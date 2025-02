Gefahr einer schweren weltweiten Rezession im Jahr 2025

Deutsche Wirtschaft im freien Fall: DIHK warnt vor historischer Rezession

Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine beispiellose Krise zu. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeichnet ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Entwicklung, das die verharmlosenden Prognosen der Bundesregierung deutlich in den Schatten stellt. Was sich hier abzeichnet, könnte die längste Schwächephase in der deutschen Nachkriegsgeschichte werden.

Ampel-Regierung verschläft den Ernst der Lage

Während Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch immer von einem bescheidenen Wachstum von 0,3 Prozent träumt – nachdem er seine ursprüngliche Prognose von 1,1 Prozent bereits kleinlaut nach unten korrigieren musste – sieht die DIHK die Realität deutlich ernüchternder:

Ein Minus von 0,5 Prozent droht der deutschen Wirtschaft im Jahr 2025. Dies wäre bereits das dritte Rezessionsjahr in Folge – ein historischer Negativrekord.

Alarmierende Umfrageergebnisse aus der Wirtschaft

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 23.000 befragten Unternehmen bewerten gerade einmal 26 Prozent ihre aktuelle Geschäftslage als gut.

Noch besorgniserregender: Nur 14 Prozent der Firmen rechnen mit einer Verbesserung ihrer Situation in den kommenden zwölf Monaten. Ein Drittel der Unternehmen blickt pessimistisch in die Zukunft und erwartet eine weitere Verschlechterung.

Deutsche Industrie am Abgrund

Besonders dramatisch stellt sich die Lage in der Industrie dar. Gerade einmal 22 Prozent der Betriebe planen Investitionen – ein alarmierendes Signal für den Industriestandort Deutschland. Die Mehrheit der Unternehmen sieht in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen das größte Risiko für ihre Zukunft – eine schallende Ohrfeige für die aktuelle Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition.

„Den Betrieben geht die Kraft aus. Während es früher ein Auf und Ab bei der Konjunktur gab, zeigt der Trend mittlerweile seit sieben Jahren nach unten“, warnt DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.