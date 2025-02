In den USA ist ein Bürgerkrieg im Gange, ein planetarischer Bürgerkrieg

Teile die Wahrheit!

US-Präsident Donald hat mit seinen Plänen zur Auflösung von USAID einen gigantischen Schock in der westlichen Welt ausgelöst. Dazu nahm auch der russische Denker Alexander Dugin Stellung, um die Einordnung verständlich zu machen.

Die Ereignisse überschlagen sich, seit Donald Trump in das Weiße Haus zurückgekehrt ist und entschlossen scheint, eine neue Ära einzuläuten. Er sendet nicht nur Signale aus, sondern setzt Taten, die seine Gegner in helle Aufregung versetzen, und das nicht nur in den USA, sondern weltweit.

Den Hebel setzt er dabei bei der mit einem gigantischen Jahreshaushalt ausgestatteten US-Agentur für internationale Entwicklungshilfe an, die er als verdeckte Frontlinie der CIA enttarnte. Katholisches.info fragte gestern, ob Trump damit auch eine Botschaft an Papst Franziskus nach Santa Marta senden will.

Um in dem verwirrenden Dickicht der Ereignisse und der teils kopflos wirkenden und vor allem geifernden Reaktionen etwas den Durchblick zu bewahren, erscheint es interessant, auf eine Stimme von der „anderen Seite“ zu hören.

Dazu kann auch die Stellungnahme des von der Biden-Regierung und ihren Medienadlaten verpönten, aufgrund seiner persönlichen Biographie in manchem zweifelhaft erscheinenden russischen Denkers Alexander Dugin dienen.

Durch die Absicht Trumps, USAID zu zerschlagen, wurde auch enthüllt, daß über diese US-Agentur auf verdeckte Weise weltweit Hunderte von Medien und Tausende von Journalisten ohne Wissen der Öffentlichkeit im Sold der US-Regierung standen und somit als deren Propagandaorgel fungierten und die öffentliche Meinung ihrer Länder zugunsten der globalistischen Agenda beeinflußten. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Die Angst ist groß, daß Trump die Listen mit den Namen dieser Medien und dieser Journalisten veröffentlichen und damit die Medienlandschaft ganzer Länder verändern könnte.

Es geht dabei um die Namen jener Profiteure, die unter Verletzung ihrer Standes- und Berufsethik im Dienst einer ausländischen Macht die Menschen ihres eigenen Landes manipulierten.

Alexander Dugin führt dabei einen interessanten Aspekt in die Debatte ein. Er sagt, daß es dabei nicht um eine normale Agenten‑, Spionage- und Propagandatätigkeit geht, sondern um Aktivitäten von Agenten, die formal zwar der US-Regierung unterstehen, in Wirklichkeit aber im Dienst außerstaatlicher Machtzirkel agieren.

Dahinter verbirgt sich die These vom Deep State, oder anders gesagt, von Machtzirkeln, die sich der staatlichen Institutionen bemächtigt und diese für ihre Partikularinteressen instrumentalisiert haben.

Nach außen entsteht der Eindruck, als ginge es um die nationalen Interessen der USA, doch in Wirklichkeit geht es um die Interessen privater Zirkel.

Greift man Dugins Aussage auf, würde sich die Frage aufdrängen, wer die genannten außerstaatlichen Machtzirkel sind. Dabei wird man durchaus fündig. Die genannten Personenen, Familien und Kreise (Rockefeller, Soros, Obama und Biden) sind im 1921 gegründeten Council on Foreign Relations (CFR) vereint.

Das bedeutet nicht, daß diese älteste unter den „Denkfabriken“ das tatsächliche Machtzentrum ist. Dabei kann es sich letztlich um einen informellen Kreis handeln. Bis zum CFR kann man diesem jedoch in institutioneller Form nachspüren.

Wir dokumentieren, was Alexander Dugin zur jüngsten Entwicklung in den USA sagte, der natürlich russische Interessen vertritt, weshalb der Blick hinter die Kulissen immer nur ein teilweiser bleibt, dabei aber einige bemerkenswerte Elemente in die Diskussion einbringt:

In den USA ist ein Bürgerkrieg im Gange, ein planetarischer Bürgerkrieg

Von Alexander Dugin*