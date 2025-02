Ausblick auf 2025: Wie Geostrategen aus Russland und den USA die Gefahren des neuen Jahres einschätzen

Zu Jahresbeginn veröffentlichen Thinktanks gerne ihre Prognosen für das kommende Jahr. Dabei ist es interessant zu sehen, wie sich Prognosen und Prioritäten der Experten aus den USA und aus Russland unterscheiden.

Andrej Schitow ist in meinen Augen einer der besten USA-Kenner, die es in Russland gibt. Er war vier Jahrzehnte als Korrespondent in den USA und ist dort entsprechend gut vernetzt und kennt den Washingtoner Apparat von innen. Daher habe ich schon viele seiner Analysen übersetzt, die er für die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt. Von Thomas Röper

Zu Beginn eines jeden Jahres vergleicht er die Berichte, die führende Geopolitik-Experten aus Russland und den USA darüber schreiben, wie sie die Entwicklungen und Risiken im neuen Jahr einschätzen. Ich habe vor einem Jahr seinen Artikel über 2024 übersetzt, der mit dem Wissen von heute sehr interessant zu lesen ist.

Nun hat Schitow für die russische Nachrichtenagentur TASS wieder seine Zusammenfassung der Prognosen und Einschätzungen russischer und amerikanischer Experten veröffentlicht und ich habe seinen Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frieden oder globaler Konflikt: Welche Risiken birgt das Jahr 2025?

Andrej Schitow darüber, wie Analysten in Moskau und New York die neue Odyssee von Donald Trump und eine Rückkehr zum „Gesetz des Dschungels“ einschätzen

Schwierigkeiten sind in diesem Jahr vor allem von Amerika und für Amerika zu erwarten. Davor warnen Experten für Risikobewertung in der Weltpolitik sowohl im Inland als auch im Ausland. Alles in allem verspricht das Jahr ihrer Meinung nach turbulent zu werden. Aber wie sollte es auch anders sein in einem Jahr, das mit der Rückkehr des nationalistischen, populistischen und voluntaristischen Republikaners Donald Trump an die Macht in den USA begann? (Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes warnt vor dem Zusammenbruch der Ukraine)

Bei meinen Einschätzungen der zu erwartenden globalen Risiken stütze ich mich in der Regel auf die Einschätzungen der „Eurasier“ von den Ufern der Moskwa und des Hudson River: die Beratungsagentur des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen (MGIMO) des Außenministeriums der Russischen Föderation, Eurasische Strategien, unter der Leitung von Andrej Suschentsow, und der Eurasia Group, einer New Yorker Firma mit demselben Profil, gegründet und geleitet von Ian Bremmer.

Der diesjährige Bericht unserer Analysten trägt den Titel „Internationale Bedrohungen 2025. Wechsel des Archetyps?“, und das Titelbild zeigt eine Handlung aus der Geschichte des Trojanischen Krieges: Odysseus neben dem Trojanischen Pferd, ein Gemälde auf einer antiken griechischen Vase.

Das Bild ist meiner Meinung nach passend: Wir erinnern uns, wie viele Arten von Tricks, List und Täuschung in den Geschichten über Odysseus vorkamen. Wahrscheinlich, um sich vor Tricks zu schützen, zogen es unsere Autoren diesmal vor, ihren Text nicht zu veröffentlichen, und Suschentsow erklärte mir das Wesentliche einfach in Worten.

So wie ich es verstanden habe, sehen die Forscher einen wahrscheinlichen Wechsel des Archetyps im erwarteten Übergang der USA unter Trump von einer unerbittlichen Konfrontation mit Russland (Archetypen der „Überwindung“ und „Vergeltung“) zu einer Strategie der Suche und Auswahl von Optionen (Archetyp der „Suche“, wie bei Odysseus). Gleichzeitig warnen sie im Voraus, dass der Erfolg nicht garantiert ist und dass alles wieder zur „Überwindung“, also zur harten Konfrontation, zurückkehren kann.

300x250

Die New Yorker, die hauptsächlich für die Geschäftswelt in den USA und im kollektiven Westen arbeiten, haben ihren Bericht wie üblich gedruckt. Fangen wir damit an, zumal schon die ersten Zeilen, so könnte man sagen, Alarm schlagen. „Wir bewegen uns zurück zum Gesetz des Dschungels“, schreiben Bremmer und seine Leute.

„Zu einer Welt, in der die Stärksten tun, was sie können, und die Schwächsten dazu verdammt sind, das zu ertragen, was sie ertragen müssen. Und den Ersteren – seien es Staaten, Unternehmen oder Einzelpersonen – kann nicht glauben, dass sie im Interesse derer handeln, die bei ihnen an der Macht sind. Das ist kein nachhaltiger (sustainable) Weg.“

Der Satz über die Stärksten und die Schwächsten ist ein Zitat aus der altgriechischen (ein unerwartetes Echo auf unseren Bericht) „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ von Thukydides, der als Begründer nicht nur der Geschichtswissenschaft, sondern auch der Politikwissenschaft gilt. Trotz ihres Alters erinnerte sie mich jedoch sofort an ein relativ neues Geständnis des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton über seine skandalöse Affäre mit der jungen Praktikantin Monica Lewinsky im Weißen Haus: „Ich tat es, weil ich konnte“. Das heißt, er konnte es sich leisten; er glaubte, er könnte damit ungestraft davonkommen.

Hier haben Sie, meiner unprofessionellen Meinung nach, den stabilsten und unveränderlichsten historischen Archetyp, und das ohne jegliche Äsopensprache. Für mich bringen diese sechs Worte das Wesen der US-Politik auf den Punkt, wie ich sie in meinem Leben erlebt habe. Es gibt und gab dort nie eine Moral.

300x250 boxone

Und wie nachhaltig und rational dieser Ansatz ist (was genau das ist, was der Begriff „sustainable“ impliziert), ist eine offene Frage, aber ich denke, sie ist eher rhetorisch. Wie auch Clinton denkt normalerweise niemand darüber nach; jeder schaut nur darauf, wie er mehr bekommen kann. Sehen wir das nicht auch an dem, was Trump seit den ersten Tagen seiner neuen Präsidentschaft getan hat?

Geopolitik „auf Null stellen“

Doch zurück zu dem Bericht. Wie immer werden darin die zehn größten Risiken für das normale Leben auf dem Planeten in diesem Jahr beschrieben und kommentiert, wie es die Eurasia Group sieht. An erster Stelle steht „der Sieg von G-Zero“. G-Zero ist Bremmers Lieblingskonzept, das er bereits 2012 in seinem Buch Every Nation for Itself skizzierte; im Kern geht es um ein „globales Führungsdefizit“, das nun, so der US-Analyst, „kritisch gefährlich wird“.

„Das zentrale Problem der globalen Ordnung ist, dass die grundlegenden internationalen Institutionen – der UN-Sicherheitsrat, der IWF, die Weltbank und so weiter – nicht mehr das fundamentale Gleichgewicht der Kräfte in der Welt widerspiegeln. Das ist eine geopolitische Rezession“, argumentieren die Autoren des Berichts. Sie schätzen, dass „im Jahr 2025 … das Risiko einer weltweiten Generationskrise und sogar eines neuen globalen Krieges höher ist als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in unserem Leben“. Die letzten Worte möchte ich natürlich hervorheben.

Ich denke, aus dem Gesagten wird deutlich, dass die Analysten von Hudson nicht an eine globale Führungsrolle der USA unter Trump glauben. Nach den von ihnen zitierten Daten zu urteilen, sind übrigens auch die Amerikaner insgesamt nicht besonders darauf eingestellt.

Im vergangenen Sommer stimmte in einer Umfrage des Chicago Council on Global Affairs fast die Hälfte der Teilnehmer (49 Prozent), darunter die meisten Republikaner (57 Prozent) und unabhängigen Wähler (54 Prozent), der Meinung zu, dass die USA genug Probleme im eigenen Land haben und sich aufgrund begrenzter Ressourcen weniger in die Angelegenheiten der Außenwelt einmischen sollten.

Und was die Führung im eigenen Land betrifft, so ist der zweite Risikofaktor in dem Bericht ausdrücklich mit „The Don’s Reign“ überschrieben. Er hebt hervor, dass Trump jetzt politisch viel stärker und erfahrener ist als in seiner ersten Amtszeit, dass er in der Wählerschaft, in seiner Partei und in allen drei Zweigen der Regierung viel stärker Fuß gefasst hat. Dementsprechend werde er nun gegen Unerwünschte vorgehen und seine eigenen Befugnisse auf jede erdenkliche Weise ausweiten; unter ihm sei „eine noch stärkere Verschiebung des Machtgleichgewichts zugunsten der Exekutive und zu Lasten der Legislative“ wahrscheinlich.

Aus diesem Grund bezeichne ich Trump als Voluntaristen. Die Amerikaner stigmatisieren diesen Führungsstil – bei anderen, nicht bei sich selbst – allgemein als Autoritarismus. Zwar erwarten sie von ihrer neuen Regierung keine Bedrohung der Demokratie als solche, obwohl sie das in ihrem letzten Bericht vor einem Jahr befürchtet hatten.

Aber sie machen sich auch keine Illusionen über ihr System: Der Abschnitt „Oligarchen und Arbeiter“ beginnt mit dem beredten Eingeständnis, dass dieses System „zweistufig“ ist, mit „unterschiedlichen Standards“ für die „Besitzenden und die Habenichtse“. Ich erinnere mich, dass man uns zu Sowjetzeiten genau das über die Klassenungleichheit erklärt hat.

Russland ist „eigensinnig“

Der wichtigste Abschnitt für uns – „Russland ist immer noch eigensinnig“ (rogue) – steht an fünfter Stelle. Darin heißt es: „Trotz eines wahrscheinlichen Waffenstillstands in der Ukraine wird Moskau in diesem Jahr damit fortfahren, … die von den USA geführte globale Ordnung zu untergraben.“

Und weiter: „Russland wird feindselige asymmetrische Schritte gegen EU-Länder unternehmen – insbesondere gegen Länder an der Front -, da diese weiterhin die antirussische Politik unterstützen. Es wird auch seine Führungsrolle in der Axis of Rogues beibehalten, der strategischen Militärpartnerschaft mit dem Iran und Nordkorea, die die globale Stabilität in diesem Jahr erheblich stören könnte.“

Natürlich werfen diese Thesen eigene Fragen auf. Von welcher Art von Störung der US-geführten globalen Ordnung kann man sprechen, wenn die amerikanischen Analysten selbst keine solche Ordnung in der Welt sehen? Und wenn Moskau, wie sie selbst sagen, einfach auf die unversöhnlich feindliche Außenpolitik reagiert, ist das dann nicht normal?

Als ich Bremmer darauf hinwies, stimmte er mir zu, wenn auch mit einem Vorbehalt: Ja, für Russland ist das normal, aber die NATO sieht das völlig anders. Zur ersten Frage schrieb er, dass die „auf Null gestellte“ Ordnung in der Welt vor allem wegen Russland entstanden sei. Und er fügte hinzu, dass jetzt „viele aus der Verteidigung spielen und versuchen, zu retten, was sie von der bestehenden multilateralen Architektur (einschließlich der Erhaltung eines starken und geeinten Europas) retten können“, aber „die Interessen Russlands sind ein Risikofaktor für diese Bemühungen“.

Aber Moskau hat wiederholt auf höchster Ebene betont, dass es nicht beabsichtigt, diese Interessen, einschließlich des höchsten von ihnen – die nationale Souveränität – zu gefährden. Und dass wir, um Thukydides zu zitieren, die Kraft haben werden, unser Schicksal selbst zu bestimmen.

Gemeinsame Quelle

Die Eurasia Group nennt an dritter Stelle der globalen Risikofaktoren die „unkontrollierte Entkopplung“ zwischen den USA und China, also in den „wichtigsten geopolitischen Beziehung der Welt“; an vierter Stelle die „Trumponomics“, einschließlich des Zollkriegs der USA gegen andere Länder, inklusive Verbündeter und Partner. Die New Yorker sagten bereits im Voraus voraus, dass die Realität die Erwartungen übertreffen würde.

An sechster Stelle steht der „brandgefährliche“ Nahe Osten wegen des „schwächsten Irans seit Jahrzehnten“. Und dann: die „beschleunigte geoökonomische Fragmentierung“, vor allem aufgrund der bereits erwähnten Abkopplung der USA und Chinas; die „ungezügelte“ Entwicklung der künstlichen Intelligenz; die Erhaltung „fast unregierter und vergessener Räume“ in der Welt – von Gaza, Syrien und Libyen bis hin zum Sudan, der DR Kongo und Haiti (zu dieser Kategorie gehören übrigens auch die neuen russischen Gebiete im ehemaligen Osten der Ukraine). Die Liste schließt mit „der Auseinandersetzung [zwischen den USA] und Mexiko“.

About aikos2309 See all posts by aikos2309