus der Zukunft und die Auswirkungen auf mich schildern. Dann werde ich kurz auf die Frage, ist das Jahr 2025 das Jahr des Zusammenbruch eingehen. Im ersten Teil werde ich auch überblicksmäßig auf die Themen freie Energie, UFo, Aliens und Erstkontakt eingehen.

Im zweiten Teil dieses Beitrages werde ich die Themen des ersten Beitragsteils vertiefen und auch meine Reise in die Zukunft schildern. (Verbotene Erfindungen: Es ist alles noch viel schlimmer!)

Eine seltsame und ungewöhnliche Geschichte

Im Folgenden werde ich persönliche Erlebnisse schildern, die für manche Menschen (oder sogar viele) unglaublich oder nicht glaubhaft erscheinen. In meiner Welt habe ich diese Dinge tatsächlich „erlebt“ bzw. „wahrgenommen“. Ob ich mir die Ereignisse nur eingebildet habe, kann ich nicht sagen.

Wenn jemand also meine Schilderungen für unrealistisch oder eingebildet hält, so könnte man meine Schilderungen als nette Geschichten für das neue Jahr betrachten.

Ein Besucher aus der Zukunft

Seit Jahren nehme ich sehr oft in meiner Nähe geistige Wesen wahr. Anfangs habe ich mit diesen beschäftigt, teilweise habe ich versucht, einen Kontakt zu diesen Wesen aufzunehmen. Sehr oft haben diese aber nicht reagiert und so habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich geistige Wesen, die in meiner Nähe sind und nicht irgendwie auffällig werden, ignoriere.

Vor über einem Jahr ist eine längere Zeit hinweg immer wieder ein geistiges Wesen in meiner Nähe aufgetaucht. Damit wurde es für mich auffällig und ich vermutete, dass das nicht nur ein neugieriges Wesen ist, sondern etwas von mir will. Anfangs habe ich nur mitbekommen, dass ein geistiges Wesen in meiner Nähe ist, aber ich konnte es nicht visuell wahrnehmen und ich konnte auch die energetische Ausstrahlung nur ganz schwach wahrnehmen.

Als ich das geistige Wesen wieder einmal in meiner Nähe spürte, habe ich es telepathisch gebeten, dass es sich zeigen möge und dass es mir mitteilt, wer es ist. Das Wesen verschwand dann jedoch ohne eine für mich wahrnehmbare Reaktion. Aber einige Tage später, ich lag schon im Bett und war kurz vor dem Einschlafen, als ich plötzlich eine sehr starke energetische Ausstrahlung bemerkte.

Es war das geistige Wesen, nur dieses Mal sah ich eine energetische Silhouette, ich sah die Kontur eines Menschen und bis zu einem gewissen Grad auch die Aura bzw. seine energetische Ausstrahlung. Mir blieb der Atem weg. So ein schönes Wesen habe ich noch nie so nahe erlebt und die Ausstrahlung war unglaublich. Es wurde still, ruhig und hell im Zimmer und das Wesen wirkte unglaublich liebe- und verständnisvoll.

Bevor ich das Wesen noch etwas fragen konnte, teilte mir das Wesen telepathisch mit: Ich komme aus der Zukunft. Normalerweise stelle ich – wenn ich einen Kontakt zu einem geistigen Wesen habe – gleich viele Fragen. Aber dieses Mal hatte ich keinerlei Impulse, Fragen zu stellen. Ich stellte mir nur innerlich die Frage: Ist das jetzt ein Mensch oder irgendein anderes geistiges Wesen. Das geistige Wesen lächelte mich an und ich bekam auf eine mir unbekannte Art und Weise die Info, dass dies ein Mensch ist. Dann verschwand das geistige Wesen.

In den Folgewochen nahm ich das geistige Wesen immer wieder in meiner Nähe war, aber ich hatte keine Kontakt zum Wesen und ich spürte auch dessen Ausstrahlung nur sehr schwach. Nach einiger Zeit verschwand das geistige Wesen für mehrere Monate.

Vor einigen Monaten ist das geistige Wesen wieder aufgetaucht und er hat mich in eine ferne Zukunft (vermutlich in die Hochzeit der kommenden Menschheitsepoche) mitgenommen. In welchem Jahrtausend das war, weiß ich nicht. Möglicherweise sah ich Szenen, wie es in 6 bis 8 Tausend Jahren sein wird. Meine Reise in die Zukunft beschreibe ich im zweiten Teil des Beitrages.

Abschied von meinen geistigen Kollegen

Den 24. Dezember 2024 werde ich lange nicht vergessen. Während des Tages haben sich meine geistigen Kollegen gemeldet und mir eine Menge Infos mitgeteilt. Unter anderem auch, dass sie sich zurückziehen werden und künftig mein erster Ansprechpartner in der geistigen Welt das geistige Wesen ist, das aus der Zukunft kommt und mir eine Reise in die Zukunft ermöglichte. Die geistigen Kollegen meinten, sie sind für mich immer noch erreichbar, sie werden sich aber sehr zurückhalten.

Dann erklärten sie mir noch, dass der (neue) geistige Begleiter genau wie sie selbst in sehr vielen früheren Leben mit mir zusammengearbeitet hat, dass der geistige Begleiter sogar mit mir noch viel vertrauter ist als sie und dass auch ich mit dem geistigen Begleiter vertrauter bin als ich mit ihnen. Sie meinten dann noch, dass es etwas dauern wird, bis dass ich mit dem neuen Begleiter so einfach und unkompliziert kommunizieren kann wie mit ihnen.

Künftig werde ich also meistens Infos von meinem neuen geistigen Begleiter erhalten und in diesen Fällen werden ich dann „Infos von meinem geistigen Begleiter“ anstatt von „Infos von den geistigen Kollegen“ schreiben.

Der Entwicklungsprozess ist sehr individuell und nicht vorhersehbar

Immer wieder werde ich gefragt, warum es den anderen, die noch Teil der großen Masse sind, so gut geht, während es denen, die sich auf den Weg in die neue Welt gemacht haben, so oft so schlecht geht.

Der Entwicklungspfad ist sehr individuell und nicht vorhersehbar. Auch die, die sich schon auf den Weg gemacht haben, erleben sehr unterschiedliche Dinge.

Kristina Hazler, Bewusstseinsforscherin, Autorin, Gründerin von BewusstseinsAkademie, hat auf ihrem Substack-Blog eine Reihe von interessanten Beiträgen zum Thema Matrix veröffentlicht. Im Beitrag “Matrix 5 – Der göttliche Korridor” schreibt sie:

Wann treten Veränderung ein?

Lange beobachte ich Menschen und wundere ich mich, wie können sie so tun, wie sie tun – scheinbar ohne Konsequenzen, ob gesundheitliche oder andere. Sie scheinen sich an den Gesetzmäßigkeiten der Ursache und Wirkung vorbeizuschleichen. Und irgendwie gewöhnt man sich menschlich daran, dass manche Menschen offensichtlich einen “Freifahrtschein” haben. Und dann, wenn sie die Konsequenzen ihrer inneren Einstellungen einholen und sich die Wolken ihres destruktiven Denkens doch manifestieren, wundert man sich gemeinsam mit ihnen – was ist plötzlich passiert!?

