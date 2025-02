Teile die Wahrheit!

Die Vogelgrippe sorgt für Verwirrung, doch wie so oft sind es genau jene, die sich als Experten für öffentliche Gesundheit und Pandemievorbereitung ausgeben, die das Problem überhaupt erst geschaffen haben – und aktiv daran arbeiten, es aufrechtzuerhalten.

In diesem Artikel wird in klaren und einfachen Worten erklärt, was mit der H5N1-Vogelgrippe geschieht. Ziel ist es, dass selbst gewählte Volksvertreter verstehen, was vor sich geht, und entsprechend handeln können, um es zu stoppen.

Der Schlüssel zur aktuellen Vogelgrippe-Panik

Die Vogelgrippe folgt dem gleichen Drehbuch wie Covid, nur mit einer neuen Wendung:

Covid-19: Damals wurden Bürgerrechte eingeschränkt, um die Menschen zur Annahme der Impfstoffe zu zwingen.

H5N1-Vogelgrippe: Nun wird die Lebensmittelversorgung ins Visier genommen, um die Bevölkerung zur Aufnahme der Impfstoffe über die Nahrungskette zu bewegen.

Das Schema dahinter – Ein Blick zurück auf Covid

Manipulation des Virus: Biowaffenforscher haben unter dem Vorwand der Pandemievorsorge ein Fledermaus-Coronavirus genetisch verändert, sodass es auf Menschen übertragbar wurde. Damit schufen sie eine Biowaffe.

Gleichzeitige Impfstoffentwicklung: Parallel dazu wurden bereits patentierte Impfstoffe gegen genau dieses Virus entwickelt.

Ausbruch: Ende 2019 entkam das manipulierte SARS-CoV-2 aus einem Labor.

Leugnen & Lockdowns: Die Gesundheitsbehörden nutzten den Laborleck-Skandal aus, indem sie ihn zunächst leugneten, während sie gleichzeitig Regierungen zur Abriegelung und massiven Bürgerrechtsverletzungen zwangen.

PCR-Tests & falsche Positivraten: Durch wahllose Massentests mit PCR-Verfahren wurden zahllose falsch-positive Fälle erzeugt, um die Lockdowns zu verlängern.

Angst, Medien, Machtmissbrauch: Die Kombination aus überhöhten Testzahlen, medialer Panikmache und staatlichem Druck zwang die Menschen, die Impfung als einzigen Ausweg zu akzeptieren.

Erpressung der Bevölkerung: Um wieder ein „normales Leben“ zu führen, mussten die Menschen die Impfstoffe akzeptieren. (Dr. Robert Malone: Trump-Administration führt hochrangige Gespräche über mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe)

Was geschieht nun mit der H5N1-Vogelgrippe?

Manipulation des Virus: Biowaffenforscher haben das H5N1-Vogelgrippevirus genetisch so verändert, dass es zwischen Tierarten springt und leichter auf Menschen übertragbar wird. Sie haben also erneut eine Biowaffe geschaffen.

Gleichzeitige Impfstoffentwicklung: Parallel dazu wurden bereits Technologien und Patente für Impfstoffe gegen H5N1 entwickelt – die Gegenmaßnahme zur eigenen Biowaffe.

Ausbruch: Anfang 2022 entkam das manipulierte H5N1-Virus aus dem USDA Southeast Poultry Lab in Athens, GA sowie aus anderen Forschungseinrichtungen.