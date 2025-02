Final Experiment: Widersprüche und verdrehte Fakten rund um die Flache Erde (Video)

US Millionär Will Duffy ist im Dezember 2024 mit Flacherdlern in die Antarktis gereist, um gemeinsam mit ihnen die Mitternachtssonne zu beobachten. Die Sonne geht am Südpol im Winter bekanntlich nicht unter.

Das stellt Flacherdler vor ein Problem. Sie glauben, dass die Sonne im Winter auch dort untergeht. Das Experiment war am Ende ein Erfolg für Will Duffy – doch was waren seine wahren Motive für das Experiment? Astrophysiker „Flo Plus“ vom gleichnamigen YouTube-Kanal hat es herausgefunden. Von Frank Schwede

Flacherdler behaupten gerne, dass sämtliche Aufnahmen der südlichen Mitternachtssonne und Erfahrungsberichte gefälscht wären. Nach dem Final Experiment des US Millionärs Will Duffy haben ein paar von ihnen hautnah miterleben können, dass die Mitternachtssonne keine Verschwörungstheorie ist, sondern echt.

Die Exkursion fand im Dezember vergangenen Jahres kurz vor der Wintersonnenwende statt. Die Sonne steht dann gerade über dem südlichen Wendekreis und im Zenit aufgrund der geneigten Erdachse.

Das bedeutet, dass in der Antarktis die Sonne nicht untergeht. Das gleiche passiert im Sommer am Nordpol. Man nennt das Polartage. Flacherdler halten gerne dagegen und behaupten, dass es bislang keine Videos gibt, die das dokumentieren. Flo Plus:

„Im gängigen Flacherdmodell kreist die Sonne über dem südlichen Wendekreis zur Wintersonnenwende. Wenn wir nun aber die Sonne hier sehen können und zwölf Stunden später auch auf der anderen Seite, wie kann es dann sein, dass zum Beispiel in Deutschland ein Sonnenuntergang beobachtet wird.

Die Mitternachtssonne im Süden widerlegt also die Flacherdbehauptungen von perspektivischen Effekten oder atmosphärischen Linsen, die in ihrer Vorstellung für Sonnenuntergänge sorgen.“

Innerhalb von zwölf Stunden müsste die Sonne im Flacherdmodell deutlich erkennbar ihre scheinbare Größe ändern. Auf einer kugelförmigen Erde ist jedoch keine merkliche Änderung der scheinbaren Sonnengröße zu erwarten, wenn sie mit einem Sonnenfilter beobachtet wird, stellt Flo Plus fest. (Astrophysiker: Flacherdler vs. Harald Lesch: Mit der Höhe sieht man weiter! (Video))

Darüber hinaus müsste sich die Sonne im Flacherdmodell im Uhrzeigersinn bewegen. Auf der kugelförmigen Erde scheint sie jedoch gegen den Uhrzeigersinn um die Beobachter in der Antarktis zu wandern. Flo Plus:

„Die Beobachtung bietet die Möglichkeit, mehrere Flacherdvorstellungen zu widerlegen und Vorhersagen des Kugel Modells zu prüfen.“

Eine Flacherdwiderlegung konnte sogar schon vor der Ankunft im Camp in der Antarktis erbracht werden. Die Teilnehmer hatten sich zunächst in Südamerika getroffen.

Während ihrer Anreise wurde GPS-Tracker verwendet, sodass es möglich war, die Route live zu verfolgen. Einer der Teilnehmer ist von Sydney über Neuseeland nach San Diego de Chile geflogen. Flo Plus erklärt, worauf es hier zu achten gilt:

„Auf einer flachen Erde würde die Route überhaupt keinen Sinn ergeben. Die getrackte Strecke wäre um ein vielfaches Länger als die, die tatsächlich zurückgelegt wurde. Auf einer Fläche wäre man wohl entlang einer Geraden geflogen.

Diese Route würde aber über Nordamerika führen, was der Teilnehmer hätte sehen müssen. Nur auf einer kugelförmigen Erde gibt die Route Sinn“. (siehe Titelbild)

Flacherdler finden immer eine Ausrede

Flo Plus weiß aber aus Erfahrung, dass sich Flacherdler auch von solchen Fakten nicht gerne überzeugen lassen.

Es wurden in der Vergangenheit schon viele Versuche durchgeführt und immer wieder wurden Ausreden gesucht und auch gefunden.

Auch beim Final Experiment wurde nach Ausreden gesucht, um den Flacherdglauben am Leben zu erhalten. Flo Plus:

„Irgendwelche himmlischen Energien, die atmosphärische Linsen genau derart erzeugen, dass es zufällig aussieht, wie auf einer kugelförmigen Erde. Oder eine zweite Sonne, die zufällig gerade um die Beobachter herum kreist und zufällig die gleichen Sonnenflecken aufweist wie die Hauptsonne. Oder ein völlig neue Flacherdkarte mit der Antarktis im Zentrum. Aber was wäre dann mit dem Polartag im Norden?“

Flo Plus erklärt, dass man auch ohne eine kostspielige und aufwendige Reise in die Antarktis sehr leicht feststellen kann, dass die Sichtbarkeit der Sonne im Flacherdmodell keinen Sinn ergibt.

Man findet beispielsweise Zeitpunkte, an welchen es in Neuseeland noch hell und auf den Salomoninseln bereits dunkel ist, während es in China taghell ist. Flo Plus:

„Außerdem beobachtet man südlich des südlichen Wendekreises wie die Sonne von rechts nach links untergeht, sich also gegen den Uhrzeigensinn zu bewegen scheint. In Europa hingegen geht die Sonne immer von links nach rechts unter.“

Den unterschiedlichen Sonnenstand hat auch ernstbloveld01auf dem TikTok irritiert. Er wundert sich nämlich, warum es im Süden Argentiniens dunkel ist, während in der Antarktis die Sonne scheint und macht sich süffisant darüber lustig, dass jeder mit gesunden Menschenverstand die Wahrheit kennen sollte – dabei verdreht er die Fakten und lügt.

Er sagt:

„An dem einen Ort scheint 24-Stunden die Sonne und 1500 Kilometer weit entfernt ist es Mitternacht stockduster. Also das wäre dann so die Entfernung Berlin Paris, müsste auch so um die 1100 Kilometer sein.

Also wenn in Berlin die Sonne scheint, ist es in Paris dunkel. 24-Stunden Sonne in der Antarktis und nur ein paar tausend Kilometer entfernt in der argentinischen Hafenstadt Ushuaia ist es stockduster.“

Blovelds Fazit: Irgendetwas stimmt bei den Final Experiment nicht. Dazu sagt Flo Plus:

„Wer sagt ihm, dass der Abstand zwischen Berlin und Paris nicht ganz neunhundert Kilometer beträgt und der relevante Abstand in Nordsüdrichtung natürlich noch geringer ist.

