Freiheit oder Untergang – welche Realität wählst DU? (Video)

Eine große Zahl an Menschen stößt an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Betroffen sind vor allem Menschen in sozialen Berufen wie Pflege- und Lehrkräfte.

In einem tiefgreifenden Gespräch mit Regenbogenkreisgründer Matthias Langwasser wirft die erfahrene Business-Coachin und Autorin Susanne Lohrey einen schonungslosen Blick auf die Herausforderungen, die Deutschland aktuell bewegen. Von Frank Schwede

Als Business-Coachin hat Susanne Lohrey einen umfassenden Einblick hinter die Kulissen. So erfährt sie aus erster Hand von Pflegekräften viel über die skandalösen Zustände in Kliniken und Altenheimen und von Rektoren und Lehrkräften, was an bundesdeutschen Lehranstalten in Sachen Bildung so alles schief läuft.

Jede noch so kleine Information ist für Lohrey ein wertvoller Puzzlestein, denn..:

„Dadurch habe ich die Möglichkeit, die Puzzlesteine miteinander zu verbinden. Das ergibt dann ein dreidimensionales Bild mit Eindrücken aus verschiedenen Blickwinkeln.

Da sind oft sehr spannende Sachen dabei, teilweise aber auch Ernüchterung, Desillusionierung – und ich glaube, dass es jetzt 2025 in der Kiste rappeln wird, weil unglaubliche viele Dinge passieren werden, wo die Leute erschrecken, weil die Außenkoordinaten sich jetzt so schnell verändern und wir auf bestimmte Dinge, die wir aus der Vergangenheit gewohnt sind, nicht mehr aufbauen können.“

Als Beispiel nennt Susanne Lohrey die ärztliche Versorgung, die ihren Worten nach schon eine ganze Weile erhebliche Mängel aufweist. Patienten müssen oft Monate lang auf einen Facharzttermin warten.(Die 7 Phasen des spirituellen Erwachens in der Matrix)

Besonders schlimm ist es nach Worten der Business Coachin im psychologischen und psychiatrischen Bereich, weil hier immer mehr Menschen, vor allem junge, gerade dringend Hilfe benötigen. Lohrey:

„Du wartest teilweise bis zu einem Jahr auf einen Therapietermin. Und dann musst du überhaupt froh sein, wenn du Stunden kriegst. Das heißt, wir haben gerade sehr viele Notstände.

Es braut sich in Deutschland etwas zusammen. Ich will nicht sagen, dass das nur zum Schlechten ist, weil Zerstörung meistens ein Vorzeichen für einen Umbruch ist und gleichzeitig eine gute Chance, darauf etwas Neues aufzubauen.“

Viele Menschen sind am Limit

Auch in den Behörden gibt es laut Lohrey massive Probleme, was ihren Worten nach in erster Linie auf einen Mangel an Arbeitskräften zurückzuführen ist. Hinzu kommt nach Lohreys Worten ein extrem hoher Krankenstand. Sie sagt:

„Der ist noch nie so hoch gewesen. Wir sind am Limit, an der Grenze. Viele Menschen aus Behörden und Institutionen, mit denen ich spreche sagen, dass sie das System nicht mehr unterstützten können. Das meiste Leid, dass gerade stattfindet, spielt sich hinter den Türen ab.“

Susanne Lohrey sieht sich in der Rolle einer neutralen Beobachterin. Sie beobachtet gesellschaftliche Trends mit demselben geschärften Blick wie die Menschen dahinter.

Vor allem aber interessiert sie, in welche Richtung sich die Menschen bewegen und entwickeln. Aktuell sieht die Coachin, dass sich gerade sehr viele Menschen auf der Flucht befinden.

Die eine Gruppe flüchtet vor der Realität, die andere, weil sie das Getöse draußen satt hat und stattdessen lieber ihre eigene Mitte sucht. Daraus zieht Lohrey den Schluss:

„Das hat viel mit Rückzug zu tun. Die Leute sagen, ich habe die Nase voll. Ich mag den Lärm nicht mehr, ich mag diese seltsamen Leute nicht mehr sehen, ich mag keine Oberflächlichkeit mehr. Ich gehe lieber in meine Mitte.