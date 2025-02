Die mysteriösen unterirdischen Tunnel von Cusco – Archäologen entdeckten Eingang in die Unterwelt der Inkas (Video)

Laut ihren Ergebnissen verbindet der Hauptweg der Chincana mit seinen zahlreichen Kurven den einstigen Sonnentempel Koricancha auf einer Strecke von 1750 Metern mit der Festung Sacsayhuamán.

Aus alten Überlieferungen geht hervor, dass die Bauweise des Sonnentempels perfekt und ausgesprochen luxuriös war. An der Vorderseite befand sich eine wunderschöne Mauer, die gleichmäßig mit einem durchgängigen Streifen aus reinem Gold drei Meter über dem Boden dekoriert war.

Außerdem besaß die Tempelanlage ein kunstvoll gestaltetes Strohdach, was aus einem Geflecht aus goldenen Drähten getragen wurde. Die Wände waren mit Goldplatten bedeckt und der angrenzende Hof mit goldenen Statuen verziert.

Ursprünglich war Cusco kleiner angelegt und hatte aus der Luft betrachtet die Form eines Pumas, wobei Sacsayhuamán den Kopf formte. Das Netz der Chincana verbindet aber nicht nur den früheren Sonnentempel.

Es wurden noch zwei weitere Verzweigungen entdeckt. Eine führt in die die Berge von Hayu Marca, die andere zur archäologische Stätte Calispuquio. Es wird vermutet, dass die Chincana noch viel umfangreicher sind, weil alle Legenden die Vermutung bestätigen.,

In einer dieser Legenden wird berichtet, dass ein Inkapriester des Tempels namens Aramu Muru aus seinem Tempel mit einer heiligen goldenen Scheibe floh, bekannt als der Schlüssel der Götter der sieben Strahlen.

Er versteckte sie den Bergen von Hayu Marca. Schließlich stand er vor einer Türöffnung im Berg, die von schamanischen Priestern bewacht wurde. Er zeigte ihnen den Schlüssel der Götter.

Wurde die Chinkana schon vor dem Inkareich errichtet?

Mithilfe der Scheibe öffnete sich ein Portal im Berg. Laut der Legende strömte aus einem Tunnel im Inneren des Berges blaues Licht. Daraufhin übergab der Priester die Scheibe einem Schamanen und verschwand durch das Portal. Er wurde nie wieder gesehen.

Das geheimnisvolle Tor wurde schließlich nach dem Priester benannt und ist heute als Aramu Muru, „Das Tor der Götter“, bekannt. Der Ort wird von Esoterikern aus aller Welt besucht. Der Zugang zum Tunnel ist allerdings versperrt, um zu verhindern, dass Menschen ihn betreten, um nach Schätzen zu suchen.

Erste Hinweise über die tatsächliche Existenz der Chinkana fanden Forscher bereits vor Jahrzehnten aus alten Dokumenten. Eines stammt von einem anonymen Jesuiten aus dem Jahr 1600, der beschreibt, wie die Kirche der Gesellschaft Jesu in Cusco gebaut wurde und erwähnt, dass man darauf geachtet habe, die sogenannte Chinkana nicht zu zerstören. Er schreibt:

„Eine sehr tiefe Höhle, die von den Inkakönigen geschaffen wurde, durchquert die gesamte Stadt und hat ihren Eingang in der Festung Sacsayhuamán. Sie führt von oben durch den Berg hinunter zur Gemeinde Fahi San Christobal und endet dort, wo sich heute Santo Domingo befindet.“

In den Commentario Reales de Los Inkas, den königlichen Kommentare der Inka, aus dem Jahr 1609 schreibt erwähnt ein gewisser Garcilaso de la Vega:

„Das System besteht aus Straßen und Gängen, die in alle Richtungen abgehen und identische Öffnungen haben. Es ist so kompliziert, dass sich selbst die Mutigsten nicht in das Labyrinth gewagt haben, ohne einen Führer. (…)

Als Kind ging ich mit Jungen in meinem Alter zum Fort , aber wir trauten uns nicht, sehr weit zu gehen. Wir blieben immer an Orten, wo es Sonne gab, weil wir so große Angst hatten, uns zu verlaufen, nachdem wir uns all die Geschichten angehört hatten, die uns die Indianer über den Ort erzählten. (…)

Einige der Tunnel reichen bis ins drei Kilometer entfernte Cusco und verbinden Sacsayhuamán mit dem Koricancha und anderen Gebäuden. Andere Tunnel führen tief ins Herz der Anden, ohne dass man genau weiß, wohin sie führen.“

Der Journalist und Amateurarchäologen Ephraim Squier schrieb im 19. Jahrhudert in seinen Berichten, dass sich der Eingang zur Chinkana in einem tempelartigen Bau in Form eines H´s in der Gegend des Rodadero befindet, einer Zone in der Nähe von Sacsayhuamán

Der entscheidende Hinweis, der Jorge Calero Flores und Mildred Fernández Palomino schließlich auf die richtige Spur führte, kam von dem Historiker Manuel Chávaez Ballón, auch bekannt als Vater der Cusco Archäologie. Er schlug vor, unter den alten Wegen und den Anden zu suchen.

Zunächst nutzten Flores und Palomino den Schall zur Orientierung. Alle 50 Zentimeter des Weges schlugen sie mit einem metallischen Gegenstand auf dem Boden. Die Intensität des Echos wies ihnen den Weg, wo der Tunnel verläuft.

Nach und nach begannen die Archäologen den Verlauf der Chinkana zu kartieren. Als sie eine ungefähre Vorstellung vom Verlauf hatten, setzten sie ein Georadar ein, das schließlich ihre Vermutung bestätigte.

Auf diese Weise stellten Flores und Palomino fest, dass auf dem gesamten Verlauf des Tunnels ein Hohlraum vorhanden ist, umgeben von trapezförmigen Seitenwänden in einer Tiefe von 1,40 Meter bis 2,50 Meter.

Es scheint, dass die Chinkana basierend auf den gesamten Daten in einem Graben errichtet wurde, der mit Steinmauern verkleidet und mit Balken gedeckt war. Später wurden darüber Wege und Terrassen gebaut.

Die Entdeckung der Chinkana steht erst am Anfang. Flores und Palomino sind entschlossen, weitere Teile des geheimnisvollen unterirdischen Netzwerks zu erkunden.

Im März oder April dieses Jahres planen sie mit den Ausgrabungen zu beginnen. Momentan noch warten sie auf die Genehmigung des Kulturministeriums und anderer Regierungsbehörden. Ihr Ziel ist, den Spekulationen um den geheimnisvollen Inkaschatz ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Eines ist jetzt schon sicher: Die Chinkana von Cusco ist ein einzigartiges kulturhistorisches Erbe. Und sie wird wohl auch in Zukunft weiter viele Fragen aufwerfen.

Beispielsweise in welcher Epoche die Gänge tatsächlich errichtet wurden. Es bleibt also weiter spannend. Welche Erkenntnisse werden die geplanten Ausgrabungen in diesem Jahr ans Licht bringen und existiert der geheimnisvolle Schatz wirklich oder ist er tatsächlich nur eine Legende?

Tatsache ist: Die Chinkana ist nicht nur ein archäologisches Rätsel, sondern auch eine spektakuläre Reise in die Vergangenheit.

Video:

