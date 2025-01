Wissenschaftliche Berater der EU fordern ein Moratorium für solares Geoengineering und Aerosolinjektion

Am wichtigsten ist, dass die EU jetzt eine globale Führungsrolle übernimmt und auf eine internationale Regelung für den Verzicht auf den Einsatz von SRM drängt.

Geoengineering als Tor zur Globalen Regierungsführung

Die „Group of Chief Scientific Advisors“ forderte die politischen Entscheidungsträger der EU kontrovers dazu auf, ein globales Governance-System“ für künftige Entscheidungen über den Einsatz des solaren Geoengineering auszuhandeln.

Die Wissenschaftler bekräftigen, dass die Position der EU in diesen globalen Diskussionen darin bestehen sollte, „die Technologien nicht einzusetzen“.

Während die Gruppe dazu aufrief, sicherzustellen, dass das globale System „fundamentale Rechte und Werte“ respektiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein solches System dazu führen würde, die Stimmen kleinerer Nationen und Gegner des Geoengineerings weiter zum Schweigen zu bringen.

Diese Forderung nach einem globalen Kontrollsystem erinnert an frühere Äußerungen des Weißen Hauses von Biden und der Europäischen Kommission. Diese hatten den Wunsch geäußert, Diskussionen über einen „potenziellen internationalen Rahmen für ihre Kontrolle“ zu unterstützen.

Die Europäische Kommission hat erklärt, dass Versuche, das Klima durch Geoengineering zu verändern, „inakzeptable“ Risiken bergen. Die Kommission forderte internationale Gespräche über die Gefahren und die Steuerung von Geoengineering.

Der Leiter der EU-Klimapolitik, Frans Timmermans, erklärte auf einer Pressekonferenz:

Niemand sollte alleine mit unserem gemeinsamen Planeten experimentieren. Dies sollte im richtigen Forum und auf höchster internationaler Ebene diskutiert werden.

(Vgl. reuters.com)

Die Europäische Kommission veröffentlichte ebenfalls eine Erklärung, in der es heißt, dass SRM in seiner derzeitigen Form „ein inakzeptables Risiko für Mensch und Umwelt darstellt“.

Joanna Haigh, emeritierte Professorin am Imperial College London, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass für den Umgang mit Geoengineering-Experimenten internationale Kontrollmodelle erforderlich seien.

Die Steuerung des Geoengineering wird sehr komplex sein, ist aber notwendig, um künftige Geoengineering-Technologien zu regulieren, die die globale Durchschnittstemperatur senken könnten.

Auf die eine oder andere Weise wird die Diskussion über Geoengineering genutzt, um die Idee zu fördern, dass es einen „internationalen Rahmen“ oder „globale Kontrollmodelle“ geben sollte, um sich mit den Realitäten dieser unerprobten Technologie auseinanderzusetzen.

Es mag zwar vernünftig erscheinen, sich zu fragen, ob Regierungen kooperieren sollten, wenn sie einen so folgenschweren Schritt unternehmen.

Doch wir sollten uns auch fragen, ob wir diesen Regierungen überhaupt vertrauen können, mit dem Klima „Gott zu spielen“, oder ob dies überhaupt geschehen sollte.

Seit 2017 habe ich davor gewarnt, dass die Förderung der als Geoengineering bekannten Technologie ein Einfallstor für ein Globales Kontrollsystem sein wird.

Diese sind ihrerseits ein Sprungbrett in Richtung einer einzigen, zentralisierten Regierungsbehörde, die die einzelnen Nationen verwaltet.

Die Ankündigungen der US-Regierung und der Europäischen Union von letzter Woche sind ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Während sich diese Debatten vor allem auf die Gedanken und Meinungen von Regierungsvertretern und politischen Experten konzentrieren, wird die Mehrheit der Welt von diesen Diskussionen ausgeschlossen.

Es ist absolut wichtig, dass gewählte Vertreter über so wichtige Themen diskutieren. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Politiker das Geschehen allein dominieren.

Was ist mit den Entwicklungsländern, den indigenen Gemeinschaften und der lokalen Bevölkerung? Ihre Stimmen müssen gehört werden, um die Risiken des Geoengineerings richtig einschätzen zu können.

In dem Maße, in dem der Widerstand gegen Geoengineering und andere Techniken zur Veränderung des Wetters einen fiebrigen Höhepunkt erreicht, werden wir erleben, dass immer mehr nationale Politiker und Regulierungsbehörden verschiedene globale Kontrollsysteme als Lösung für das Problem fordern, an dessen Entstehung sie selbst beteiligt waren.

Wir sollten diesen Forderungen und allen Versuchen, eine Weltregierung zu installieren, die die Macht hat, die nationale Souveränität außer Kraft zu setzen, weiterhin skeptisch gegenüberstehen.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 28.01.2025