Antarktis: Sie kontrollieren das Wetter und den Himmel – die Kuppel hinter der Eiswand (Video)

Das deutet laut Claudio Nocelli darauf hin, dass die Geographie unserer Welt durch die Einführung erzwungener natürlicher Barrieren durch Klimamanipulation und verursachte Katastrophen künstlich verändert wurde.

Nocelli sagt, „die Eiswände seien kein Zufall der Zeit oder ein Naturphänomen geologischer Epochen. Vielmehr seien sie eine Zumutung, eine Struktur, die genau darauf ausgelegt seien, die Menschheit daran zu hindern, die Durchgänge zu entdecken, die in Länder jenseits unserer unmittelbaren Realität führen.

Außerdem sei das extreme Klima rund um die Grenzen keine Laune der Natur, sondern ein künstlich programmiertes System, das die Menschheit daran hindern soll, überhaupt über die Möglichkeit nachzudenken, diese Grenzen zu überschreiten.“

Nocelli spricht hier ein ganz wichtiges Thema an, nämlich die Wetter- und Klimamanipulation, die tatsächlich Realität unserer modernen Zeit ist, ganz einfach, weil es seit vielen Jahrzehnten technisch möglich ist und die technischen Mittel dazu vor allem in den letzten zwanzig Jahren immer fortschrittlicher wurden.

Ganz sicher aber hat die Vereisung der Antarktis nichts mit Klimamanipulation zu tun, es sei denn, irgendwelche außerirdischen Kräfte hatten in grauer Vorzeit ein Interesse daran. Aber hier begeben wir uns wieder in das Reich der Spekulation und Fantasie.

Ja, das Wetter wird manipuliert

Nocelli fabuliert weiter: „Die unerbittliche Kälte, die unkontrollierten Stürme und orkanartigen Winde, die die Regionen in der Nähe der Eiswände heimsuchen, wurden durch einen allgemeinen Kontrollmechanismus erzeugt.

Minustemperaturen und extreme Wetterbedingungen sind zu einer ebenso wirksamen Barriere geworden wie das Eis selbst und halten Entdecker und Abenteurer davon ab, sich zu weit zu wagen.

Wenn ein Reisender sich diesen Bedingungen widersetzt und es wagt, über das Erlaubte hinauszugehen, führen plötzliche Stürme und Orientierungslosigkeit dazu, dass er sich zurückzieht – oder in vielen Fällen verschwindet.

Darüber hinaus wird das Klima in den bekannten Ländern künstlich reguliert. Die Jahreszeiten, Sturmmuster, plötzliche Temperaturschwankungen und sogar die Entstehung von Hurrikanen und Wirbelstürmen sind keine völlig natürlichen Phänomene.“

Ja, es ist eine Tatsache, dass unser Wettergeschehen nicht mehr natürlich ist und der von Politikern beschriebene menschengemachte Klimawandel in der beschriebenen Form nicht existiert, weil er nichts anderes ist, als ein cleveres Geschäftsmodell der Eliten zur Besteuerung der Bevölkerung.

Somit ist davon auszugehen, dass viele Wettermuster wie Wirbelstürme und Überschwemmung durch sintflutartige Regenfälle künstlicher Natur sind, hervorgerufen mit Wettermodifikationstechnologie, die mittlerweile eine bewiesene Tatsache ist, um Skeptiker vom menschengemachten Klimawandel zu überzeugen.

Nocelli sagt weiter: „Es handelt sich um Elemente, die entworfen und verwaltet werden, um die Illusion einer spontanen Natur aufrechtzuerhalten. während sie in Wirklichkeit unter der Kontrolle unsichtbarer Kräfte stehen, die versuchen, das Gleichgewicht dieser Simulation aufrechtzuerhalten.“

Das stimmt, jedoch haben wir es in diesem Fall nicht mit unsichtbaren Kräften zu tun, sondern mit der irdischen Elite, die Wetter- und Naturkatastrophen unter anderem auch für geopolitisches Kontrollprogramm nutzt, um etwa sogenannte „abtrünnige Staaten“ zu bestrafen, wenn sie aus der Reihe tanzen.

Und schließlich behauptet der Autor, dass über uns ein simulierter Himmel projiziert wird, eine Theorie, die auch von dem niederländischen Autor Martin Vrijland vertreten wird.

Nocelli sagt: „Was wir sehen, wenn wir nach oben schauen, ist nicht der unendliche Kosmos, den wir gelernt haben, sondern eine sorgfältig konstruierte Projektion, die heute als „Invisible Dome Projector“ bekannt ist.

Die Sterne, Planeten und Himmelskörper sind Bilder, die von einer unbekannten Technologie nachgebildet werden, die ein riesiges und sich immer wieder ausdehnendes Universum simuliert – während in Wirklichkeit das, was hinter dieser Kuppel liegt, etwas völlig anderes ist.“

Manipulation durch Bildung und Massenmedien

Diese Projektion dient einem doppelten Zweck: Einerseits verstärkt sie die Erzählung vom Weltraum und hält die Menschheit in einem Zustand der Bedeutungslosigkeit, in dem Glauben, dass sie auf einem winzigen Planeten lebt, der in einem riesigen Universum schwebt.

Andererseits verbirgt es, was jenseits der Kuppel wirklich existiert: den echten Himmel, die wahren Länder und das verbotene Wissen, das unsere Zivilisation verweigert wurde.

Anomalien am Himmel haben im Laufe der Geschichte unbeabsichtigte Beweise für diese Manipulation geliefert. Phänomene wie das Flackern von Sternen in seltsamen Mustern, mehrfache Beschreibungen von Zwillingssonnen in alten Texten, wandernde Lichter, die in verschiedenen Kulturen aufgezeichnet wurden, und andere Vorkommnisse, die an Orten beobachtet wurden, an denen sie nicht sein sollten, deuten darauf hin, dass es sich bei der Projektion manchmal zu Störungen oder Unregelmäßigkeiten kommt.

Sogar Beobachtungen von Planeten und Sternen durch Teleskope haben Inkonsistenzen in ihrer Bewegung und Verhaltensweisen gezeigt, was die Möglichkeit offenbart, dass das, was wir am Himmel sehen, nichts weiter als eine durch fortschrittliche Technologie geschaffene Illusion ist.

Die uns auferlegte Illusion ist nicht nur territorialer Natur, sondern auch mental und spirituell. Wir werden nicht nur physisch daran gehindert, diese verborgenen Länder zu erreichen, sondern es wurde auch ein Indoktrinationssystem entwickelt, um sicherzustellen, dass die Menschheit nicht einmal an ihre Existenz denkt.“

Nocelli schreibt weiter, dass durch Bildung, offizielle Wissenschaft, Massenmedien und die Zensur alten Wissens die meisten Menschen im Laufe ihrer Geschichte dazu gebracht wurden, die aufgezwungenen Versionen der Realität blind zu akzeptieren, womit er wieder recht hat.

Ein Großteil der Erzählung über die Erdgeschichte entspricht tatsächlich nicht der Wahrheit. Das beweisen unter anderem archäologische Funde, die, wenn sie nicht in das Geschichtsmodell passen, unter Verschluss gehalten werden.

Nocelli ist der Überzeugung, dass die Wahrheit nur für diejenigen zugänglich ist, die wissen, wie man zwischen den Zeilen liest. Und auch damit hat der recht.

Dass heißt, dass der Schlüssel zur Befreiung aus diesem Gefängnis nicht nur im Überwinden der physischen Barrieren liegt, sondern vielmehr im Abbau der mentalen Barrieren, die unserem Bewusstsein auferlegt wurden, besser gesagt, die sich ein Großteil der Menschen im Laufe der Evolution in treuem Gehorsam selbst auferlegt hat.

Nocelli betont zurecht: Wer es schafft, hinter den Schleier zu blicken, wird entdecken, dass die Menschheit zu etwas viel Größerem bestimmt ist, als wir glauben gemacht haben. .

Eine ausführliche Zusammenfassung der Trilogie finden Sie in dem Buch „Antarktis – Hinter der Eiswand“ von Nikolas Pravda.

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erschien am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.02.2025