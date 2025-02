Teile die Wahrheit!

In den USA wird die Nervosität unter den Demokraten immer größer, je tiefer sich Elon Musk in den Washingtoner Sumpf gräbt. Darüber wird in Russland ausführlich berichtet.

Trumps Kampf gegen den Tiefen Staat geht voran und russische Medien verfolgen die Entwicklungen genau. Da das russische Fernsehen sich in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntagabend bereits in mehreren Beitragen mit dem Telefonat von Trump und Putin und der Rede von US-Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz beschäftigt hatte, war der Bericht des USA-Korrespondenten hauptsächlich Trump Kampf gegen den Washingtoner Sumpf gewidmet und ich habe den interessanten Bericht übersetzt. Von Thomas Röper

Beginn der Übersetzung:

Die Ruhe im Washingtoner Sumpf ist gestört

Es könnte sein, dass Walt Disney, die berühmteste amerikanische Firma der Welt, die seit mehr als 100 Jahren Zeichentrickfilme produziert, sich auf eine neue Macht einstellt – die Macht von Trump. Das zeigt, dass Amerika lenkbar ist. All diese vermeintlich unabhängigen Filmgesellschaften, Medien und Gewerkschaften oder sogar Sportvereine gleichen sich dem Staat an, und Disziplin gilt sicherlich für alle.

So stellt Disney seine Programme zur Förderung der LGBT-Agenda und zur Verzerrung klassischer Kulturbilder ein. Die wurden natürlich anders genannt: Vielfalt, Gleichheit und Integration. Aber deren Sinn kennen wir zur Genüge.

2017 gab es eine Neuverfilmung von „Die Schöne und das Biest“, bei der die wichtigste kreative Entdeckung ein homosexueller Kuss war.

Es gab auch eine Version von „Schneewittchen“ mit der Lateinamerikanerin Rachel Segler in der Hauptrolle. Kommerziell ist das Projekt gescheitert, das Publikum hat es nicht angenommen.

Aber die Politik von Disney war konsequent. Die kleine Meerjungfrau wurde von der dunkelhäutigen Schauspielerin Holly Bailey gespielt, und die Rolle der Fee in „Pinocchio“ ging an die kahlgeschorene Afroamerikanerin Cynthia Erivo.

Kürzlich erhielten die Disney-Mitarbeiter ein Schreiben der Geschäftsleitung, in dem sie darüber informiert wurden, dass die Leistungskennzahl für Mitarbeiter, die bisher „Diversity and Performance“ hieß, in „Talent Strategy“ umbenannt wird.

Außerdem wird die bisherige Warnung vor älteren Filmen wie „Peter Pan“ und „Dumbo“, der Film „enthält negative Bilder und/oder Misshandlung von Menschen und Kulturen“ durch eine abgeschwächte Formulierung ersetzt: „Dieser Film wird so präsentiert, wie er ursprünglich geschaffen wurde und kann Stereotypen oder negative Bilder enthalten.“ (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Kurz gesagt, Disney wird diszipliniert und passt sich dem neuen Rahmen des Staates an.

Doch wie Elon Musk jetzt herausgefunden hat, wurde die politische Disziplin unter den Demokraten im Weißen Haus einfach gekauft. Die USA sind stolz auf ihre unabhängige Presse und darauf, dass es dort keine staatlichen Medien gibt. Es gibt Länder, in denen es Staatsmedien gibt, wie Russland, China, aber auch Frankreich, Spanien oder Italien. Ja, und auch in der Türkei. Es gibt Länder, in denen der Staat eine Sondersteuer für den Unterhalt der angeblich öffentlich-rechtlichen Medien erhebt, wie zum Beispiel in Großbritannien oder Japan. Aber in den USA ist man immer davon ausgegangen, dass es keine staatlichen Medien gibt.

Doch jetzt gibt es einen Skandal: Es kam heraus, dass so angesehene unabhängige Publikationen wie die New York Times, Politico oder Associated Press während der Regierungszeit der Demokraten vom Weißen Haus umfangreiche staatliche Zuschüsse erhalten haben, um eben jene Demokraten zu verherrlichen und zu beschönigen.

Trump ist empört: „Es scheint, dass Milliarden von Dollar in USAID und andere Agenturen geflossen sind, und ein großer Teil dieses Geldes ging zur Finanzierung der Fake-News-Medien als ‚Belohnung‘ dafür, dass sie gute Geschichten über die Demokraten geschrieben haben.“

Ja, aber etwas anderes ist noch schlimmer. Nicht nur ukrainische Medien, sondern auch die britische Nachrichtenagentur Reuters wurde bisher mit Regierungsgeldern am Leben erhalten. Bezahlt, um die richtige Haltung einzunehmen.

Elon Musk nannte das einen „totalen Betrug“: „Die US-Regierung hat Reuters Millionen von Dollar für die groß angelegte Irreführung der Öffentlichkeit bezahlt. So steht es wortwörtlich im Vertrag.“