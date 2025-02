Neue verblüffende Anomalie in der Schumann-Resonanz!

Schumann-Resonanz heute. Wir werden versuchen, Sie auf dieser Seite über die Variationen der Resonanz auf dem Laufenden zu halten.

Die großen Variationen, die niemand erklären kann, die uns aber ein klares Zeichen dafür geben, dass sich der Planet verändert. Die Schwingung der Erde wird immer höher, genau wie unsere!

„In dieser einzigartigen Resonanzkammer zwischen Erde und Ionosphäre reisen jede Sekunde eine Vielzahl von Impulsen um die Welt und senden kollaborierende Signale an alle Mikroorganismen.

Diese Signale verbinden uns mit dem Magnetfeld der Erde. Diese nach ihrem Entdecker benannten Schumann-Resonanzen (SR) treiben den harmonisierenden Puls für das Leben in unserer Welt an. “ Eric Thompson (Schumann-Resonanz: Was ist mit der Sonne los? Etwas Großes wird bald passieren (Video))

Netzfund bei Michael Müller auf Telegram:

MYSTERIÖSE SIGNATUREN IN DER SCHUMANN-RESONANZ! 😳

Ihr Lieben, etwas Großes geschieht! 💫 Heute zeigen sich sehr ungewöhnliche Signaturen in der Schumann-Resonanz – der Puls von Mutter Erde schlägt in einer neuen Frequenz! 🌍✨

So etwas habe ich erst einmal gesehen, als damals geometrische Muster plötzlich erschienen… und wir alle spürten: Das ist kein Zufall! ⚡️

🔎 Die offiziellen Messstationen mögen technische Fehler vermuten – doch viele fühlen in ihrem Herzen, dass hier etwas viel Größeres geschieht! 💜

Vielleicht erleben wir gerade eine neue energetische Welle, einen weiteren Schritt in die höheren Dimensionen? 🚀🌈

🌞 Die Sonne flüstert uns ihre Geheimnisse zu! Ihre Aktivität ist extrem hoch, die Magnetfelder tanzen, und die Erde antwortet mit ihren eigenen Resonanzen.

Ist dies ein Zeichen der kosmischen Synchronisation? 🕊💖

👁 Bleibt wachsam, fühlt in euch hinein! Diese Energien wirken auf unser Bewusstsein – sie sind ein Ruf zum Erwachen, ein Upgrade für unsere DNA! 🧬💎

Vertraut auf euer Gefühl, meditiert, erdet euch und öffnet euer Herz für das, was jetzt kommt. 💞✨

🔮 Beobachtet live, was passiert! Auf dem Spacemonitor könnt ihr jederzeit die aktuellsten Daten checken – Schumann-Resonanz, Sonnenstürme und kosmische Einflüsse.

Alles auf einen Blick.

Hier die wissenschaftliche Erklärung auf der russischen Mess-Seite:

Eines der wichtigsten Ergebnisse von Überwachungsstudien zu physikalischen Feldern in der Umwelt ist die Erstellung eines Sonogramms von ELF-elektromagnetischen Feldern bzw. ELF-Lärm.

Ein Sonogramm von ELF-Lärm ist eine grafische spektral-zeitliche Darstellung der Amplitude elektromagnetischer Schwingungen im extrem niedrigen Frequenzbereich.

Wichtige Punkte bei der Interpretation eines Sonograms

Schwarze vertikale Balken weisen auf fehlende Daten hin (aus irgendeinem Grund keine Datenregistrierung)

Das Sonogram zeigt deutlich den natürlichen und vom Menschen verursachten elektromagnetischen Hintergrund. Der natürliche Hintergrund umfasst den Hintergrund, der durch Blitzentladungen sowohl in der Nähe (lokale Gewitter) als auch in der Ferne, in Entfernungen von mehreren Hundert, Tausend oder Zehntausenden Kilometern (atmosphärisch) erzeugt wird.

R. Yu. Petelin stellte in seiner Arbeit „Virtual Sound Studio MAGIX Samplitude Pro X“ (2012) fest, dass es einen Bereich der Signaleigenschaftsanalyse gibt, in den dem das Sonogram einfach unersetzlich ist – die Suche nach Impulsstörungen.

An der Stelle, an der im Sonogram eine bestimmte isolierte Emission beobachtet wird, ist höchstwahrscheinlich ein Klicken zu hören.

In unserem Fall manifestiert sich diese Emission in Form von vertikalen Streifen mit erhöhten Pegel, dass heißt es hat eine weiße Farbe und wird mit einem lokalen Gewitter in Verbindung gebracht.

Das Klicken ist eine lokale Blitzentladung.

Das elektromagnetische Signal von Blitzentladungen im Fernfeld wird als atmosphärisch bezeichnet (der Name kommt von der atmosphärischen Elektrizität).

Atmosphärische Schwingungen, die die Erde mehrere Dutzende Mal umkreisen, bevor sie verschwinden, bilden Schuman-Resonanzen.

Der vom Menschen verursachte elektromagnetische Hintergrund erscheint auf dem Sonogram in Form horizontaler schmalbandiher Singale hoher Qualität.

Dieser Hintergrund ist mir der Arbeit und Strahlung von nahegelegenen Stromleitungen, Umspannwerken und verschiedenen Mechanismen verbunden, die elektromagnetische Wellen im ELF-Bereich aussenden können.

