Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes warnt vor dem Zusammenbruch der Ukraine

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes hat nach ukrainischen Medienberichten gewarnt, dass die Ukraine als Staat zusammenbrechen könnte, wenn nicht bis Sommer „ernsthafte Verhandlungen beginnen“. Der Geheimdienst reagiert erbost, dementiert die Meldung jedoch nicht.

Kirill Budanow, der Chef Hauptverwaltung für Aufklärung (GUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums, ist einer der radikalsten Vertreter in Kiew und in seinen Aussagen über Russland nicht wählerisch. Von Thomas Röper

Er hat öffentlich damit geprahlt, dass sein Geheimdienst in Russland Journalisten umbringt und hat ukrainische Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporoschje zugegeben, ohne dass westliche Medien das interessant genug fanden, um darüber zu berichten.

Budanow steht jedenfalls nicht in dem Verdacht, irgendwelche Sympathien für Russland zu hegen, sondern war immer einer der lautesten Verfechter des Kampfes gegen Russland.

Daher haben die Meldungen, die am Montagmorgen aus Kiew kamen, überrascht, denn nun berichtete die „Ukrainskaja Prawda“ unter Berufung auf eine Quelle unter den Teilnehmern einer geheimen Sitzung im Parlament, Budanow habe für die Ukraine „sehr gefährliche Prozesse für ihre Existenz“ vorhergesagt, wenn nicht bis zum Sommer ernsthafte Verhandlungen beginnen.

Die Existenz der Ukraine selbst sei ernsthaft bedroht, wenn bis zum Sommer keine Friedensgespräche zur Lösung des Konflikts beginnen.

Die Quelle der „Ukrainskaja Prawda“ berichtete auch, dass Budanow seine Worte „mit einem kalten Lächeln“ gesagt habe, sodass „alle einander ansahen und verstummten“.

Die Hauptverwaltung für Aufklärung (GUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums versucht, gegen den Skandal vorzugehen, der danach in der Ukraine ausbrach, und wirft Rada-Abgeordneten vor, als „geheim“ gekennzeichnete Informationen aus Sitzungen preiszugeben. Die GUR schrieb in einer Erklärung dazu:

„Die Verbreitung jeglicher Nachrichten über Dinge, die angeblich bei offiziellen, als „geheim“ gekennzeichneten Treffen unter Beteiligung der militärpolitischen Führung des Staates besprochen werden, schadet der Sicherheit des Staates und wird vom Feind zu seinen eigenen Zwecken missbraucht.“

Das mag nachvollziehbar sein, interessant ist jedoch, dass der ukrainische Geheimdienst die Meldung nicht dementiert hat. Es sieht also wohl wirklich schlecht aus für die Ukraine. (Mysteriöse NATO-Truppen warten auf den Befehl, in die Ukraine einzumarschieren – Oberst mit Szenario eines Krieges zwischen Russland und der NATO)

Was die EU, die NATO, Kiew und die USA zur Lage der Ukraine sagen

Die große Frage ist derzeit, wie es mit der Ukraine weitergeht, und die Erklärungen aus dem Westen und aus Kiew sind durchaus widersprüchlich.

Die Frage, über die derzeit alle Welt rätselt, ist, wie Trump sich eine Lösung des Ukraine-Konfliktes vorstellt und ob Russland Trumps Vorschlägen zustimmen kann. Offiziell bekannt ist bisher nichts, aber die verschiedenen Erklärungen aus der EU, der NATO und aus Kiew lassen erahnen, dass hinter den Kulissen reger Betrieb herrscht.

Ich will die teilweise widersprüchlichen Erklärungen, die es in den letzten Tagen zum Thema Ukraine gab, hier einmal dokumentieren.

Die NATO will mehr Geld

Die NATO ist politisch gesehen die wohl radikalste Unterstützerin der Ukraine. Das liegt einfach daran, dass die NATO de facto nichts zu entscheiden hat, weshalb ihre Vertreter keine Folgen ihrer Erklärungen fürchten müssen, weil die politischen Entscheidungen der NATO von den Mitgliedsstaaten getroffen werden.

Der NATO-Generalsekretär ist, was seine reelle politische Macht angeht, im Grunde nur ein Grußaugust, dessen Aufgabe es ist, die Mitgliedsstaaten der NATO politisch auf Kurs zu halten, wenn es beispielsweise darum geht, mehr Geld für Rüstung auszugeben. Man könnte die NATO auch als mächtigste Lobbyorganisation der US-Rüstungsindustrie bezeichnen.

Da die NATO nun einmal aggressives ein Militärbündnis ist, sind die Erklärungen der NATO-Generalsekretäre in aller Regel aggressiv und sie unterstützen die kriegstreiberischen Falken in den NATO-Mitgliedsstaaten.

Der Holländer Rutte ist da keine Ausnahme. Am 13. Januar forderte er in seiner ersten Rede als NATO-Chef vor dem Europäischen Parlament mehr Geld für Waffen. Seiner Meinung nach müssten die NATO-Staaten nicht mehr zwei Prozent, sondern mindestens 3,7 Prozent vom BIP in die Rüstung stecken.

Und natürlich müsse Europa die Ukraine unterstützen, weil die Europäer im Falle einer Niederlage Kiews bis zu zehn Prozent des BIP für Waffen ausgeben, oder „in vier bis fünf Jahren entweder Russisch lernen oder nach Neuseeland auswandern“ müssten.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos legte er zehn Tage später nach und sagte:

„Wenn die Ukraine verliert, wird die Nato nicht zusätzliche Milliarden, sondern zusätzliche Billionen Dollar benötigen. In diesem Fall wird die Wiederherstellung der westlichen Abschreckung gegenüber der Nato einen viel höheren Preis kosten als alles, worüber wir jetzt sprechen.“

Außerdem forderte er, weniger über einen Waffenstillstand und mehr Waffenlieferungen an die Ukraine zu sprechen und rief er dazu auf, keinen Waffenstillstand zu den Bedingungen Russlands zuzulassen.

Wie gesagt, ist die NATO im Grunde nichts weiter als ein Lobbyverband der Rüstungsindustrie und der aktuelle NATO-Generalsekretär gefällt sich in der Rolle eines Panik verbreitenden Schreihalses.

Die EU wartet ängstlich ab

Der EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität Valdis Dombrovskis sagte am 22. Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, die EU-Kommission hoffe nach wie vor darauf, die Ukraine in alle westlichen Strukturen, einschließlich der NATO, zu integrieren und auch die Waffenlieferungen an das Kiewer Regime zu erhöhen. Außerdem sagte er, dass es ein Fehler war, die Ukraine 2008 nicht in die NATO aufzunehmen.

Die EU-Kommission ist in den Tagen seit Trumps Amtseinführung ansonsten jedoch erstaunlich wortkarg geworden. Während es von dort sonst täglich irgendwelche Erklärungen über die Unterstützung der Ukraine gab, scheint man derzeit abzuwarten, was Trump tut, denn innerhalb der EU steht Streit bevor.

Sollte Trump die Ukraine-Hilfen einstellen und auf einen Frieden drängen, dessen Bedingungen der EU sicher nicht gefallen werden, würde die EU-Kommission den Krieg gegen Russland am liebsten auch ohne die USA fortsetzen. Aber es gibt immer mehr EU-Staaten, die sich mehr oder weniger offen freuen, dass ein Ende der ruinösen Ukraine-Unterstützung möglich ist. Diese Staaten würden sich hinter den USA verstecken und wohl gegen eine Fortsetzung der EU-Hilfen für Kiew sein.

Andererseits gibt es in der EU die Hardliner, also beispielsweise Polen, die baltischen und auch die skandinavischen Staaten, von denen viele sogar eigene Truppen in die Ukraine schicken würden, wenn die NATO ihnen dabei Schutz verspricht, was die USA (und damit die NATO) natürlich ablehnen.

Die EU-Kommission scheint also abzuwarten und in dieser heiklen Situation nichts tun zu wollen, was ihr hinterher Probleme bereiten könnte, denn Probleme wird die EU-Kommission demnächst sicher auch so zur Genüge haben.

Selenskys Verzweiflung

Am 22. Januar forderte Selensky beim Weltwirtschaftsforum, die europäischen Länder müssten den Unterhalt der ukrainischen Streitkräfte übernehmen, deren Stärke Kiew auf eine Million Mann aufstocken wolle, falls die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird:

