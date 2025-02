Er wies darauf hin, dass ein großer Teil der Bodenschätze, die Selenskij den USA anbietet, eigentlich russisch seien.

„Die meisten der von ihnen [den Ukrainern; Anm. d. Red.] angebotenen Vorkommen befinden sich im Donbass“,

unterstrich Puschilin.

„Der Großteil des Lithiums und Titans befindet sich in unserem Gebiet, das bereits befreit wurde.“

Selenskij räumte letzte Woche ein, dass Kiew nur wenige der von Trump beanspruchten Ressourcen kontrolliert, und bestand darauf, dass die westlichen Unterstützer der Ukraine zunächst dabei helfen müssten, die russischen Streitkräfte aus den an Bodenschätzen reichen Gebieten zu vertreiben, bevor sie in Ressourcen von Seltenerdmetallen investieren könnten.

Sanctions on Russia, weapons to Ukraine. Go beyond the headlines, this is what US Treasury Secretary said today in Kyiv:

Zelensky: We need hard sanctions on Russia. The G7 only set aside $50 million – and that’s not nearly enough. We’re working to get $300 billion and bring that… pic.twitter.com/0H6WHkWgfD

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) February 12, 2025