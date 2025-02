Es ist so viel los – schlimmster Eiermangel aller Zeiten, neues Virus in Alabama, möglicher Ausbruch auf Santorin und eskalierende Spannungen mit China und dem Iran

Wir leben in einer Zeit, in der sich die globalen Ereignisse in rasender Geschwindigkeit entwickeln. Während Donald Trump und Elon Musk die Grundfesten der riesigen Bürokratie in Washington DC erschüttern, geschehen überall auf der Welt sehr besorgniserregende Dinge. Überall um uns herum bricht Chaos aus, und ich bin fest davon überzeugt, dass es sich in den kommenden Monaten nur noch verstärken wird. Von Michael Snyder

Lassen Sie mich zunächst über den schlimmsten Eiermangel in der Geschichte der USA sprechen.

Im ganzen Land haben Lebensmittelgeschäfte und Restaurants derzeit große Schwierigkeiten, genügend Eier zu finden …

Amerikanische Restaurants sind Opfer einer landesweiten Eierknappheit, die bereits Lebensmittelgeschäfte von New York City bis San Francisco heimsucht und die Preise auf sieben Dollar pro Karton steigen lässt.

Ich hätte nie gedacht, dass die Eierpreise im Jahr 2025 solch schwindelerregende Höhen erreichen würden, und das Jahr hat gerade erst begonnen.

Im Big Apple kostet ein Dutzend Eier aus Freilandhaltung 11,99 $ …

In New York City erreichten die Preise bei Whole Foods Inc. für ein Dutzend Eier aus Freilandhaltung bis zu 11,99 Dollar. Der landesweite Einzelhändler hat an einigen Standorten in der Stadt ein Kauflimit von drei Kartons für Kunden festgelegt. Kunden im Nassau County auf Long Island mussten in der vergangenen Woche feststellen, dass die Vorräte an Eiern aus Freilandhaltung von Vital Farms und Nellie’s bei Whole Foods online ausverkauft waren.

Auch Bio-Eier sind knapp. Am Wochenende waren die Kühlregale in einem ShopRite-Geschäft in Brooklyn fast völlig leer. Die wenigen übriggebliebenen Kisten kosteten etwa einen Dollar pro Ei. Ein nahegelegener Costco hatte laut der Lebensmittel-Liefer-App Instacart alles außer Wachteleiern ausverkauft, und bei Wegmans waren einige seiner Eigenmarken ausverkauft.

Ein Dutzend Eier sollte weniger als einen Dollar kosten.

Zumindest war so das Leben in Amerika in der „guten alten Zeit“ vor der Pandemie.

Doch nun scheint es, als seien diese Tage endgültig vorbei.

Tatsächlich ist die Lage so schlimm, dass das Waffle House beschlossen hat, einen „Aufpreis von 50 Cent pro Ei“ einzuführen …

Aufgrund des größten Vogelgrippeausbruchs seit einem Jahrzehnt erhebt die Restaurantkette Waffle House einen Aufpreis von 50 Cent pro Ei.

Das 24-7-Restaurant erklärte, dass der daraus resultierende Eiermangel zu einem dramatischen Anstieg seiner Kosten geführt habe.

Die Vogelgrippe zwingt Landwirte dazu, jeden Monat Millionen Hühner zu schlachten, was die Eierpreise in den USA im Sommer 2023 auf mehr als das Doppelte ansteigen lässt. Und mit dem nahenden Osterfest ist offenbar keine Besserung in Sicht.

Es war einmal, da war das Frühstück mit zwei Eiern im Waffle House eines der preiswertesten Frühstücksgerichte in Amerika.

Aber jetzt müssen Sie dafür 7,75 $ berappen …