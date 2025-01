Der ERSATZPLAN über ILLEGALE EINWANDERUNG hat bewiesen, dass es sich NICHT um eine Verschwörungstheorie handelt, wie es das Imperium von Soros im Project Syndicate diktiert

Teile die Wahrheit!

George Soros, ein wohlhabender Finanzier, skizziert einen Plan, die Europäische Union jährlich mit mindestens einer Million Asylbewerbern zu überschwemmen, finanziert durch langfristige Euro-Anleihen.

Der Plan sieht vor, dass „sichere Kanäle“ für Asylsuchende eingerichtet werden, um ihre Bewegung aus Ländern wie Griechenland und Italien in andere EU-Mitgliedstaaten, einschließlich Ungarn, zu erleichtern.

Der Zustrom illegaler Einwanderer wird als Teil des „Großen Ersatzplans“ beschrieben, der darauf abzielt, die einheimische Bevölkerung der überfallenen Länder zu verdrängen, was zu wirtschaftlichen, sozialen und infrastrukturellen Störungen führt.

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind an der Unterstützung des Plans beteiligt, indem sie den illegalen Einwanderern Ressourcen, Transportmittel und logistische Unterstützung zur Verfügung stellen.

Der Plan wird als koordinierter Versuch dargestellt, bestehende Macht-, Rechts-, Religions- und Bildungssysteme abzubauen und letztlich konservative Strukturen durch ein extrem liberales System zu ersetzen.

In einer Veröffentlichung des Project Syndicate legt der heimtückische Mega-Milliardär George Soros die 6 Komponenten seines umfassenden Plans dar. (Scholz belügt Vater, dessen 17-jährige Tochter von einem Migranten ermordet wurde)

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán liest uns vor, was er als ersten Punkt sehr deutlich sagt: „Die EU muss jährlich mindestens eine Million Asylbewerber aufnehmen.“

Zweitens sagt George Soros, dass „eine angemessene Finanzierung entscheidend ist“, was bedeutet, dass die illegale Einwanderung finanziert werden muss, damit mindestens eine Million Flüchtlinge in einem Jahr in ein anderes Land einmarschieren können.

Für diese Finanzierung plant Soros die Ausgabe von „langfristigen Euro-Bonds“ zur Finanzierung der Migranteninvasion, einschließlich ihrer sozialen und sozialen Bedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und Reisegeld, wenn sie in der Europäischen Union ankommen (und überall dort, wo Soros diese illegalen Invasionen von Migranten finanziert, wie in den USA in den letzten 4 Jahren).

George Soros legt in dem speziell auf Ungarn ausgerichteten Plan sogar fest, dass „sichere Kanäle für Asylbewerber eingerichtet werden müssen, beginnend mit dem Transport von Griechenland und Italien in ihre Zielländer“, was bedeutet, dass sie von Griechenland nach Ungarn gebracht werden.

Es geht nicht nur um ein paar hundert Familien auf dem europäischen Kontinent, die in den nächsten zehn Jahren ein besseres Leben in einem anderen Land suchen, sondern es ist ein geschriebener und veröffentlichter PLAN einer organisierten, international finanzierten, illegalen Einwanderungsbande, die als das Imperium von George Soros bezeichnet wird.

Der Great Replacement Plan ist keine Verschwörungstheorie, wie er vom Megamilliardär George Soros dokumentiert, finanziert und gut geplant ist

Das ist der Grund, warum er der Große Ersatzplan genannt wird, weil diese Millionen von finanzierten illegalen Einwanderern buchstäblich die Bürger der Nation ERSETZEN, in die sie eindringen, indem sie ihre Häuser, ihre Arbeitsplätze, ihre Stimmen, ihre Ressourcen, ihr Land (indem sie auf unbestimmte Zeit besetzt werden) und sogar ihre Kinder nehmen, während diese illegalen Einwanderer, die Kriminelle und Drogendealer in echten Gangs sind, die Kinder und Jugendlichen der Bürger für Geld in den Sexsklavennetzwerken verkaufen.

Der Plan überschreitet die Rechtssysteme der Nationen, um zu funktionieren. Sie verstößt gegen Vorschriften und Gesetze und zerstört gleichzeitig die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialsysteme der Städte, die von diesen Migranten überschwemmt werden. Es ist wie eine riesige Abrissbirne, die immer wieder kommt und die Infrastruktur immer wieder zerstört.

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) unterstützen diesen Handel mit illegalen Einwanderern, kriminellen Banden und psychisch labilen Asylbewerbern mit allen Ressourcen, die sie benötigen, um an ihr Ziel zu gelangen und dort zu bleiben.

Diese NGOs sind stark finanziert und richten Büros, Verkehrsknotenpunkte, Bearbeitungszentren und Haftstationen ein und setzen diese illegalen Einwanderer sogar in Lastwagen, Busse, Züge und Flugzeuge und transportieren sie in Städte und Dörfer, in die George Soros und seine globalistischen Kohorten mit ihnen einmarschieren wollen.