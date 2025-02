NACHTRAG: Amokfahrt von München: So halten die Kasperköpfe ihre Lügen weiterhin aufrecht!

Bild 1: Sagen nicht genau diese „Wahrheitsapostel“ ständig: „Man muss seinen Wunsch nur fest genug manifestieren und an das Universum senden, dann wird prompt geliefert!“. Deren Wunsch wurde vom „Universum“ scheinbar nachgekommen!!!

Für mich ist es ganz schlimm, dass genau diese Ganoven nun am 15.02.2025 folgende Sprachmitteilung an ihre nicht selbstdenkende Anhängerschaft schickten:

„Sooo, die ja Gute-Laune-Schlafsprach-Nachricht, ja hähähä, natürlich mit einem weinendem Auge, denn jetzt ist dann bestätigt, dass in der Sprachnachricht am Donnerstag … dass also das zweijährige Kind bereits schon am Donnerstag verstorben war.

Die Mutter soll nun auch verstorben sein. … „Man“ hat sogar das Krankenhauspersonal erpresst, dass sie schweigen müssen und man wollte dem Tod des Kindes und der Mutter sogar bis zum 23. Februar geheim halten, hat dann doch nicht funktioniert. Der Druck wurde zu groß. … Das hat dann doch nicht funktioniert, dass man das Ganze verschleiert, verheimlicht bis nach der Wahl am 23. Ja was soll ich sagen, brutal übel, also nicht nur das man solche Dinge seit 2015 … boah ich könnte jetzt das ganze Fass aufmachen, aber weiß ja jeder Bescheid, wenn er bis drei zählen kann.“ [2].

Und so halten diese Kasperköpfe ihre Lügen auch weiterhin aufrecht! Das ist einfach nur noch peinlich, hat aber in der „Wahrheitsbewegung“ System.

Diese sehr traurige Lüge ist bei solchen Clowns die übliche Masche. Bereits bei dem Anschlag am 20.12.2024, auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, glänzte man mit zahlreichen Lügen und Betrügereien, dass sich die Balken bogen. Doch lesen Sie bitte selber, wie blutrünstig und noch spektakulärer dieser Anschlag in einer Sprachnachricht[3] ausgeschmückt wurde:

Minute 0:23 : „… kriege auch von sämtliche Quelle Informatione zugeschickt, einmal von Leute die vor Ort sin zufällig, dene nix passiert isch. Einmal von viele die in Magdeburg lebe. Ja, jeder hat gesehen, da gehen hunderte von Bildern, Videos, schreckliche Dinge und Berichterstattunge, Statement von Robert Steinmeier und haschte nich gesehe…“.

Ganz ehrlich einmal an dieser Stelle gefragt: Wer zum Geier ist Robert Steinmeier ?! Heißt eventuell eine neue Weinrebe so oder war es nur ein Versprecher von diesem „Edelmanne“, der sich immer wieder über die „Wortgewalt“ von Annalena Baerbock lustig macht, aber abends immer durch den „Geist des Weines“ verworrene Sprachnachrichten von sich gibt?! Man weiß es nicht so genau!

Minute 1:04 : „… also mal grob drüber, Punkt a: Was weiß man? Zwei Autos , von 5 Tätern kann man inzwischen ausgehen. Weit über 11 Tote insgesamt, insgesamt über 80 verletzte, darunter auch viele Kinder . Davon kann man ausgehe, weil wir aus verschiedene Quelle Infos kriege . Diese beide Autos waren auch noch mit Sprengstoff gefüllt und hätte sich dann eigentlich irgendwo auf de Weihnachtsmarkt treffe solle , damit da noch eine große Bombe explodiert .“

Liebe Leser, dieser Blödsinn wurde wortwörtlich so wiedergegeben!!!

Ho Ho Ho, der khasarisch-schwarz-adelige Recke aus der Europapark-Dynastie[4] weiß natürlich aus „ ganz ganz sicherer Quelle “ 😊 von „zwei Autos“, von „fünf Tätern“ und über „11 Toten“. Und natürlich nicht zu vergessen, dass die „zwei Autos“ auch noch mit „Sprengstoff“ gefüllt waren. Damit diese fürchterliche Tat noch viel viel schrecklicher bei seinen Fans rüberkommt und jedes mitfühlende Herz noch mehr zum Weinen bringt, sprach der ach so ehrliche Wahrheitserfinder von ganz ganz vielen Kindern!

Minute 1:40: „Eine der Täter wurde erschosse. Den andere, den man im Moment noch als Syrer ausgibt, soll aber ein Mann aus Saudi Arabien sein.“

So so, ein Täter wurde also erschossen! Ich glaube dieser von mir schon mehrfach überführte Lügner hat neben einem ausgeprägten Geltungsdrang auch noch Wahrheitsstörungen, was eine ganz gefährliche Kombination ist!

Minute 1:51: „Bei diese ganze Wirrwarr was da im Moment abgeht, will ich jetzt mal an der Stelle no nit von Ungereimtheite oder andere Dinge spreche . Bitte um Verständnis . Bitte keine falsche Schlüsse . Bitte jetz nit loslege mit und haschtenitgesehe, sondern ja, da heißt es jetz kühler Kopf bewahren in der gesamten Wahrheitsbewegung . Kann ich auch nur andere Kanäle rate .“

Aha, man rät also andere Kanalbetreiber nicht von “Ungereimtheiten“ zu sprechen und vor allem „keine falschen Schlüsse“ zu ziehen, sowie einen „kühlen Kopf zu bewahren“! Der Herr der Lügen fordert also von anderen sich anders zu verhalten, wie er es tut?! Was für ein Honk, was für eine lächerliche Witzfigur!

Minute 2:18: „Verstopft jetz nicht eure Kanäle mit Bilder, Video, was da alles rumgeht.“

Nach dieser Sprachnachricht folgen 17 (!!!) Beiträge über den Terrorakt in Magdeburg, sprich wie , wann und wo was stattgefunden haben soll! [5]

17 (!!!) Mutmaßungen!

Mutmaßungen! 17 (!!!) halbseidenes Wissen!

halbseidenes Wissen! 17 (!!!) Lügen und haarsträubende Phantastereien!

Und selbstverständlich ist die übliche Werbung für überteuerte Pillen aus der Hexenküche eines Scharlatans zwischen den vielen Falschberichten über den Magdeburger Anschlag, der sich schon längst im Ausland befindet und sich immer als Zeichen für Glaubhaftigkeit ein Stethoskop umhängt. Was für ein billiges Schmierentheater von diesem gesteuerten Telegram-Kartell!!!

Minute 2:35: „… denn, die erschte Frage (He He He) isch immer wieder: Was soll das gerade heut?! Elon Musk, der dann twittert von einem absolut übelschten fiesen Terroranschlag gegen Deutschland und naja. Ablenkung? Was was passiert grad auf der Welt? Die Gedanken muss man auf jeden Fall haben. Ist das ganze nur ein Ablenkungsmanöver? …“

Minute 4:15: „So, also irgendwo kann sein die ganze Welt steht lichterloh in Flammen und jetzt brauchte man natürlich auch noch so etwas, deshalb ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, vor allem was man jetzt postet, was man raus haut, was man jetzt also unser tiefstes Mitgefühl, wirklich an die Opfer, an die Angehöriche, an alle die da in Magdeburg vor Ort sind.“

Minute 7:20: „… und was sie alles treiben mit False Flag und was dann da in Magdeburg heute noch alles vielleicht an Ungereimtheite rauskomme könnte wird. Oh da halt ich doch mal bitte ja oder bitt ich ma um Vernunft und seit bitte bitte bitte ma alle vorsichtich. Denkt erscht ma an die Betroffene in Magdeburg …“

Leider denkt dieser „Saubermann“ niemals an die Angehörigen, wenn er seine blutrünstigen Lügen und Übertreibungen postet!!!

Minute 8:38: „… wir werden auf jeden Fall unseren Kanal nicht vollstopfen mit den ganzen Bildern, weil erschtens e ma muss man ma da jetzt, wie bei allen solchen Dingen abwarten, was kommt da wirklich raus. Stimmt es wirklich das es 5 Täter sein solle, einer erschossen, einer da hat man ja Bilder gesehe, brauch ich jetzt garnicht alles beschreibe, wo schon wieder so einiges nich zusammenpasse. Stimmt es wirklich, dass drei noch auf der Flucht sind. Stimmt es wirklich, dass Sprengstoffteams vor Ort sind un un und in de beide Autos die Sprengladunge zu demontieren. Also wenn diese Variante stimmt was wir von Live vor Ort aus aus wirklich sichere Quelle haben, ja dann muss ma sage, dass würde hätte richtich übelst werde kenne. Wenn da Autos mit Sprengstoff belade, ein Q7 Münchner Kennzeiche Autovermietung un wenn die mit Sprengstoff gelade sind und hätte explodiere sollen, hätte ma von fünfhunderttausend, zweitausend Opfern vielleicht spreche müsse …“

Da hat wohl einer zu viele Actionfilme gesehen …

Fazit: Überzeugen Sie sich bitte selber, meine lieben Leser und hören sich diesen Bullshit an, welcher selbstredend für die „Wahrheitsbewegung“ steht. Und genau dies sind auch die Gründe und Beweise dafür, dass es keine wirkliche Opposition und somit faktisch keinen Widerstand in unserer Heimat existiert.

Es gibt nur einen ganz großen Haufen Dummschwätzer, arrogante Selbstdarsteller und geldgeile Taugenichtse !

„Ein Mensch der eine Kette aus Lügen trägt,

muss sich nicht wundern, wenn sie bricht.“

(Heidi Maria Artinger)

Bitte bleiben Sie bitte gesund 😉!

Hochachtungsvoll

Ihr Alfred-Walter von Staufen

