In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat

Bild 1: Von links nach rechts: „ORDO AB CHAO“ Symbol und Illuminati-Gründer Albert Pike

„Ordo ab Chao“ ist der Höhepunkt der Hegelschen Dialektik: Problem = Reaktion = Lösung .

Bild 2: Präsidenten, Flaggen und Doppelkopfadler-Siegel von USA und Russland. Bitte beachten Sie auch die Farben Weiß, Rot und Blau, welche für Ober- und Unterägypten, sowie für den Krieg stehen.

Erst schaffen sie, die „Autorität“, ein Problem, dann verstärken sie die Reaktion und letztendlich implementieren sie uns ihre Lösung .

Bild 3: Links Donald Trump fröhlich gestimmt mit seinem Kumpel Klaus Schwab beim WEF in Davos und rechts daneben das Logo von Trumps Internationalen Golfclub mit dem Doppelkopfadler.

Die ganze Welt ist nur eine Bühne!

Jeder, der die Macht versteht, welche die Freimaurer-Bruderschaft und andere Geheimgesellschaften in unserem Land hatten und noch haben, sollte eigentlich feststellen, dass niemand, wirklich niemand Präsident werden wird, es sei denn, er wurde von der „Autorität“ auserwählt, wie zum Beispiel Trump!

Was wir bereits jetzt voraussagen, ist, dass die Scheinwerfer für Donald Trumps „große Rückkehr“ als „Messias“ und „Menschenretter“ auf der Weltbühne im Jahr 2024 vorbereitet wird. Und momentan veröffentlichen sogar die Monstermedien bereits viele Vorhersageprogramme über „Das zweite Kommen“ von Donald Trump.

Glauben Sie das ist ein Zufall?!

Nein, das ist das Spiel der Spiele !

Spätestens bei diesem Kapitel müssten alle Befürworter eines deutschen Kaisers, Hitler- und Faschismusanhänger, Trump- und Putin-Fans ins Grübeln kommen, wem sie da hinterherrennen. All diese Marionetten stammen aus demselben Reagenzglas Stall und werden von den gleichen Lenkern benutzt und notfalls auch verheizt! Diese „Püppchen“, seien es Politiker, Schauspieler, Musiker, usw., sind nichts weiter als Schachfiguren, auf dem satanisch-freimaurerischen Schachbrett der Weltbühne der Luzifer-Sekte!

Es ist kein Kampf Gut gegen Böse!

Es ist ein Kampf zwischen Böse und Böse, Schwarz gegen Schwarz oder Satan gegen den Höllenfürsten!

Diesen Kampf spielt uns diese Dualität perfekt vor. Und kaum auch nur eine Seele versteht, dass sogar eine Trinität existiert! …

 Auszug zu Ende! 

Allein dieser Auszug aus unserem letzten Buch sollte ausreichen, um zu verstehen, was gerade auf unserem Erdreich los ist. Während die „eine Seite“ auf Dagobert Duck Donald Trump schimpft, geht dem sogenannten Trump-Treuen und selbsternannten Widerstand wortwörtlich „einer ab“!

Und genau das ist das Problem, was anscheinend noch nicht einmal die „Wahrheitshelden“ verstehen, dass sie bloß ein Teil des Dualismus sind, nämlich der gespielte Gegenpart des „Systems“!

Jetzt, wo Trump, wie von den wahren Mächtigen geplant und wofür er auch aufgebaut wurde, wieder nichts weiter als ein Strohmann, sprich ein ausgesuchter Akteur in der Rolle des Obermotz zu sehen ist, flippen sämtliche Anhänger aus und werden nicht müde zu sagen:

„Seht ihr, ich habe es euch doch gesagt“ oder „Wir in der Wahrheitsbewegung haben es von Anfang an gewusst.“.

Wer sich demgegenüber kritisch verhält und Punkte hervorbringt, welche die Trump-Fans nicht hören möchten, weil es nicht in „ihr Weltbild“ und somit zu ihrem „Geschäftsmodell“ passt, wird wie immer „kaltgestellt“ und es heißt, man sei ein Trump-Hasser. Das ist das allerbeste Beispiel dafür, dass diese „Wahrheitsbewegung“ das gespiegelte Gegenüber des Systems ist!

Die Freimaurer schreiben in ihrem Wikipedia-Kapitel „Traktat: Ordo ab Chao“ folgendes:

„ Das Spiel fordert unbedingte Ordnung . Die geringste Abweichung von ihr verdirbt das Spiel, nimmt ihm seinen Charakter und macht es wertlos .“

Hier spricht der Fachmann, der nicht die Freimaurerei im Auge hat, sondern das Wesen des Spiels, auf dem auch unsere Tempelarbeiten aufbauen. Eine allzu großzügige Handhabung der äußeren Formen unseres Rituals verdirbt es als Ganzes!

Die Bekleidung ist dabei nichts Unwesentliches, sondern gehört zu diesem Ganzen dazu:

„ Das Anderssein und das Geheime des Spiels finden sichtbarsten Ausdruck in der Vermummung . In dieser wird , das Außergewöhnliche‘ des Spiels vollkommen . Der Verkleidete oder Maskierte ,spielt‘ ein anderes Wesen. Er ,ist‘ ein anderes Wesen. Kinderschreck, ausgelassene Lustigkeit, heiliger Ritus und mystische Phantasie gehen in allem, was Maske und Verkleidung heißt, unauflösbar durcheinander.“

Nichts geschieht, was nicht genauso passieren sollte. Ja alles wurde durch die wirklich Mächtigen genauso geplant, entsprechende Marionetten installiert und die Gegenbewegung erschaffen.

Letztendlich dient alles nur einem Ziel, woran „sie“ schon seit hunderten von Jahren arbeiten, dem:

WELTKOMMUNISMUS!!!

„Wir geben der Öffentlichkeit immer ihre Helden.

Wir geben jeder Fraktion, jeder Seite ihre Helden

und wenn die Leute dann hören, dass diese Person,

all die richtigen Dinge sagt, geben wir sie frei,

weil er oder sie für „mich“ spricht. Wir sagen,

geh dorthin, tu das, und sie tun es.

Wir geben unsere Macht an die autorisierten Helden ab.“

(Albert Pike, Hochgradfreimaurer)

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Videos und Artikel von Juri Alexandrowitsch Besmenow (Deckname: Tomas David Schuman) veröffentlicht und wahrlich massenhaft verteilt. Juri A. Besmenow war ein sowjetischer Journalist der Presseagentur RIA Novosti (APN) und ein ehemaliger Informant des Auslandsnachrichtendienstes PGU und KGB, der nach Kanada überlief.

Besmenow hat bereits vor mehr als 40 Jahren vor der „sowjetischen Langzeitstrategie“ gewarnt, welchen Plan die „russischen Kommunisten“ (auch „Zionisten“, Stalinisten, Marxisten, usw. genannt) seit mehr als hundert Jahren verfolgten! Er beschrieb mehrfach, wie man einen kompletten Staat durch vier Phasen Demoralisieren und somit Unterwerfen kann!

Sehr bedenklich finde ich es, obwohl die Warnungen von diesem KGB-Überläufer in sämtlichen „Aufklärungskanälen“ mehrfach und in verschiedenen Versionen verbreitet wurde, dass die anführenden „Akteure der Wahrheitsbewegung“ keinen dieser Fakten verstanden hat. Der überwiegende Teil würde nicht einmal den Kommunismus bemerken, wenn denen der „rote Stern“ am Kopf treffen würde. Stattdessen werden die „Schläfer Helden der Kommunisten“ noch gefeiert, wie schlau und großartig sie doch seien und werden regelrecht angebetet!

Dazu kann ich nur sagen: Arme Irre!!!

Bitte sehen Sie sich nun das nachfolgende Video an, um zu verstehen was gerade geschieht, bzw. geschehen ist!

BITTE HIER VIDEO EINFÜGEN:

Fassen wir den kommunistischen Plan zur Eroberung der Welt noch einmal zusammen:

Die Unterwanderung anderer Staaten als gezielt destruktiver Angriff erfolgt in 4 Phasen:

Demoralisierung durch taktische Unterwanderung

Wichtige und führende Positionen werden durch „eigene“ Kräfte, bzw. herangezogene oder erpressbare Anführer besetzt. Dabei werden fehlhafte Tendenzen verstärkt und die Korruption gefördert.

Im Anschluss werden die Bereiche Religion, Bildung, Gesellschaftsleben, Machtstrukturen und Arbeitsbeziehungen zerstört. Wenn wir nur an die vielen Pädo-Skandale der Kirche, an die sozialistische Erziehung der „Frankfurter Schule“ oder die Corona-Zeit mit ihrer Spaltung denken, wird man schnell feststellen, dass dieser Punkt der Kommunisten aufgegangen ist!

Zuvor wurden gültige Gesetze und die gesellschaftliche Ordnung mutwillig zerstört. Irrationale, irrsinnige Ideologien wurden verbreitet und ein Glaube an verordneter Gleichheit den Völkern implementiert, wie beispielsweise der Genderwahnsinn, der Umwelt- und Klima-Schmarn oder das Ausspielen von Rassen und Hautfarben.

Dem willfährigen Sklaven werden von auswechselbaren Anführern der Opposition Begriffe wie Selbstverantwortung eingetrichtert, damit diese sich von dem angeblich „bösen System“ abwenden und dabei nicht bemerken, dass sie nun in einem ähnlichen „bösen System“ gefangen genommen werden. Diese Sklaven haben faktisch nur ihre Anführer getauscht, aber sind dennoch nicht frei, wie ihnen immer wieder eingeredet wird. Nun leben diese erneut Versklavten nach dem Motto: „Wir brauchen den Schrott des „tiefen Staates“ nicht, wir haben unseren eigenen Müll!“

Das dieser neue „Müll“ aus den gleichen Fabriken des „tiefen Staates“ stammt, bemerken sie in Ihrer Blindheit und in ihrem Anführer-Kult noch nicht einmal. Und wenn man diese Fakten den „Aufgewachten“ begreiflich machen möchte, wird man beschimpft, bedroht und sogar körperlich eingeschüchtert!

„In den USA etwa sah Besmenov den Prozess der Demoralisierung bereits als „abgeschlossen“. Denn der Kulturwandel der 60er Jahre war durch die Hippies bereits so weit im Mainstream verankert, dass sie bereits in Führungspositionen in Politik, Medien, Bildung und Kultur angekommen waren – und damit das Narrativ der Vereinigten Staaten weitgehend prägten. Der Präsident war aber keiner von ihnen: Ronald Reagan. Und dieser hatte nichts mit russischem Appeasement und der „Friedensbewegung“ am Hut.“[2]

„Die Wahrheit ist, dass die Wahrheit meist keinen interessiert.“

(Klaus Seibold)

Nun beginnt die Destabilisierung

Die „falsche“ Bildung und Ideologie zeigt nun ihre volle Wirkung. Die aus der Schule Kommenden sind kaum noch in der Lage 1+1 zusammenzurechnen, sind der Meinung das Mönchengladbach ein Stadtteil von München ist oder halten Hülsenfrüchte für einen Artikel aus dem Zigarettenladen! Was sehr seltsam klingt, ist bereits trauriger Alltag!

Für diese Jugend ist es normal, sich auf der Straße festzukleben, alte Kunstgegenstände mit Farbe zu besudeln oder einfach mal in einen Sitzstreik auf einer Landebahn eines Flughafens zu treten. Ergo: Eine strunzdumme Generation wurde gezüchtet!!! Bitte nicht falsch verstehen 😉!

Nach und nach bricht die Kommunikation zusammen, denn die Medien entfernen sich, ebenso wie Politiker und Gewerkschaften, immer weiter von der Bevölkerung.

Weitere Medien für Falschmeldungen werden mit großem TamTam installiert, wie zum Beispiel „Telegram“, „Tik-Tok“ oder die medienwirksame Übernahme von „X“ durch Blackrock Elon Musk.

Desinformation und Propaganda fremder kommunistisch-zionistischer Mächte stehen auf der Tagesordnung.

Das ist der Zeitpunkt, wo „Schläfer“ radikal in Aktion treten, als Prediger, Aktivisten und vor allem die sogenannten „Wahrheitskanäle“, mit all ihren gleichgesteuerten Gallionsfiguren ohne an dieser Stelle Namen zu nennen!!!

„Obwohl diese Phase im Kalten Krieg wahrscheinlich nicht erreicht wurde, sind die Parallelen zu Besmenovs Modell in den USA eindeutig: In den letzten 20 Jahren – also zwischen 2004 und 2024 – kann man in den USA nicht nur eine deutlich stärkere gesellschaftliche Spaltung feststellen, sondern auch eine Phase der Demoralisierung. Von George W. Bush bleiben verlorene Kriege im Nahen und Mittleren Osten, von Obama das gebrochene Versprechen von „Change“. Die Trump-Jahre führten zum innen- und weltpolitischen Chaos – und die Polarisierung im diesjährigen (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist das Jahr 2024) Präsidentschaftswahlkampf zeigt, dass die Phase der Destabilisierung im November endgültig ihren Höhepunkt erreichen könnte.“[3]

Nun werden im Voraus geplante Krisen erzeugt

Wenn erst einmal die Gesellschaft destabilisiert ist, beginnen die Krisen, dessen Ereignisse gefährliche Ausnahmezustände erzeugen können und die Gesellschaft an einen kritischen Punkt bringt!

„Das kann mehrere Formen annehmen: etwa eine Wirtschaftskrise, politische Umwälzungen, Proteste und Unruhen. All das führt zu Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung.“[4]

An dieser Stelle möchte ich auf die wichtigste künstlich-geschaffene Krise der Kommunisten hinweisen, welche sechs Buchstaben hat: CORONA!!!

„Auch das kommt uns bekannt vor: Immerhin wurde in den USA am 6. Jänner 2021 das Kapitol gestürmt. Von wütenden Trump-Fans, die keinerlei Basis in der Realität mehr hatten. Sie schwenkten Fahnen berühmter Verschwörungstheorien, denen zufolge Spitzen der US-Politik gemeinsam mit Prominenten aus Hollywood das Blut von Kindern trinken würden, um ewig jung zu bleiben – und nur ihr Retter, Donald Trump, könne dieser Kabale Einheit gebieten. Das Versprechen ist klar: Alle anderen lügen, und nur einer kann Ordnung schaffen. Die feindliche Übernahme ist so gut wie vorbereitet. Auch wenn sie in den USA vorerst gescheitert war.“[5]

Die Rufe aus der Bevölkerung nach einem „großen Retter“, nach dem „Messias mit dem weißen Hut“ werden nun immer lauter!

Bürgerkriegsähnliche Zustände bahnen sich an.

Immer mehr „Invasoren“ erobern das Land. Da die Bevölkerung durch gut geplante und durchgeführte Desinformationen nicht einmal versteht, wer diese fremdländischen Flüchtlingsströme in Wahrheit steuert, wird der eigentliche Feind als vermeintlicher Freund angebetet uns zu erretten. Wenn die Massen begreifen würden, dass Russland uns dies „antut“, wäre dass Volk ohne Hoffnung und würde keine Perspektiven mehr sehen. Aber dieses Thema behandle ich in den kommenden Wochen in einem separaten Beitrag, inklusive sämtlicher Quellen und Beweise!

Das Chaos ist nun auf dem Höhepunkt!

Der Beginn der Normalisierung

Jetzt wird die „neue Ordnung“ eingeläutet!

Nun kommt der bereits vor langer Zeit von den Kommunisten aufgebaute „ganz große Retter“ zum Einsatz, welcher vom „Goldenen Zeitalter“ und „Frieden auf der ganzen Welt“ schwafelt, während im Hintergrund der totalitäre Überwachungsstaat nach chinesischem Vorbild aufgebaut wird. Dazu sollte man sich Trumps angepriesenes Projekt „Stargate“ etwas besser unter die Lupe nehmen, was ich an dieser Stelle aus Platzgründen jetzt nicht behandeln werde.

„Denn dann, nach der Krise, wird ein neuer Status quo geschaffen. Die Umstürzler aus dem Kreml schaffen es, neue Strategien und Maßnahmen zu erfinden, um ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu festigen und die „Ordnung wiederherzustellen“. Die begleitende Propaganda kennen wir sowohl aus Georgien als auch aus den besetzten Gebieten in der Ostukraine: Die Macht der neuen Ordnung soll „normal“ werden.“[6]

Die neuen Herrscher „eliminieren“ nun ehemalige Politiker, Anführer, Schläfer und schalten Oppositionelle aus, welche nichts weiter waren als nützliche Idioten!

Während die Destabilisierung umgekehrt wird, stabilisiert sich die neue Herrschaftsform und deren Kultur, indem die zuvor geschaffenen „falschen Ideologien“ medienwirksam über den Haufen geworfen werden!

Der Retter, welcher uns den (falschen) „Weltfrieden“ und das (von Freimaurern und Zionisten angestrebte) „Goldene Zeitalter“ bringen wird, ist vor die gesamte Welt getreten (beim WEF in Davos) und hat dies klar und deutlich verkündet. (Bitte lesen Sie zu diesem Thema auch unseren Artikel: „Die freimaurerische Agenda vom „WELTFRIEDEN“ und die „GOLDENE NEUE ZEIT“ des schwarzen Adels und der khasarischen Mafia“!)

Nun schauen Sie sich bitte den nachfolgenden Post an, der wieder auf allen „Wahrheitskanälen“ zu finden ist. Hier wird der ach so tolle und großartige Q-Plan angepriesen!!!

Bild 4: Oben sehen Sie den so schlauen und cleveren Q-Plan und unten sehen Sie die über hundert Jahre alte „ sowjetische Langzeitstrategie “ des KGB, bzw. FSB.

Ich kann es wirklich nicht mehr begreifen, an welcher Stelle all die Q- und Trump-Jünger falsch abgebogen sind!

Fassen wir doch die realen und absolut logischen Tatsachen einmal in einer Tabelle kurz und bündig nachvollziehbar zusammen:

Trumps Q-Plan 😉 „Sowjetische Langzeitstrategie des KGB/FSB“ Phase I Readiness and Preparedness (Bereitschaft und Abwehr) Demoralisierung und Unterwanderung Phase II Activation (Aktivierung der Devolution) Destabilisierung Phase III Continuity Operations (Fortführung der Operationen) Krisen erzeugen Phase IV Reconstitution (Wiederaufbau) Beginn der Normalisierung

Obwohl die oben genannten unumstößlichen Fakten all denen vorliegen, gehen folgende „großartigen Kanäle“ noch immer von einem „großartigen Q-Plan“ aus:

Mäckle macht gute Laune (mit 75.637 Anhänger)

(mit 75.637 Anhänger) Wahrheitsjäger (mit 74.318 Anhänger)

(mit 74.318 Anhänger) Q7 4 YOU (mit 73.910 Anhänger)

(mit 73.910 Anhänger) Veikko aka Son Go Q (mit 73.215 Anhänger)

(mit 73.215 Anhänger) Dirk Dietrich (mit 48.700 Anhänger)

(mit 48.700 Anhänger) Booom Aktuell 💥Austausch über das aktuelle Weltgeschehen (mit 45.400 Anhänger)

(mit 45.400 Anhänger) DER 17. STAMMTISCH KANAL (mit 39.800 Anhänger)

(mit 39.800 Anhänger) Q-Faktor Germany News – Die Echtzeit Analyse – Das Original (mit 31.800 Anhänger)

(mit 31.800 Anhänger) Antworten aus dem Universum (mit 12.798 Anhänger)

(mit 12.798 Anhänger) Lautgedacht fürs Heimathland (mit 10.300 Anhänger)

(mit 10.300 Anhänger) Informationskanal für die Neue Zeit (mit 8.394 Anhänger)

(mit 8.394 Anhänger) Grundlagen des Erwachens (mit 5.282 Anhänger)

(mit 5.282 Anhänger) Das Haus Hohenzollern Könige von Preußen und Deutschland (mit 2.228 Anhänger)

(mit 2.228 Anhänger) … und weitere mehr!

(Stand 30.01.2025)

Ich schreibe es mal so wie ich denke und vor allem unverblümt: Rund 439.000 Anhänger dieser „Wahrheitsverbreiter“ (😊) führen diese falschen Fünfziger hinters Licht!

Der eine oder andere Leser wird sich jetzt vielleicht fragen, warum diese „Banditen“ das machen. Dazu kann ich nur sagen, dass einerseits diese „Ich-habe-immer-Recht-Wahrheitsprediger“ ihre Anhänger mit Absicht täuschen, weil sie den falsch-eingeschlagenen Weg nicht mehr verlassen können, da ihr „Kartenhaus der großen Phantasie“ sonst zusammen bricht und ihnen somit eine Einnahmequelle wegbrechen würde und diese wieder so richtig arbeiten gehen müssten. Die andere Seite ist, dass diese „Wichtigtuer“ die wahren Zusammenhänge überhaupt nicht verstehen, geschweige denn begreifen können, also auf Deutsch gesagt strunzdumm sind!

Apropos strunzdumm: Am 29.01.2025 veröffentlichte der Kanal „ Wahrheitsjäger “ (74.318 Anhänger) eine Sprachnachricht (Link: https://t.me/Wahrheits_jaeger/373), welche ein typischer Fall von Selbstüberschätzung und grenzenloser Phantasie auf gravierenderweise sichtbar werden lässt.

Diesen „Wahrheitsjäger“ möchte ich daher an dieser Stelle zitieren.

„Ich bin ziemlich verärgert und zwar über diese Unvernunft der Trump-Administration, die ja noch garnichtmal alle Leute im Sattel hat, sofort wieder zu unterstellen, der zweite Flügel vom selben Vogel wie der vom „Tiefen Staat“ zu sein. Das ist so krank und so weit hergeholt, entbehrt jeder Grundlage und ist meines Erachtens auch moralisch ziemlich unverschämt, weil jemand wie Trump, der eigentlich bisher immer geliefert hat, alle Wahlversprechen gehalten hat, dem jetzt zu unterstellen, er sei ein Betrüger und will uns nur hinter die Fichte führen und genau dasselbe Ziel erreichen, was der „Tiefe Staat“ zuvor über das World Economic Forum versucht hat. Da hörts dann auf. Das ist einfach nicht mehr sauber. Und da ist der Anstand weg.“[7]

HoHoHo, scheinbar gehört die künstliche Empörung zum Geschäftsgebaren dieses „Wahrheitsjägers“. Dumm nur, dass auch dieser „Trump-Apostel“ keine Ahnung hat, von was er da spricht.

Warum fragen Sie, meine lieben Leser?!

Schauen Sie sich doch bitte die Nachfolgende Abbildung an.

Bild 5: Spätestens jetzt sollte es „Klick“ in den Köpfen der Trump-Fanatiker machen, denn ihr „großartiges Idol“ ist nichts weiter als eine Marionette, wie alle anderen Politiker dieser Welt! Sie gehören alle zum selben Club! Sie alle gehören zu dem sogenannten „Tiefen Staat“!

„Nun gut“, werden jetzt all die Zweifler meinen, das ist noch lange kein Beweis. Vermutlich haben diese sogar erst einmal Recht. Aber schauen wir doch einmal weiter und tauchen etwas tiefer in die Materie ein, mit der Frage:+

Wer ist eigentlich Donald Trump?

Von seinen Anhängern, Wählern und Gruppies wird er hochstilisiert, zu einem übermächtigen und allesbeherrschenden Führer. Für sie ist Donald Trump ein loyaler Macher, ein Alleskönner, der Weltfriedensbringer, Kinderretter und ein hochintelligenter Chefstratege. Er ist treu zu seinen Wählern, hochgradig Ehrlich, Aufrichtig und ein knallharter Geschäftsmann, der weiß wie man einen Deal macht.

Nun sollte man aber nicht vergessen, dass Donald Dagobert Trump jahrelang zuvor ein recht mieser Reality-Laiendarsteller war, was mich doch sehr an den ukrainischen und mit dem Bullermann-Klavier-spielenden Präsidenten Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj erinnert. Beide verbindet der Hang zum großkotzigen Arrogantismus, mit einem starken Hang zum Hochmut, welcher bekanntlich vor dem großen Fall kommt.

Dazu sollte man sich stets verinnerlichen, dass Leute in solchen Präsidenten-Rollen immer eine Scharr von Beratern um sich haben, welche ihnen fortlaufend schmeicheln, nach dem Motto: „Die Rede war wieder genial und die Zuschauer außer sich.“, „Beim nächsten Auftritt musst du deinen Tanz wiederaufführen. Die Leute wollen das sehen.“ oder „Du bist der Größte. Du musst nur noch medial provokant die neuen Anordnung unterschreiben, dazu ein paar leicht verständlich warnende Worte in die Kamera sprechen und grimmig dreinschauen, dann fressen dir die Leute aus der Hand.“!

Bei Donald Trump ist es genauso wie bei allen anderen Prominenten. Es ist immer das gleiche uralte Spiel. Genauso läuft es und nicht anders!

An dieser Stelle wird der eine oder andere nun wieder meinen, dass Trump aber nicht so ein „Püppchen“ sei, was leicht zu führen ist. NEIN, Trump weiß was er will, denn er ist doch der starke Macher, so die gängige Meinung.

Dann verrate ich Ihnen nun, meine lieben Leser, dass der „großartige Q-Chefplaner“ 😉 Donald Hampelmann Trump nicht einmal sein Handy bei sich tragen darf! Sogar sein allmorgendlicher Stuhlgang wird geplant und genau vorgegeben.

Donald Trump ist einfach nur eine Marionette, auch wenn sehr viele seiner Anhänger von einer anderen Meinung überzeugt sind!

Sie wollen nun Beweise für meine Behauptungen?!

Nun denn, da werde ich mal liefern 😉:

Haben Sie schon einmal von dem „ PROJECT 2025 “ gehört?!

Nein, ganz gewiss nicht.

Das „ PROJECT 2025 “ ist die Blaupause für Trumps Job, als „großartiger Macher“!

Das „ PROJECT 2025 “ ist das Drehbuch des „Tiefen Staates“, an das sich das Holzkopf-Püppchen Trump halten muss, sonst heißt es auch für einen Donald Trump: „You’re fired!“ 😊!!!

Das „ PROJECT 2025 “ wurde von einem weltweit verworrenem Netzwerk geplant, genau von der Gruppe von Leuten, welche schon seit Jahrhunderten die Strippen aller Politik-Marionetten ziehen!

Bitte studieren Sie die nachfolgende Abbildung ausführlich und vor allem begreifen Sie die Zusammenhänge!!! Diese Grafik, an der wir sehr lange recherchierten, haben wir weiter unten auch als PDF angeheftet. Bitte überprüfen und verteilen Sie diese Ergebnisse weiter, damit endlich die letzten Zweifler kapieren, dass in Wahrheit der Schauspieler Donald Trump in seiner Präsidenten-Reality-Show-Rolle niemals „Weltfrieden“ bringen und die Menschheit schon einmal gar nicht in das „Goldene Zeitalter“ führen wird!!! Es ist so traurig, aber so wahr 😉!

Bild 6: Bitte überprüfen Sie meine Angaben und staunen Bauklötze! Nun sollten auch den „Gott-Trump-Anbetern“ einleuchten, dass er nichts weiter als eine Nebelkerze des Tiefen Staates ist!!! 😊

Das Netzwerk „PROJECT 2025“ als PDF HIER herunterladen!

Wir haben sehr viele Stunden damit verbracht, dass Netzwerk rund um den Laiendarsteller Donald Trump zu entwirren, was sich auch sichtlich gelohnt hat! Suchen Sie ruhig nach den obenstehenden Begriffen und Sie werden zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass Trump nur eine kleine Marionette ist. Das hat nichts mit Hass gegen Trump zu tun, sondern es spiegelt einfach nur die Realität wieder, so wie die Wahrheit nun mal ist! Habeck würde an dieser Stelle sagen: „Ist halt so!“!

Auf der Startseite der Homepage von dem „ PROJECT 2025 “ (https://www.project2025.org) kann man folgendes lesen:

„Das Projekt 2025 ist eine historische Bewegung, die von über 100 angesehenen Organisationen aus der gesamten konservativen Bewegung zusammengebracht wird, um den „Deep State zu stürzen“ und die Regierung an die Menschen zurückzubringen. Das Buch „Mandate for Leadership: The Conservative Promise“ bietet eine Reihe von politischen Vorschlägen, um die tiefsten Herausforderungen unseres Landes zu bewältigen und Amerika wieder auf Kurs zu bringen, darunter:

Sichern der Grenze, den Bau der Mauer beenden und deportieren aller illegalen Ausländer

Bewaffnete der Bundesregierung durch Erhöhung der Rechenschaftspflicht und Aufsicht von FBI und DOJ zu stellen

Die amerikanischen Energieproduktion hochfahren, um die Energiepreise zu senken

Das Wachstum der Staatsausgaben zur Senkung der Inflationsrate herabstufen

Bundesbürokraten gegenüber dem demokratisch gewählten Präsidenten und Kongress werden Rechenschaftspflichtig

Verbesserung der Bildung durch Verbesserung der Kontrolle und Finanzierung der Bildung von DC-Bürokraten und Übertragung direkt auf die Eltern und staatliche sowie lokale Regierungen

Verbot biologischer Männer, in Institutionen für Frauen“[8].

Na, kommen Ihnen diese Punkte bekannt vor?!

Richtig, Donald Trump wurde und wird nicht müde zu behaupten, dass diese (und noch viele mehr) Punkte sein Machwerk seien, also „sein Plan“ wären, was zu einhundert Prozent nicht der Fall ist! Donald Trump ist somit ein mieser Lügner, Betrüger und Täuscher, ebenso all die Kanalbetreiber, welche diese wichtigen Fakten angeblich nicht kennen würden!!!

„Das Projekt 2025 ist ein politisches Drehbuch, das von der Heritage Foundation und Dutzenden anderer konservativer Gruppen geschaffen wurde, nicht von Donald Trump .

Die Heritage Foundation, eine konservative Denkfabrik, arbeitete mit mehr als 100 konservativen Gruppen für das Projekt 2025 zusammen, das auch als Presidential Transition Project bekannt ist. Das Ergebnis ist ein mehr als 900-seitiges Spielbuch mit politischen Empfehlungen für den nächsten republikanischen Präsidenten, dass das Ziel des Think Tanks widerspiegelt, „das Land vor dem Griff der radikalen Linken zu retten“.

Trump hat jedoch versucht, sich öffentlich von unseren Bemühungen und Ausarbeitungen zu distanzieren, wie die Washington Post berichtet.

„Ich weiß nichts über Projekt 2025“, schrieb Trump in einem Social-Post vom 5. Juli. „Ich habe keine Ahnung, wer dahintersteckt. Ich bin nicht einverstanden mit einigen der Dinge, die sie sagen. Und einige der Dinge, die sie sagen, sind absolut lächerlich und abgrundtief. Bei allen was sie tun wünsche ich ihnen Glück, aber ich habe nichts mit ihnen zu tun.““[9]

Wenn Trump so spricht, wie in dem letzten Absatz, was man schon oft sehen und hören konnte, weiß man, dass er lügt. Denn immer dann spricht er in sehr naiven, kurzen Sätzen, wie ein 8-jähriger Junge aus der zweiten Klasse, der beim Lügen ertappt wurde!

Spätestens jetzt an dieser Stelle sollte auch einem selbsternannten „Wahrheitsjäger“ klar sein, dass er alles andere als ein Jäger nach der Wahrheit ist. Ich nenne so etwas Wahrheitsleugner, Wahrheitserfinder, einen Wahrheitsverdreher oder einen Wahrheitsverweigerer!!! Er würde die Wahrheit nicht einmal erkennen, wenn diese ihn in den Allerwertesten beißt 😉!

In einem Artikel über das „PROJECT 2025“ hieß es:

„Die Kampagne des ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump hat versucht, das Projekt zu verleugnen. Susie Wiles und Chris LaCivita, die die Kampagne leiten, sagten in einer Erklärung, dass „Berichte über den Untergang von Project 2025 sehr willkommen wären und als Hinweis für jeden oder jeder Gruppe dienen sollten, die versuchen, ihren Einfluss mit Präsident Trump und seiner Kampagne falsch darzustellen – es wird nicht gut für Sie enden.“

Die Trump-Kampagne hat versucht, sich von dem umfassenden Plan zu distanzieren, die US-Regierung in einer zweiten Trump-Regierung inmitten einer Kontroverse über einige ihrer politischen Positionen zu Themen wie Abtreibung und Einwanderung zu transformieren. Der 900-seitige Plan dient als konservativer Leitfaden, um die Befugnisse des Präsidenten zu erweitern und die Bundesarbeitskräfte zu überarbeiten, damit er durch parteiische Loyalisten ersetzt werden kann.

Als Umfragen darauf hindeuteten, dass die Wähler das Projekt 2025 missbilligten, begannen die Demokraten, Trump daran zu binden. Es veranlasste den ehemaligen Präsidenten, auf Truth Social zu posten: „Ich weiß nichts über das Projekt 2025. Ich habe keine Ahnung, wer dahintersteckt. Ich bin nicht einverstanden mit einigen der Dinge, die sie sagen, und einige der Dinge, die sie sagen, sind absolut lächerlich und abgrundtief. Alles, was sie tun, wünsche ich ihnen Glück, aber ich habe nichts mit ihnen zu tun.““.[10]

Wer ist diese Susie Wiles?!

Susie Wiles ist mehr als Trump seine ehemalige Wahlkampfmanagerin und jetzige Stabschefin im Weißen Haus. Wiles hat das „PROJECT 2025“ von Anfang an mitgeleitet und angeführt. Sie ist der Draht zwischen der Denkfabrik „Heritage Foundation“ und Donald Trump, der ohne sie ein Nichts wäre! Wiles überwacht Trump und führt ihn an der Leine, was ich oben schon beschrieb!

„Kein Anschluss unter dieser Nummer: Präsident Trump ist nicht mehr einfach so per Telefon zu erreichen. Dahinter steckt seine neue Stabschefin Susie Wiles.

Donald Trump ist bekannt für seine impulsiven Entscheidungen und seine Vorliebe für direkte Kommunikation – doch damit soll jetzt Schluss sein. Seine Stabschefin Susie Wiles steuert den Präsidenten mit eiserner Disziplin und hat ein Telefonverbot durchgesetzt, um unkontrollierte Einflüsse zu verhindern. …

Susie Wiles, die von Trump selbst „Eis-Lady“ genannt wird, gilt als knallharte Strategin. Die 67-Jährige ist die erste Stabschefin überhaupt und die fünfte Person, die Donald Trump in dieses Amt berufen hat. Sie hat im vergangenen Jahr Trumps Kampagne mitgeleitet und sich als loyale, aber strenge Beraterin etabliert. Dabei meidet die Frau aus Florida das Rampenlicht. Selbst als Trump sie bei seiner Siegesrede in der Wahlnacht bat, ein paar Worte zu sagen, lehnte sie ab.

Nun hat sie das Kommunikationsmanagement des Präsidenten grundlegend umstrukturiert. Ungefilterte Telefonate außerhalb des Weißen Hauses stehen nicht mehr auf der Tagesordnung. …

Wiles setzt nun auf ein Team, das auf Kontrolle und Einheit setzt. Ihre Stellvertreter Taylor Budowich und James Blair, beides langjährige Trump-Vertraute, stehen an ihrer Seite. Gemeinsam wollen sie eine Art Schutzwall um den Präsidenten bilden, damit er sich auf seine Agenda konzentrieren kann.“[11]

Wie bereits geschrieben, Susie Wiles führt die Marionette Donald Trump, damit er die von NGOs vorgegebene Agenda ausführt!

Wenn Zweifler nun noch immer meinen: „Aber der Donald kämpft gegen den „Tiefen Staat““, kann ich nur schmunzeln. Trump arbeitet genau mit diesen Firmen zusammen, die die „Wahrheitskanäle“ als Feind erklären! Schauen Sie doch selber!

Bild 7: Nichts von dem was all die „Wahrheitskanäle“ erfinden und rund um die Uhr posten ist wahr! Trump ist ein Teil von denen, die seine angeblichen Feinde sind!

Falls Sie, meine lieben Leser, Gefallen daran gefunden haben, so wie ich, Trumps Lügen zu durchschauen, dann habe ich noch etwas für Sie:

Bild 8: Das ALLES sind echte Meldungen und nicht aus dem Zusammenhang gerissen oder per KI und Photoshop gefälscht. So könnte ich stundenlang weiter machen 😉!!!

Die wahren Mächtigen planen nicht wie die kleinen Bürger von Heute auf Morgen, sondern in 50- oder 100-Jahresschritten. Nichts wird dem Zufall überlassen und es gibt immer einen Plan B. Es ist nicht so, wie viele „Wahrheitsgurus“ immer behaupten, dass momentan der „Tiefe Staat“ am Ende sei und nun in großer Panik wäre. Nein, ganz gewiss nicht! Was gerade alles und überall geschieht, ist genauso von denen geplant! All die Spinner, die in allen Kanälen behaupten, dass wir bereits in Freiheit wären und nun in „Trumps Weltfrieden“ gehen würden, sind wahrlich arme naive Tagträumer und/oder ganz große Täuscher und Blender!

Die wahre Elite, der „Tiefe Staat“ überlässt, wie bereits erwähnt, nichts dem Zufall und das schon seit mehr als tausend Jahren. Darin haben sie Erfahrung!

Zu Zeiten der großen Cäsaren im antiken Rom wurden im Kolosseum monumentale Schlachten, Kämpfe und Spiele dem Volke geboten, damit diese wegen den Steuern und weiteren Unzufriedenheiten nicht aufbegehren. Meinen Sie, meine lieben Leser, heute sei dies anders?! Nein, denn nichts geschieht zufällig!

Erinnern Sie sich, als Trump am 23.01.2025 per Video beim WEF zugeschaltet wurde?! Unter anderem begrüßte er auch „seinen lieben Freund“ Giovanni Infantino, den FIFA-Präsidenten?! Selbstverständlich war Trumps Freundlichkeit nur gespielt, wegen der Optik, versteht sich 😉!!!

Bereits während Trumps letzter Präsidentschaft wurde „da oben“ beschlossen, Trump ähnlich wie die alten Cesaren oder auch Hitler als ganz großen Herrscher darzustellen, in dem er „großartige Brot und Spiele“ veranstaltet, in Form der Fußball WM 2026 und Olympia 2028! Ich bin jetzt schon auf die „großartigen“ Eröffnungsshows gespannt, was der „großartige Trump“ seinen Untertanen präsentieren wird! Vielleicht wird in dieser Show ja dann eine Anspielung auf die „Eppstein Liste“ gemacht … ach nein, dass wäre ja dumm, weil Trump auch siebenmal mit dem „Lolita-Express“ geflogen war, was sicher wieder nur wegen der Optik geschah 😉!!!

Bild 9: Sicher wieder nur ein Zufall 😊!

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch immer, trotz der oben genannten erdrückenden Beweise, Leute geben wird, welche trotz alledem wieder Ausreden haben, dass Trump nur wegen der Optik „deren Spiel“ mitspielt, nur um Beweise für Gitmo zu sichern, dem sei die nachfolgende Abbildung empfohlen.

Bild 10: Somit sollte auch dem letzten Zweifler einleuchten, dass Trump nicht die „große Leuchte“ ist, wie immer Behauptet wird. Nein, er ist nur ein kleiner dummer Junge, welcher hören muss, was die wahren Mächtigen sagen 😉!!!

Wenn man sich die NGOs und Firmen hinter den Politikern weiter oben ansieht, wie wer und wo positioniert wurde und nun ins Spiel gebracht werden, erinnert mich dies doch sehr an die Zeit von vor 100 Jahren, als es schon einmal die Kommunisten/Sozialisten waren, welche Typen wie Hitler und Mussolini an die Macht brachten, dann gruselt es mir davor, was sich in den kommenden Jahren zusammenbrauen wird!

Bild 11: Auch diese Ähnlichkeit war garantiert keine Absicht!

Meine lieben Leser,

nun komme ich zum Ende dieses doch wieder sehr langen Beitrages, welcher so eigentlich nicht geplant war.

In meinem nächsten Beitrag, geht es dann endlich um die „Drei heiligen Könige der Kommunisten“, welcher eigentlich bereits heute erscheinen sollte!

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie meinen doch sehr vielen Worten bis an diese Stelle folgten.

Bleiben oder werden Sie gesund.

Hochachtungsvoll

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Bild 12: Wer solch einen Schmarrn noch glaubt, glaubt auch daran, dass Habeck Kanzler wird 😉!!!

PS.: Oben sehen Sie noch ein sehr erschreckendes Beispiel für ganz großen und dicken Bullshit mit Q-äse. Ich kann nur immer wieder raten: Glauben Sie nichts, prüfen Sie alles!

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

