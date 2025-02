Whistleblower: Militärbeamte, die die COVID-Verschwörung untersuchen, bei Flugzeugkollision in Washington ermordet (Video)

Dies gilt insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass die Fluglotsen den Hubschrauber der US-Armee vor dem Absturz gewarnt hatten, dass er sich auf Kollisionskurs mit einem Passagierflugzeug befände, die Besatzung jedoch die Richtung nicht änderte.

Dies wirft einige ernste Fragen auf. Warum haben sie nicht auf die Warnung reagiert? War das nur ein tragischer Fehler oder steckt mehr dahinter, als uns erzählt wird?

Ein Beispiel hierfür ist die Tatsache, dass CNN bereits vorab verfasste Artikel über den Absturz in Washington D.C. online veröffentlichte, noch bevor dieser überhaupt passierte.

Jetzt leugnen sie es, genau wie die BBC es leugnete, den Einsturz des World Trade Centers am 11. September angekündigt zu haben, bevor er tatsächlich geschah. Aber das ist der Punkt – viele Leute haben Quittungen. Der Beweis ist da draußen und sie können ihn nicht ewig verstecken.

🚨🇺🇸 CNN allegedly had pre-written articles about the Washington Crash – Hours online BEFORE the event & lots of people have the receipts.

WTAF. pic.twitter.com/hVeXOCCYmt

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 30, 2025