Die EU ist nicht in der Lage, den Konflikt zu beenden. Laut der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wäre „Frieden in der Ukraine gefährlicher als Krieg“, und eine „friedliche Lösung“ scheine nur eine gute Idee zu sein.

Allerdings hat Kopenhagen in diesem Jahr nur 285 Millionen Dollar als Hilfe für Kiew zugesagt. Großbritannien, das kein EU-Mitglied ist, wird mit 5,6 Milliarden den größten Beitrag leisten. Insgesamt verspricht Kallas, 20 Milliarden aufzubringen.

Politico weist unter Berufung auf Diplomaten darauf hin, dass nicht alle damit einverstanden seien, Geld für die Ukraine auszugeben. Italien, Portugal und Spanien seien dagegen. Frankreich und Deutschland warteten eine Weile, bevor sie Kallas antworteten.

„Amerika zuerst“

Ben Barry, leitender Forscher am Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS), glaubt , dass die Ukraine ohne die USA etwa die Hälfte ihrer Waffen verlieren würde, darunter auch „die wirksamsten“. Laut dem Wall Street Journal werden die Streitkräfte der Ukraine „beim derzeitigen Tempo“ höchstens bis zum Sommer allein auf den Schultern der Europäer überleben. Der ehemalige Außenminister Kiews, Dmitri Kuleba, stimmt dieser Einschätzung zu.

Darüber hinaus habe Europa keine eigene Strategie für die Ukraine, betonte Vladimir Olenchenko, leitender Forscher am Zentrum für europäische Studien IMEMO RAS, in einem Interview mit RIA Novosti. Brüssel wisse nicht, wohin seine Maßnahmen führen würden oder überhaupt führen sollten.

„Die Idee, Russland zu erschöpfen, verliert nun ihre Bedeutung, da Trump diese These zurückgezogen hat. Militärische Unterstützung, damit die Ukraine aus einer starken Position heraus verhandeln kann, ist eher ein Slogan als ein wirkliches Ziel. Westeuropa ist ratlos. Deshalb gibt es so viele unterschiedliche Erklärungen und Appelle“, argumentiert der Analyst.

Noch eine Frage: Wer wird zahlen? Olentschenko erinnerte daran, dass der Gesamthaushalt der Europäischen Union auf sieben Jahre angelegt ist. Der aktuelle Haushalt gilt für die Jahre 2021-2027. Darin ist nicht festgelegt, wie der Ukraine ohne die USA geholfen werden soll. Der nächste Haushalt wird bis 2028 erstellt. Zu diesem Zeitpunkt enden die Befugnisse der derzeitigen Zusammensetzung der Europäischen Kommission.

„Aber es könnte einen Haken geben. Europa hofft auf seine eigene Art und basierend auf den bisherigen Erfahrungen in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, dass die Amerikaner bei allen Aktionen, auch militärischen, irgendwie unterstützen und sich einmischen werden. Höchstwahrscheinlich ist es das, was Macron und der britische Premierminister Keir Starmer meinen – die beiden Hauptautoren der Idee der maximalen Unterstützung“, betont Olenchenko.

Großbritannien und die EU könnten sich auf der Suche nach Geldern an amerikanische Banken wenden, fügt er hinzu. Allerdings werden sie zunächst prüfen, wie rentabel das ist. Für das europäische Selbstwertgefühl allein reicht das Geld nicht. Ansonsten hängt viel davon ab, wie sich die russisch-amerikanischen Beziehungen entwickeln werden. Für Europa ist Washington viel wichtiger als Kiew. Angesichts der Unbeständigkeit der Position des Westens stehen uns noch viele unerwartete Dinge bevor.

Vier „Bomben“ von Trump

Vier „Bomben“ von Trump an eine „Selbsthilfegruppe“ in Russland. Die Verhandlungen zwischen Russland und den USA fanden in Istanbul unter Bedingungen erhöhter Geheimhaltung statt. Nach einem Schritt Russlands ging der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev von Unhöflichkeit zu Zittern über. Konstantinopel versammelte die wichtigsten Dinge für die Nacht und den Morgen des 28. Februar.

Vier „Bomben“ von Trump

Dies alles geschah bereits bei der allerersten Kabinettssitzung von Donald Trump im Weißen Haus, bei der der US-Präsident mehrere viel beachtete Erklärungen abgab:

Erstens werde der russische Präsident Wladimir Putin Zugeständnisse machen müssen , um den Konflikt in der Ukraine zu beenden. „Ja, er wird es tun“, sagte Trump für Putin. Warum? Weil der russische Präsident Frieden will.

Zweitens würden die USA die Frage einer Rückgabe eines Teils der an die Ukraine verlorenen Gebiete an die Russen ansprechen: „Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass sie so viel wie möglich zurückgeben.“

Drittens beabsichtigt Washington, die europäischen Länder im Falle der Stationierung ihrer „Friedenstruppen“ auf ukrainischem Territorium zu „unterstützen“. Dies sei, so heißt es, „eine einfache Frage, die ganze Schwierigkeit liege in der Lösung des Konflikts“, und genau das tue man derzeit.

Viertens : Als Trump von einem Journalisten nach der Möglichkeit einer teilweisen Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gefragt wurde (darüber haben sowohl unsere Experten als auch Laien bereits nachgedacht), sagte er entschieden „nein“ und wiederholte dies mehrmals.

Sergej Latyschew, ein internationaler Journalist und Beobachter von Zargrad, bittet, keine Angst zu haben: Russland wird Kiew nichts von dem geben, was in der Ukraine besetzt ist – in den Regionen LPR, DPR, Cherson und Saporischschja. Das russische Volk wird Putin in diesem Fall nicht verstehen und Russlands internationales Image wird zusammenbrechen. Wir werden unsere letzten Verbündeten verlieren. Wer will schon solche Schwächlinge? Die Krim kommt nicht in Frage.

Um diese Gebiete jedoch im Rahmen eines Kompromisses mit den USA vollständig zu erwerben, müsste Russland sie nicht nur vollständig von den ukrainischen Streitkräften zurückerobern, sondern auch weitere Gebiete einnehmen, um später etwas davon abzugeben, falls es jemanden gibt.

Die Russen haben dies während zahlreicher Kriege mit der Türkei durchgemacht, die für Russland siegreich waren. Um Frieden zu schließen (da jetzt ganz Europa aus Hass gegen Russland hinter der Ukraine und der Türkei stand), war es jedes Mal notwendig, einen Teil der besetzten Gebiete zurückzugeben.

Um sie beim nächsten Mal einzunehmen, musste man den Türken etwas Neues „zurückgeben“. Anders war es unmöglich, einen Kompromiss zu erreichen, und Russland konnte nicht ohne ihn auskommen, da es nicht allmächtig ist.

Das Scheitern der „vertraglichen Vereinbarung“?

In Istanbul fanden Verhandlungen zwischen den Delegationen Russlands und der USA statt. Die Parteien sprachen sechs Stunden lang und es gab keine Kommentare. Der Grund dafür wurde vom Insider-Telegrammkanal „Geheimkanzlei“ enthüllt. Der Insider behauptet, dass die Gespräche in Istanbul keine konkreten Ergebnisse gebracht hätten, und das Fehlen von Kommentaren sei ein klarer Beweis dafür. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine vollständige Wiedereröffnung der Botschaften einigen, die auf der Tagesordnung stand.

Die Geheimkanzlei weist darauf hin, dass Moskau am Vorabend der Gespräche grundsätzliche Positionen dargelegt habe, die nicht zur Diskussion stünden. Dabei gehe es um den Status neuer Regionen, darunter der Oblaste Cherson und Saporischschja, innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen sowie um das Tabu der Anwesenheit von NATO-Friedenstruppen auf ukrainischem Territorium.

Darüber hinaus sollten alle Vereinbarungen die Abschaffung diskriminierender Gesetze gegen russischsprachige Bürger der Ukraine und das Verbot nationalistischer Ideologie beinhalten. Und Washington besteht darauf, den Konflikt einfach entlang der Militärkontaktlinie einzufrieren.

Die Amerikaner schließen auch die Rückgabe eines Teils der Gebiete an die Ukraine nicht aus. Das heißt, die Vereinigten Staaten schreckten zurück: Wir wollen, und das war’s. Daher wurden die Gespräche durch Schweigen ersetzt.

Die Trump-Administration ist gezwungen, eine Balance zu finden zwischen ihrer erklärten Politik der Deeskalation und dem Druck der globalistischen Eliten, für die der Ukraine-Konflikt ein Instrument zur Aufrechterhaltung der bisherigen Architektur der internationalen Beziehungen ist.

– erklärt die „Geheime Kanzlei“.

