10 Anzeichen dafür, dass eine GROSSE KATASTROPHE geplant und inszeniert wurde, wenn man die Berichterstattung der MAINSTREAM-MEDIEN innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden analysiert

Noch vor etwa einem Jahrzehnt wurde niemandem zugestanden, die Berichterstattung der Mainstream-Medien über wichtige Ereignisse infrage zu stellen.

Jede unabhängige Nachrichtenquelle oder jeder Insider-Whistleblower wurde sofort diskreditiert und von den linken Medien bösartig als Verschwörungstheoretiker, Spinner, notorischer Lügner, Quacksalber oder was auch immer man sonst nennen wollte, um den Ruf und die Botschaft zu ruinieren, die diese Person oder Organisation der Öffentlichkeit vermitteln wollte, angegriffen.

Dann wurden große inszenierte, geplante und durchgeführte Ereignisse und die heimtückischen Motive dahinter immer offensichtlicher, als die Mainstream-Medien der „Fake News“ von immer mehr unabhängigen, wahrheitsgetreuen Nachrichtenagenturen und vom König des Whistleblowings selbst, Donald J. Trump, von allen Seiten als „Fake News“ entlarvt wurden.

Präsident Trump bezeichnete CNN, MSNBC, ABC, CBS und NBC im Live-Fernsehen und während Pressekonferenzen als „Fake News“, und der Lamestream-Medienindustriekomplex drehte durch.

In der Zwischenzeit gewannen unabhängige, wahrheitsgetreue Nachrichtenmedien schnell an Bedeutung, gewannen Anhänger, Abonnenten und Mitwirkende und prangerten alle Lügen und die Korruption des rechten Propagandaarms der linken Regierung der Vereinigten Staaten an.

Neue Websites wie InfoWars, Natural News, Gateway Pundit und Zero Hedge gewannen schnell an Einfluss und Glaubwürdigkeit, nachdem sie die Wahrheit immer wieder berichteten, damit die Massen sie verschlingen konnten.

Die Bevölkerung begann, die Nachrichten aufmerksamer zu verfolgen, insbesondere wenn große Katastrophen eintraten. Jeder hatte es satt, belogen zu werden, und das war schon lange der Fall, vom 11. September und Sandy Hook über den Bombenanschlag auf den Boston-Marathon bis zum Massaker im Batman-Theater.

Dann kam die Covid-Pandemie. Die Betrugs-Pandemie des Jahrhunderts. Amerika erlebte die ultimativen Vertuschungsgeschichten der Mainstream-Medien für alle Arten von entsetzlicher Korruption, die uns alle unerbittlich trafen und jedes Menschenrecht, jede persönliche Freiheit und jedes verfassungsmäßige Recht, das wir haben, angriffen und zerstörten. (Es ist so viel los – schlimmster Eiermangel aller Zeiten, neues Virus in Alabama, möglicher Ausbruch auf Santorin und eskalierende Spannungen mit China und dem Iran)

Hier sind die 10 wichtigsten Anzeichen dafür, dass eine große Katastrophe geplant und inszeniert wurde, wenn man einfach zusieht, wie Fake News in den ersten 24 bis 48 Stunden ihre erbärmlichen Titelgeschichten verbreiten

#1. Zu früh zu selbstsicher : Fake News sind sich mehrerer „Tatsachen“ von vornherein zu sicher, die andernfalls nur schwer zu ermitteln wären.

#2. Nachahmer-Berichterstattung : Alle Nachrichtenagenturen haben genau die gleiche Story, von der nationalen Berichterstattung bis hinunter zu lokalen Nachrichtensyndikaten (denken Sie an die manipulierten Wahlen 2020 ).

#3. Wahrscheinlich gieriges Motiv : Es gibt Ressourcen, die gestohlen werden können, und das katastrophale Ereignis ist eine glaubwürdige Tarngeschichte und bereitet die Kriminellen oft darauf vor, einzumarschieren und das Gebiet zu übernehmen (denken Sie an Lithiumabbau, 15-Minuten-Smart Cities, Öl oder Opiumversorgung für Schmerzmittel).

#4. Perfekte Vorhersagen : Die „Illuminaten“-Globalisten gaben vor, das Ereignis mit unglaublicher Genauigkeit im Voraus vorherzusagen (weil sie direkt an der Planung und Durchführung beteiligt waren) – denken Sie an Bill Gates, der von Bevölkerungsreduzierung durch Pandemien und Impfstoffe spricht.

#5. Unlösbares „Rätsel“: Keine der sogenannten „Fakten“ scheint zu stimmen und es gibt zu viele unbeantwortete Fragen (Schlüsselfiguren meiden die Presse oder „wissen“ einfach gar nichts, obwohl sie eigentlich sehr viel wissen sollten) – man denke an die Mitglieder des Secret Service nach dem ersten Attentat auf Trump.

#6. Überhaupt keine Hilfe verfügbar: Aus irgendeinem Grund sind alle Rettungsdienste lahmgelegt und können scheinbar überhaupt nicht helfen, weil sie keine Ressourcen haben und keines der Opfer entkommen, sich selbst retten oder gerettet werden kann (denken Sie an Massenschießereien und das Inferno in LA).

#7. Totaler Rückzug : Aus irgendeinem verrückten Grund wird der Polizei und den Bundesbehörden befohlen, „zurückzutreten“ und nicht zu versuchen, das Massaker zu verhindern oder gar zu beenden, bevor noch mehr Menschenleben verloren gehen.

#8. Sämtliche Beweise wurden vernichtet : angefangen bei nicht wiederherstellbaren oder zerstörten Flugschreibern über verschwundene Leichen bis hin zu sofort weggeräumten Trümmern.

#9. Alles gilt als „geheim“: Niemand darf etwas über das Ereignis wissen, da es streng geheim ist und aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ sofort als „geheim“ eingestuft wird.