Christlichr Aktivist konfrontiert „satanistische Transgender“-Kongressabgeordnete: „Timothy, wir wissen, dass Sie ein Mann sind“ (Video)

„Es muss Ihnen egal sein, ob Sie so ein Mensch sind“, sagte Daniel dem Kongressabgeordneten.

„Folge Jesus Christus, Timothy, okay?“

„Gott sieht zu“, fügte er hinzu.

„Sie müssen kein Hochstapler mehr sein.“

Wie Slay News zuvor berichtete , waren Demokraten und Linke letzte Woche empört, nachdem McBride im Repräsentantenhaus als „Mister“ bezeichnet wurde.

Die Abgeordnete Mary Miller (R-IL) stellte McBride höflich, aber treffend als „Gentleman“ vor.

Today on the House Floor, I refused to deny biological reality.

President Trump restored biological truth in the Federal Government, and I refuse to perpetuate the lie that gender is open to our interpretation. It is not. pic.twitter.com/Rin6PWT68O

— Rep. Mary Miller (@RepMaryMiller) February 6, 2025