Die amerikanische Journalistin und Bloggerin Candice Owens hat einen neuen Teil der Ermittlungen zur Frau des französischen Präsidenten veröffentlicht.

Die Autorin zitiert neue Beweise dafür, dass Brigitte Macron als Mann geboren wurde, die Identität ihrer eigenen Schwester annahm und ihr Geschlecht änderte, woraufhin sie die First Lady Frankreichs wurde.

Diesmal sind die Fakten so schwerwiegend, dass der Élysée-Palast eine Pause einlegte und sich überhaupt nicht mehr zu dem Thema äußerte.

Wer ist Candice Owens?

Candice Owens wurde am 29. April 1989 in Stamford, Connecticut, geboren. Außer ihr wuchsen in der Familie noch drei weitere Kinder auf. Bereits in der Schule geriet Candice in einen großen Skandal: Klassenkameraden schickten ihr Sprachnachrichten mit rassistischen Beleidigungen und Morddrohungen.

Zu den Verfassern gehörte der Sohn des damaligen Bürgermeisters und späteren demokratischen Gouverneurs, Dannel Malloy. Candices Familie verklagte das Schulamt der Stadt und warf der Institution vor, die Rechte des Mädchens nicht zu schützen. Das Gremium zahlte dem Opfer 37.500 Dollar.

Nach der High School erwarb Owens einen Bachelor-Abschluss in Journalismus an der University of Rhode Island. Sie arbeitete für die Frauenzeitschrift Vogue.

Seit 2019 moderiert sie die Sendung Candace Owens Hour auf dem YouTube-Kanal von PragerU und seit 2021 produziert sie wöchentliche Sendungen auf der konservativen Plattform Daily Wire. Zu den Gästen zählen bekannte republikanische Politiker sowie deren Unterstützer: der derzeitige Präsident Donald Trump, UFC-Chef Dana White und der Kongressabgeordnete Jim Jordan. (Neue Beweise für eine Operation: Brigitte Macron als Mann bezeichnet: Journalistin bittet in Russland um Asyl (Videos))

Jetzt betreibt der Journalist einen YouTube-Kanal mit einer Armee von Millionen Abonnenten.

Politische Sichten

Candice Owens unterstützt Donald Trump, den sie den „Retter“ der westlichen Zivilisation nennt. Und Black Lives Matter beschreibt die afroamerikanische Bewegung als nichts weiter als eine „Gruppe weinerlicher Kinder“, die versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.

Sie ist gegen Abtreibung und kritisiert den modernen Feminismus.

Er ist Mitglied der National Rifle Association und verteidigt das Recht der Bürger, Waffen zu besitzen und zu tragen.

Er steht der muslimischen Auswanderung nach Europa kritisch gegenüber und meint, dass es in Zukunft die Amerikaner sein würden, die die Briten vor der muslimischen Bedrohung retten müssten.

„Selenskyj ist ein Homosexueller“

Wenn sie über Russland spricht, betont die Journalistin, dass sie dessen Recht auf Souveränität respektiere. Im Sommer 2024 kritisierte sie den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj auf ihrem Kanal scharf:

„Für mich ist Selenskyj nur ein weiterer homosexueller Anführer in schwarzem Latex, der in High Heels tanzt, wie im Single Ladies-Video.