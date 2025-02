Kein Weltraumschrott! China meldet riesige Formation unbekannter Objekte (Video)

Teile die Wahrheit!

Am Abend des 10. Februar 2025 tauchte über Fujian in der chinesischen Provinz Zhangzhou eine Formation mysteriöser Lichter auf, die von Tausenden Zeugen beobachtet und gefilmt wurde.

Die Lichter werden als intelligent gesteuert beschrieben. Weltraumschrott und Meteoriten können ausgeschlossen werden. Auffällig ist, dass sich in der Volksrepublik derartige Vorfälle in letzter Zeit häufen. Was steckt dahinter? Ein Bericht von Frank Schwede

Es waren gespenstische Szenen am Abend des 10. Februar, die sich über Fujian in der chinesischen Provinz Zhangzhou abspielten. Tausende Anwohner wurden Augenzeuge einer Formation unbekannter Lichter, die sich durch den Nachthimmel bewegten.

Zunächst soll es nur ein Lichtpunkt gewesen sein, der sich zu einer geraden Linie aus Dutzenden Punkten ausbreitete, die sich in Folge mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu einem kreisförmigen Muster neu anordneten und nach rund zehn Sekunden wieder verschwanden.

Zunächst wurde angenommen, dass es sich um eine Drohne handelt, wie sie in den letzten Monaten in weiten Teilen der USA und Europa gesichtet wurden. Als dann jedoch mehr Lichter in unterschiedlicher Formation auftauchten, wurde die Drohnentheorie fallen gelassen.

Im Internet kursieren auf TikTok und anderen sozialen Kanälen mittlerweile Hunderte Videos, die das eindrucksvolle Schauspiel zeigen.

Die hellen Lichtpunkte werden als intelligent gesteuert beschrieben, weshalb Weltraumschrott oder Meteoriten ausgeschlossen werden können. Niemand kann bisher erklären, woher die Objekte kommen. (UFOs und freie Energie: Kommt dieses Jahr die Offenlegung? (Video))

Die örtlichen Behörden wollen den Vorfall gegenüber der Presse nicht kommentieren, womit die Debatte in den sozialen Medienweiter weiter angeheizt wurde. Schnell machte sich Frust breit, über den für chinesische Verhältnisse typischen Mangel an Transparenz. Ein Kommentator erklärte:

„Immer wenn UFOs in China erscheinen, behaupten die Behörden nichts zu wissen oder sagen, dass eine Untersuchung im Gange ist, nur damit die Angelegenheit leise vergessen wird.“

Einige Beobachter äußerten die Vermutung, dass die Lichter mit militärischen Übungen in Verbindung stehen könnten.

Das Phänomen erinnert auf den ersten Blick an die Greifswald-Sichtung am Abend des 24. August 1990. Über hundert Anwohner beobachten an jenem Sommerabend Lichtpunkte über der Greifswalder Bucht, die weit draußen über der Ostsee mäanderten.

Der Fall wurde sogar von der UFO-Forschungsorganisation MUFON-CES untersucht. Laut Berechnung bewegten sich die Objekte in rund 5000 Metern Höhe rund 24 Kilometer nördlich vor Greifswald. Die Größe der Kugeln wurde auf rund 12 Meter im Durchmesser geschätzt.

Die Greifswald-Lichter sind bis heute ein Rätsel geblieben. Verschiedene Ursachen wurden in Betracht gezogen. Darunter Lichtspiegelungen, die jedoch aufgrund der Tatsache, dass ja verschiedene Beobachter die Erscheinung aus verschiedenen Richtungen gesehen haben, ausschieden.

Andere Augenzeugen, insbesondere Einheimische, wollten Übungsmunition der ehemaligen NVA-Streitkräfte erkannt haben. Doch diese Theorie konnte ebenfalls aufgrund der Dauer der Erscheinung ausgeschlossen werden.

Weitere Zwischenfälle aus der Volksrepublik

Seltsame Lichterscheinungen sind auch in China in jüngster Zeit keine Seltenheit. 2023 beobachteten Anwohner am helllichten Tag in der Provinz Heilongjiang an der Grenze zu Russland eine mysteriöse Lichtspur am Himmel, die offenbar von einem nicht erkennbaren Objekt hinterlassen wurde, dass mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.