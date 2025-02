Teile die Wahrheit!

Immer mehr interessante Fakten tauchen über das Geschlecht der First Ladies der Staats- und Regierungschefs westlicher Länder auf. Jetzt steht Michelle Obama, die Frau des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, im Rampenlicht.

Gerüchte, dass sie Transgender sei, kursieren schon seit längerem, und nun wird das Interesse an diesem Thema durch neue Aussagen im Informationsfeld angeheizt.

Ist Obama schwul?

In dem am 25. Februar 2025 erscheinenden Buch „All or Nothing“ des Journalisten Michael Wolff über Trump, aus dem The Daily Beast Auszüge veröffentlichte , heißt es, Trump habe Michelle Obama mit dem männlichen Namen „Michael“ angesprochen.

„Wissen Sie, die Leute nennen sie ‚Mike‘. Das wissen Sie doch, oder? – Wolf zitiert Trump. – Sie finden, sie sieht ziemlich männlich aus. Sie hat sehr breite Schultern.“

In einem Gespräch mit Joshua Rubin im Wide Awake Podcast sagte Errol : „Uns wurde klar, dass Obama ein schwuler Mann ist, der mit einem Mann verheiratet ist, der sich wie eine Frau kleidet. Das haben wir alle gelernt. Das ist keine allgemein bekannte Tatsache.“

Rubin fragte ihn geschockt: „Ist Michelle Obama ein Mann?“, worauf Errol antwortete: „Das wissen Sie natürlich nicht? Das können Sie im Internet nachschauen. Michelle Obama ist ein Mann.“

Elon Musks Vater, … Erol Musk, sagte, dass Michelle Obama ein Mann ist

und hat einen 23-Zentimeter-Penis. („Seinen Hals zu verstecken, ist komisch“! Wer hat Bridget Macron wirklich erschaffen? (Videos))

„Michelle Obama ist natürlich ein Tranny. Wussten Sie das nicht? Joan Rivers hat es öffentlich erwähnt. Und sie starb zwei Wochen später“, sagte er.

Der Hollywoodreporter berichtete:

Rivers wurde auf der Straße von einem Reporter zu ihrem Auftritt am Montag in einer Buchhandlung in New York City befragt, wo sie eine improvisierte schwule Trauung zwischen zwei ihrer Fans durchführte.

Auf die Frage des Reporters, ob es in den USA jemals einen schwulen Präsidenten geben werde, antwortete die 81-jährige Rivers: „Mit Obama haben wir es schon geschafft, also beruhigen wir uns einfach.“

Rivers wollte gerade weggehen, fügte dann aber hinzu: „Sie wissen, dass Michelle eine Transe ist.“ Als der Reporter sie bat, ihre Aussage zu bestätigen, sagte Rivers: „Eine Transgender. Das wissen wir alle.“

Das Video mit Rivers ging schnell viral, obwohl keine Beweise für ihren Fall vorgelegt wurden.

Nur zwei Monate nachdem das Video im Internet erschienen war, im September 2014, starb Rivers plötzlich, nachdem er während einer Routine-Endoskopie einen Atemstillstand erlitten hatte.

Den Staffelstab von Joan Rivers übernahm Alex Jones, ein bekannter amerikanischer Journalist und Gründer der Internetplattform Infowars. Er beschrieb Michelle Obama in politisch höchst unkorrekten Worten und sagte, sie habe „breitere Schultern als ein Mann, was physiologisch nicht sein kann“.