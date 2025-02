Der Exodus aus Kalifornien zieht weite Kreise: Hollywood war gestern – Texas ist die Zukunft! (Video)

Matthew McConaughey, Woody Harrelson und andere Stars setzen auf Texas als neues Film-Mekka – Kalifornien verliert den Kampf um die Filmindustrie.

Die Tage Hollywoods als unangefochtene Filmhauptstadt sind gezählt. Während Kalifornien im Chaos versinkt, hohe Steuern kassiert und seine einst glanzvolle Filmindustrie mit ideologischen Vorgaben stranguliert, bahnt sich ein neues Zentrum der Kreativität an: Texas!

Schauspieler wie Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Renée Zellweger und Dennis Quaid fordern die Branche auf, endlich die Konsequenzen zu ziehen – und Kalifornien für immer den Rücken zu kehren.

»Hollywood ist ein Schatten seiner selbst«, erklärt McConaughey im neuen Video True to Texas, das als Manifest für die Zukunft der Filmindustrie gilt. »Es ist Zeit für eine Renaissance – eine Wiedergeburt!« Das berichtet Breitbart News.

Woody Harrelson bringt es auf den Punkt: »Ein kleiner Bruchteil des texanischen Haushaltsüberschusses reicht aus, um diesen Staat zum neuen Hollywood zu machen.«

Und genau das ist der brillante Plan: Texas ist nicht nur wirtschaftlich stabiler als das von Demokraten ruinierte Kalifornien, sondern auch ein Paradies für Unternehmer. Keine Einkommenssteuer, keine wahnwitzigen Regulierungen, sondern ein Umfeld, in dem Kreativität wieder florieren kann.

Renée Zellweger, die mit echtem Südstaaten-Charme auftritt, betont: »Wenn andere Staaten Anreize bieten, dann gehen die Produktionen dorthin. Warum nicht Texas zum neuen Zentrum machen?«

Während Kalifornien im selbstverschuldeten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verfall versinkt, baut Texas vor: Ein wirtschaftsfreundlicher Staat mit Freiheit, Dynamik und echtem Unternehmergeist. Hier müssen sich Studios nicht mehr vor linken Kulturwächtern fürchten, sondern können endlich wieder Filme für das echte Amerika machen.

Hollywood? Das war einmal. Die Zukunft der Filmindustrie liegt im Lone Star State – Texas übernimmt!

Im unteren Video sehen Sie:

Die aus Texas stammenden Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Renee Zellweger und Dennis Quaid treten in einem neuen Video mit dem Titel „True to Texas“ auf, in dem sie dafür plädieren, dass Hollywood seine Zelte aufgibt und in das Land der Cowboys und Ölfelder zieht.

Ebenfalls im Video zu sehen ist der Schauspieler Billy Bob Thornton, dessen Öl-Dramaserie Landman für Paramount+ in ganz Texas gedreht wird.

Das Video zeichnet ein düsteres Bild von Hollywood, während Los Angeles gerade dabei ist, die Trümmer der historischen Brände aufzusammeln, die in Pacific Palisades, Malibu, Altadena und anderen Gebieten Rekordschäden angerichtet haben.

„Hollywood ist ein flacher Kreis, Wood“, sagt McConaughey und fügt später hinzu: „Diese Branche ist wie jemandes Erinnerung an eine Branche – und die Erinnerung verblasst. Ich spreche von einem ganz neuen Zentrum für Film und Fernsehen. Eine Renaissance. Eine Wiedergeburt.“

Sein „True Detective“ -Co-Star Woody Harrelson mischt sich ein und signalisiert, dass er sich wünscht, dass Texas seine Hollywood-Steueranreize erhöht. „Ein kleiner Bruchteil des texanischen Haushaltsüberschusses, um diesen Staat in das neue Hollywood zu verwandeln“, sagte er.

„Wenn all diese anderen Staaten Anreize bieten, dann werden wir dort weitermachen“, sagt Renee Zellweger mit ihrem texanischen Akzent. „Ich wünschte nur, wir könnten einige dieser Produktionen nach Texas holen.“