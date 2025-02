Der Yuga-Zyklus: Die Überlebenden dieser transformativen Ereignisse werden eine erneuerte Erde erben

Die meisten alten Kulturen glaubten, dass sich die menschliche Zivilisation und das menschliche Bewusstsein in großen Zyklen bewegen und langsam von Goldenen Zeitaltern der Erleuchtung und Harmonie zu Dunklen Zeitaltern der Unwissenheit und des Streits abdriften. In Indien wurde dieser Zyklus Yuga-Zyklus genannt.

Andere Kulturen kannten ihn unter anderen Namen. Die Griechen bezeichneten ihn als Zyklus der Zeitalter des Menschen, Höchstes Jahr oder Großes Jahr. Die Perser nannten ihn Weltzyklus. Die Hopi bezeichneten die vier vorhergehenden Zeitalter als die Vier Welten, während die Azteken sie als die Vier Sonnen kannten.

Auch die Ägypter kannten den Yuga-Zyklus, ebenso wie viele andere Kulturen; denn dieses Verständnis war in den alten Geschichten und heiligen Weisheiten verschlüsselt, die über Generationen hinweg mündlich überliefert wurden.

In den Jahren vor 2012, als weltweit große Bestürzung über das nahende Ende des Maya-Kalenders herrschte, begann ich mich für die Lehre des Yuga-Zyklus im alten Indien zu interessieren und beschloss, die verfügbaren Daten und philosophischen Spekulationen genauer zu untersuchen, um das mögliche Ende des Kali Yuga oder Eisernen Zeitalters zu bestimmen – des Zeitalters der Gier und Lügen, der Zwietracht und Gewalt, in dem wir derzeit leben.

Als ich mich jedoch in die Einzelheiten vertiefte, erkannte ich, dass sich im Laufe unserer langen Reise durch die Dunkelheit des Kali Yuga eine Reihe von Fehlern und Auslassungen in die alten Texte eingeschlichen hatten, wodurch die ursprüngliche Formulierung des Yuga-Zyklus vollständig verloren ging.

Der Leitsatz, den ich bei der Ausarbeitung der ursprünglichen Yuga-Zyklus-Formulierung zu übernehmen beschloss, war, dass es für verschiedene Kulturen keine unterschiedlichen Yuga-Zyklen geben konnte.

Es gab nur einen Yuga-Zyklus für die ganze Welt, der den periodischen Aufstieg und Fall des Bewusstseins regelte, und um den ursprünglichen Rahmen zusammenzufügen, war es von größter Bedeutung, die gemeinsamen Fäden herauszuarbeiten, die sich durch die verschiedenen Traditionen ziehen.

Mir war auch sehr bewusst, dass ich die neuesten archäologischen, anthropologischen und historischen Erkenntnisse im Auge behalten musste, denn jeder Rahmen eines Yuga-Zyklus muss durch so viele wissenschaftliche Daten wie möglich untermauert werden.

Wir hatten zuletzt einen Artikel mit dem Titel „Das Ende des Kali Yuga im Jahr 2025: Die Geheimnisse des Yuga-Zyklus entschlüsseln“ veröffentlicht, in dem ich den meiner Meinung nach ursprünglichen Zeitplan des Yuga-Zyklus vorschlug, der darauf hinwies, dass das Kali Yuga im Jahr 2025 enden sollte. Ich hatte die Gründe für den vorgeschlagenen Zeitplan in dem Artikel erörtert und habe die Angelegenheit in dem Buch viel gründlicher behandelt. Ohne ins Detail zu gehen, möchte ich einige der wesentlichen Bausteine ​​dieses Rahmens vorstellen. (Entschlüsselung der Zeitlinie des Kali Yuga-Zyklus: Die archäologischen und historischen Beweise)

1. Der vollständige Yuga-Zyklus hat eine Dauer von 24.000 Jahren und besteht aus einem aufsteigenden Zyklus von 12.000 Jahren, in dem das menschliche Bewusstsein allmählich zunimmt, gefolgt von einem absteigenden Zyklus von 12.000 Jahren, in dem das Bewusstsein allmählich abnimmt.

2. Jeder 12.000-Jahres-Halbzyklus besteht aus vier Yugas mit jeweils gleicher Dauer von 3.000 Jahren. Die tatsächliche Dauer eines Yugas beträgt 2.700 Jahre, und es folgt eine Übergangszeit von 300 Jahren, bevor die Eigenschaften des nächsten Yugas zum Vorschein kommen.

300x250

Der Yuga-Zyklus wurde anhand des „Saptarshi-Kalenders“ oder „Kalenders der Sieben Weisen“ des alten Indiens verfolgt, der einen 2.700-Jahres-Zyklus hat, der „Saptarshi Yuga“ genannt wird.

3. Aus den erhaltenen historischen Aufzeichnungen lässt sich ableiten, dass einer der Startpunkte des Saptarshi-Kalenders im Jahr 6676 v. Chr. lag, was den Beginn des Dwapara Yuga (Bronzezeit) im absteigenden Zyklus markiert. Wenn man dieses Datum als Ankerpunkt verwendet, entwirrt sich die gesamte Zeitlinie des Yuga-Zyklus, wie unten gezeigt. Für diejenigen, die mit den Sanskrit-Begriffen nicht vertraut sind: Satya Yuga ist das Goldene Zeitalter, Treta Yuga ist das Silberne Zeitalter, Dwapara Yuga ist das Bronzezeitalter und Kali Yuga ist das Eiserne Zeitalter.

Der Rahmen des Yuga-Zyklus zeigt, dass der absteigende Bewusstseinszyklus im Jahr 9676 v. Chr. begann, etwa zur selben Zeit, als die letzte Eiszeit ziemlich abrupt zu Ende ging. Die antiken Autoren geben an, dass dies die Zeit war, als das Königreich Atlantis aus dem Goldenen Zeitalter im Ozean versank und der höchste Schöpfer der Zoroastrier, Ahura Mazda, die Welt neu erschaffen und den aktuellen Weltzyklus von 12.000 Jahren eingeleitet hatte.

In den letzten 5700 Jahren haben wir in zwei aufeinanderfolgenden Kali Yugas gelebt – dem absteigenden Kali Yuga, gefolgt vom aufsteigenden Kali Yuga. Diese beiden Yugas der Unwissenheit und Zwietracht erstrecken sich über den größten Teil der aufgezeichneten Geschichte, beginnend mit den Zivilisationen der Bronzezeit in Ägypten, Mesopotamien und dem Indus-Tal.

300x250 boxone

Wir nähern uns nun dem Ende des aufsteigenden Kali Yuga im Jahr 2025. Der Begriff „aufsteigend“ erweckt den falschen Eindruck, dass wir uns in einem „höheren Yuga“ befinden und unsere Zivilisation auf einem Aufwärtstrend der Tugend und des Fortschritts ist. Weit gefehlt.

Im aufsteigenden Kali Yuga beginnen sich nur die materiellen Lebensumstände zu verbessern, zusammen mit einer Zunahme unserer Lebenserwartung und unseres körperlichen Zustands, aber die Degradierung des menschlichen Bewusstseins und die Verbreitung von Lastern gehen während der gesamten Dauer des Kali Yuga unvermindert weiter. Aus diesem Grund haben wir am Ende des Kali Yuga eine aus dem Gleichgewicht geratene Gesellschaft, die durch eine massive „Materie-Geist-Kluft“ gekennzeichnet ist, die höchst destabilisierend ist und für einen Großteil des Elends und der Ungerechtigkeiten verantwortlich ist, die wir um uns herum sehen.

Was jetzt nötig ist, ist, unsere Bindung an materiellen Besitz zu reduzieren und unsere Energien auf die anderen Dimensionen unseres Lebens zu konzentrieren, insbesondere auf die Entwicklung geistigen und spirituellen Bewusstseins, um das so dringend benötigte Gleichgewicht, die Harmonie und die Vernunft in unserem Leben wiederherzustellen.

Die Zeitlinie des Yuga-Zyklus zeigt, dass wir in einer Zeit großer Veränderungen leben, die sich entfalten werden, wenn wir uns dem Jahr 2025 nähern und in die Übergangsphase eintreten.

Wir stehen nicht nur kurz davor, aus den dichten, materialistischen Schwingungen des Kali Yuga herauszutreten, sondern wir stehen auch an der Schwelle zum gesamten absteigenden Bewusstseinszyklus, der 9676 v. Chr. begann. Die Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass das menschliche Bewusstsein nun in völlige Verderbtheit versunken ist und alle Mittel, wie verwerflich sie auch sein mögen, nun als legitim gelten, um Geld und Einfluss zu erwerben und die Massen auszubeuten und zu versklaven.

Das Gespenst von Hass, Krieg und hemmungsloser Gewalt breitet sich auf der ganzen Welt aus, während die Häufigkeit und Heftigkeit extremer Wetterphänomene wie Überschwemmungen, Erdrutsche und Waldbrände in den letzten Jahren dramatisch zugenommen haben. All dies sind Vorboten der Veränderungen auf planetarischem Niveau, die vor uns liegen.

Jedes Mal, wenn wir die Übergangsperioden zwischen den Yugas durchlaufen, kommt es zu einer kataklysmischen Auslöschung der bestehenden Zivilisationen („pralaya“ auf Sanskrit), woraufhin eine neue Welle von Zivilisationen mit unterschiedlichen künstlerischen, technologischen und kulturellen Merkmalen wieder auftauchen wird. Die reinigenden Ereignisse reinigen unser Bewusstsein und stellen die gesamte Natur in ihren ursprünglichen, unberührten Zustand zurück, um eine weitere Runde der Zivilisation zu ermöglichen.

In meinem Artikel habe ich eine ganze Reihe archäologischer und geologischer Beweise präsentiert, die zeigen, dass alle 3000 Jahre eine neue Welle von Zivilisationen auf der ganzen Welt entsteht, die auf der Asche der vorherigen Zivilisationen errichtet wird, die durch eine Reihe kataklysmischer Ereignisse über einen Zeitraum von etwa 300 Jahren hinweggewischt werden.

Es geschah um 9600 v. Chr., kurz nach dem katastrophalen Ende der letzten Eiszeit, mit der Gründung der Siedlungen in Göbekli Tepe. Wir können ziemlich sicher sein, dass zur gleichen Zeit auch anderswo ähnliche Siedlungen entstanden, deren Beweise wir noch finden müssen.

Um 6500 v. Chr. entstanden in Anatolien und Südosteuropa neue Siedlungen mit deutlich erkennbaren kulturellen Merkmalen, aber wir haben keine Ahnung, was damals in anderen Teilen der Welt vor sich ging. Dem ging eine Flutwelle voraus, die hauptsächlich durch den Zusammenbruch des Laurentidischen Eisschildes in Nordamerika ausgelöst wurde. Dann, um 3600 v. Chr., entstanden die Zivilisationen der „Bronzezeit“ fast gleichzeitig in Ägypten, Mesopotamien, Indien, Malta und anderen Orten, während die Kulturen aus der Zeit vor der Bronzezeit spurlos ausgelöscht wurden.

Schließlich entstanden um 700 v. Chr. fast gleichzeitig im östlichen Mittelmeerraum, in Persien, Indien, Mesoamerika usw. die Kulturen der Eisenzeit, erbaut auf den Trümmern der Zivilisationen der Bronzezeit, die im Verlauf der vorangegangenen rund 400 Jahre zu einem Trümmerhaufen zusammengebrochen waren.

Der Trend ist deutlich und unverkennbar. Der Yuga-Zyklus ist kein Glaubenssatz, sondern eine wichtige wissenschaftliche Doktrin, die die zyklische Natur der menschlichen Zivilisation erfasst.

Er gibt uns nicht nur eine klare Perspektive auf das, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern sagt uns auch, wohin unsere eigene dekadente Zivilisation des Kali Yuga steuert. In meinem Buch YUGA SHIFT habe ich mir die Ereignisse der letzten vier Yuga-Übergangsperioden genauer angesehen und dabei festgestellt, dass Kometen- und Meteoreinschläge unvermeidlich eine entscheidende Rolle bei der periodischen Zerstörung und Erneuerung von Zivilisationen spielen.

Eine der Fragen, die mich jedoch seit dem Schreiben des Artikels über den Yuga-Zyklus lange Zeit beschäftigt hat, war der Grund für die Diskrepanz zwischen dem vollständigen Yuga-Zyklus von 24.000 Jahren und dem Präzessionszyklus der Erde von 25.800 Jahren.

Das Phänomen der „Präzession der Tagundnachtgleichen“ war vielen alten Kulturen bekannt und wurde von ihnen verfolgt. Kurz gesagt bedeutet dies, dass sich die Position der Sonne zur Frühlingstagundnachtgleiche relativ zu den Fixsternen des Tierkreises sehr langsam mit einer Rate von 1° alle 71,6 Jahre ändert und einen vollständigen Zyklus von 360° um den Tierkreis in etwa 25.800 Jahren abschließt.

In der gegenwärtigen Epoche befindet sich die Sonne zur Frühlingstagundnachtgleiche sehr nahe am Anfang des Sternbilds Fische, nahe seiner Grenze zum Sternbild Wassermann. Dies kann festgestellt werden, indem man eine Linie von der Erde zur Sonne zieht und sie bis zum Ring der Fixsterne dahinter verlängert. Sehr bald – vielleicht in einigen Jahrzehnten – wird die Sonne zur Frühlingstagundnachtgleiche vor dem Sternbild Wassermann erscheinen. Auf diese Weise verschiebt der Punkt der Frühlingstagundnachtgleiche seine Position relativ zu den Fixsternen des Tierkreises langsam um 1° alle 71,67 Jahre und verbringt ungefähr 2150 Jahre in jedem Sternbild, das als astrologisches Zeitalter bezeichnet wird. Wir befinden uns also jetzt im Zeitalter der Fische und werden sehr bald in das Wassermannzeitalter übergehen. Da die Grenzen zwischen den Sternbildern nicht genau durch einen bestimmten Stern oder Asterismus definiert sind, ist das genaue Datum des Übergangs von einem astrologischen Zeitalter zum anderen ziemlich verschwommen und unterliegt der individuellen Interpretation. Die langsame Veränderung der Position der Äquinoktialsonne vor dem Hintergrund der Fixsterne des Tierkreises wird als „Präzession der Äquinoktien“ oder einfach Präzession bezeichnet, während die Zyklusdauer von 25.800 Jahren als Präzessionszyklus bezeichnet wird. Die menschliche Zivilisation durchlebt im Verlauf des 25.800 Jahre dauernden Präzessionszyklus zwölf astrologische Zeitalter. Und nun kommt das Rätsel, das mich lange Zeit verwirrt hat: Was ist der Grund für die Nichtübereinstimmung der Werte zwischen dem 24.000-jährigen Yuga-Zyklus und dem 25.800-jährigen Präzessionszyklus? Die von Cicero angegebene Dauer des Großen Jahres von 25.920 Jahren liegt so nahe am wissenschaftlich gemessenen Wert des Präzessionszyklus, dass kaum Zweifel daran bestehen, dass die beiden Zyklen identisch sein müssen. Darüber hinaus deutet die Lehre der Jainas vom Yuga-Zyklus – die ich im Originalartikel über den Yuga-Zyklus erörtert habe – stark auf diese Möglichkeit hin. Wenn wir uns erinnern, besteht der Yuga-Zyklus nach Ansicht der Jainas aus einer aufsteigenden Hälfte namens Utsarpini, die aus sechs kleineren Perioden besteht, und einer absteigenden Hälfte namens Avasarpini, die ebenfalls aus sechs Perioden besteht. Somit besteht der vollständige Yuga-Zyklus aus zwölf kleineren Perioden. Was könnten diese zwölf Perioden sein, wenn nicht die zwölf astrologischen Zeitalter? Wenn der vollständige Yuga-Zyklus aus zwölf astrologischen Zeitaltern besteht, dann gibt uns das einen sehr guten Grund zu der Annahme, dass der Yuga-Zyklus und der Präzessionszyklus ein und dasselbe sind. Doch wie erklären wir diese offensichtliche Diskrepanz zwischen den Werten? Ich fand eine Antwort auf dieses Rätsel, als ich auf eine wichtige Information über die Yugas stieß, die in den antiken griechischen Texten erwähnt wird und die ich zuvor übersehen hatte. Gemäß der Lehre von den Zeitaltern des Menschen in der griechischen Tradition wird die Erde im Laufe des Großen Jahres zwei ausgedehnten Perioden der Reinigung unterzogen. Eine heißt Kataklysmos (was „Sintflut“ bedeutet) oder der „große Winter“ des Großen Jahres, wenn die Erde von Wasser überschwemmt wird. Die andere heißt Ekpyrosis (was „Brand“ bedeutet) oder der „große Sommer“ des Großen Jahres, wenn die Welt durch Feuer zerstört wird. Im 3. Jahrhundert n. Chr. schrieb der römische Philosoph Censorinus: „Es gibt eine Periode, die Aristoteles „das höchste Jahr“ nennt, an deren Ende Sonne, Mond und alle Planeten in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Dieses „höchste Jahr“ hat einen großen Winter, den die Griechen Kataklysmos nennen, was Sintflut bedeutet, und einen großen Sommer, den die Griechen Ekpyrosis oder Verbrennung der Welt nennen. Tatsächlich scheint die Welt in jeder dieser Epochen abwechselnd überschwemmt und verbrannt zu werden.“ In der Antike herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Sintflut am Ende des Goldenen Zeitalters oder Satya Yuga stattgefunden hatte. Das bedeutet, dass die Übergangsperiode, die die Griechen Kataklysmos nannten, auf das Goldene Zeitalter oder Satya Yuga gefolgt sein muss. Es ist äußerst interessant, dass die Zeit von Kataklysmos auch der „große Winter“ des Großen Jahres genannt wurde, denn es ist so, dass die Erde eine lange Periode mit eisigen Temperaturen durchlief, die als Jüngere Dryas-Periode bezeichnet wird und sich über fast 1200 Jahre erstreckte, von 10.900 v. Chr. bis 9700 v. Chr. Während dieser Zeit waren die globalen Temperaturen um fast 10 bis 15 °C auf nahezu eiszeitliche Bedingungen gesunken und die Gletscher waren bis zu ihren Eiszeitpositionen vorgerückt. Könnte die gesamte 1200-jährige Periode der Jüngeren Dryas daher die ausgedehnte Übergangsperiode gewesen sein, die die Griechen Kataklysmos oder „großen Winter“ nannten? Im Jahr 2007 fand ein Team internationaler Wissenschaftler unter der Leitung von Richard B. Firestone überzeugende Beweise dafür, dass die Erde vor fast 12.900 Jahren (ca. 10.900 v. Chr.) von mehreren Fragmenten eines riesigen, zerfallenden Kometen bombardiert wurde, was den Laurentidischen Eisschild destabilisierte und die Abkühlung der Jüngeren Dryaszeit auslöste. Die durch diesen katastrophalen Einschlag verursachten Schockwellen und Biomasseverbrennungen führten sogar zum Aussterben von 35 Gattungen der nordamerikanischen pleistozänen Megafauna und beendeten die prähistorische Clovis-Kultur.[3] Eine dichte, kohlenstoffreiche, schwarze Schicht, die sogenannte „schwarze Matte“, wurde über den Knochen der ausgestorbenen Megafauna und den Clovis-Artefakten an mehr als 50 Standorten in Nordamerika abgelagert. Die schwarze Matte enthält Hinweise auf das Verbrennen von Biomasse und Einschlagsproxies wie erhöhte Iridiumwerte, und ihre Dicke erstreckt sich über die gesamte Abkühlungsperiode der Jüngeren Dryaszeit von ca. 10.900 bis 9.700 v. Chr. Dies lässt darauf schließen, dass Einschlagsereignisse während der gesamten Jüngeren Dryaszeit weiterhin aufgetreten sein müssen! Überraschenderweise scheint kaum jemand über diese Möglichkeit zu sprechen. Ist dieses Szenario zu unfassbar katastrophal, als dass wir es überhaupt in Betracht ziehen würden? Allerdings wissen nicht viele, dass ein wenig bekannter Sanskrit-Text namens Adbhuta-sagara erstaunliche Einzelheiten über eine Abfolge von 26 Kometen enthält, die während der Jüngeren Dryaszeit nacheinander auf die Erde trafen. Der zweite Komet in dieser Abfolge soll die Sintflut verursacht haben, deren verräterische Spuren noch heute in der schwarzen Matte zu sehen sind! Offensichtlich konnten Umweltkatastrophen wie die der Jüngeren Dryaszeit nicht während des Goldenen Zeitalters geschehen. Die Lebensbedingungen im Goldenen Zeitalter waren angeblich utopisch: Die Temperaturen waren angenehm, die Natur wimmelte von Leben und Naturkatastrophen oder Krankheiten waren unbekannt. Die Jüngere Dryaszeit konnte erst nach dem Ende des Goldenen Zeitalters begonnen haben. Die Zeitlinie des Yuga-Zyklus, die ich zuvor vorgeschlagen hatte, sah nach dem Goldenen Zeitalter eine 300-jährige Übergangsperiode vor. Aber das stimmt vielleicht nicht, und es ist durchaus wahrscheinlich, dass das Goldene Zeitalter 10.876 v. Chr. zu Ende ging und von einer 1200-jährigen Periode des Kataklysmos oder „großen Winters“ gefolgt wurde, die von 10.876 v. Chr. bis 9676 v. Chr. dauerte und mit der Jüngeren Dryaszeit zusammenfiel. Das bedeutet, dass auf das Ende von Kali Yuga im Jahr 2025 auch eine längere Periode kataklysmischer Aktivität folgen wird, die Ekpyrosis (was „Brand“ bedeutet) oder der „große Sommer“ des Großen Jahres genannt wird und fast 1200 Jahre andauern wird, da der bevorstehende Übergang der Jüngeren Dryaszeit diametral entgegengesetzt ist. Mit anderen Worten, nach 2025 wird es wieder die Jüngere Dryaszeit geben; nur dass die Reinigung dieses Mal durch Feuer und nicht durch Eis und Wasser erfolgen wird. In vielen Endzeitprophezeiungen gibt es direkte Hinweise auf die bevorstehende Periode der Ekpyrosis. Zum Beispiel sagt uns die Prophezeiung des Kalachakra-Tantra , dass der göttliche Erlöser Rudra Chakrin, nachdem er die bösen Mächte in einer apokalyptischen Schlacht vernichtet hat, „das ‚perfekte Zeitalter‘ für mindestens ‚tausend Jahre‘ schenken wird, während welcher Zeit „die ganze Welt sich in Shambhala verwandeln wird, ohne Krankheit oder Armut und ohne die Notwendigkeit, zu arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen.“ Dies passt zur Offenbarung , wonach Christus nach seiner Wiederkunft zusammen mit den auferstandenen heiligen Männern „tausend Jahre“ regieren wird. Beide Prophezeiungen scheinen uns von der 1200-jährigen Übergangsperiode namens Ekpyrosis zu erzählen, die auf das Kali Yuga folgen wird, bevor der aufsteigende Yuga-Zyklus beginnt. Obwohl die 1200-jährige Periode der Ekpyrose eine Zeit bedeutender Erdveränderungen und periodischer Kometeneinschläge sein wird, die unsere Welt reinigen und erneuern werden, wird es auch eine erstaunliche Zeit für die Überlebenden der bevorstehenden Kataklysmen sein, denn eine neue, göttliche Energie wird durch unseren Planeten strömen und unsere ruhenden Chakrazentren und subtilen geistigen Fähigkeiten aktivieren, und infolgedessen werden die Menschen dieser Periode wahrscheinlich starke Gefühle der Glückseligkeit und Verbundenheit erleben, die heute unvorstellbar sind. Ihr Bewusstsein wird erweitert, was ihnen neue Möglichkeiten und Lebensweisen offenbart, die Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie fördern. Sie werden die Grundlagen einer neuen Zivilisation legen, die schließlich zu den aufgeklärten Zivilisationen des aufsteigenden Yuga-Zyklus heranwachsen wird und im nächsten Goldenen Zeitalter kulminieren wird. Im Rahmen des Yuga-Zyklus, den ich zuvor vorgeschlagen hatte, waren alle Übergangsperioden gleich lang und dauerten 300 Jahre. Da sich die längeren Übergangsperioden, Kataklysmos und Ekpyrosis genannt, jedoch jeweils über satte 1200 Jahre erstrecken, verlängert sich die Dauer des gesamten Yuga-Zyklus um (900 + 900), also 1800 Jahre. Somit beträgt die Dauer des gesamten Yuga-Zyklus (24.000 + 1800) = 25.800 Jahre, was genau dem wissenschaftlich gemessenen Wert des Präzessionszyklus entspricht! Es ist ziemlich erstaunlich, dass der gesamte Yuga-Zyklus und der Präzessionszyklus der Erde perfekt aufeinander abgestimmt sind, wenn man die Perioden von Kataklysmos und Ekpyrosis in den Rahmen des Yuga-Zyklus einbezieht! Lange Zeit hatte mich die Wertdiskrepanz zwischen den beiden verblüfft, und es war eine große Erleichterung, endlich die Lösung finden zu können. Wie ein riesiges Puzzle waren wichtige Teile der Lehre des Yuga-Zyklus über viele Generationen hinweg über die ganze Welt verstreut und in den heiligen Texten und mündlichen Überlieferungen unterschiedlicher Kulturen verborgen. Erst wenn wir alle Teile sorgfältig aufsammeln und untersuchen und dabei immer die wissenschaftlichen Daten im Auge behalten, damit wir nicht vom Weg abkommen, wird es möglich, dieses Puzzle für die Ewigkeit zusammenzusetzen. Offensichtlich sind der Yuga-Zyklus und der Präzessionszyklus der Erde ein und dasselbe und erstrecken sich über 25.800 Jahre. Am 21. März 2025 werden das Kali Yuga und der gesamte absteigende Bewusstseinszyklus zu Ende gehen; und wir werden in eine lange Übergangsperiode von fast 1200 Jahren eintreten, in der unser Planet dramatisch und bis zur Unkenntlichkeit verändert wird und die Umrisse einer neuen Zivilisation entstehen werden, die von Mitgefühl, Frieden, Harmonie und Wahrheit durchdrungen sein wird. Die Umwelt wird in ihren ursprünglichen, unberührten Zustand zurückversetzt und die interdimensionalen Tore könnten sich öffnen und uns eine Realität offenbaren, die wir längst vergessen haben. Meine Forschungen deuten jedoch auch darauf hin, dass der Zusammenbruch der gegenwärtigen Kali-Yuga-Zivilisation aufgrund einer Kombination aus Weltkriegen und Kometeneinschlägen wahrscheinlich in einem kleinen Zeitfenster zwischen 2025 und 2040 abgeschlossen sein wird. Dies sind die Endzeiten, von denen uns die alten Prophezeiungen erzählen, wenn sich unsere Realität drastisch ändern wird und wir gezwungen sein werden, unsere Denkmuster und unsere Lebensweise zu hinterfragen. Die Überlebenden dieser transformativen Ereignisse werden eine erneuerte Erde erben und die Saat der neuen Ordnung werden, die auf dem Weg ist. Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 13.02.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309