Das Netzwerk der „Großen Täuschung“ = Amokfahrt von München: Von leeren Worten und gar bösen Lügen

Teile die Wahrheit!

In meiner Kolumne „LAUT nachGEDACHT“ fasse ich meine Gedanken in leicht verständliche Worte, weil mich die Praktiken der politischen Schreibtischtäter, von deren Handlangern und dessen wortgewaltigen Agenten des gesteuerten Widerstandes wahrlich mehr als nur sprach- und fassungslos machen!

„Mein Gedächtnis ist bei den Opfern!“ – Erinnern Sie sich noch an die Messerattacke vom 25.01.2023, in einem Regionalzug in Brokstedt?!

Würde Ann-Maries Papa, der Vater des 17-jährigen Opfers, nicht durch die abendlichen Talkshows ziehen, um immer wieder und wieder den Namen seiner Tochter und den ihres Freundes Mantra-artig erwähnen, dann wäre Ann-Marie heute namenlos.

Der Vater sorgt dafür, dass sein Kind kein Opfer unter all den vielen Namenlosen ist! Ihm gebührt mein größter Respekt!!!

Wäre der Polizist in Mannheim nicht vor laufender Kamera und vor allem nicht als Polizist niedergestochen worden, er wäre ein Polizist unter vielen gewesen, der sich leider tagtäglich berufsbedingt auf solche Risiken einstellen muss. Zwar hat er auch einen Namen, jedoch ist er nur der ermordete Polizist aus Mannheim geworden!

Habeck würde dazu nur sagen: „Ist halt so!“. Ob der kleine Junge vom Terrorakt in Magdeburg „endlich“ beerdigt werden konnte?

Haben seine Eltern das Kind nochmal sehen dürfen, bevor sie es dem Gottesacker übergeben mussten?! Die 19-Jährige Studentin, wo kam sie nochmal her? Wann war das? Welche Studentin gleich nochmal?!

Inzwischen sind es viel zu viele Opfer, deren Namen weitestgehend unbekannt sind. Sie wurden bestattet und liegen irgendwo im Land auf irgendeinem Friedhof. Sie alle wurden anfangs beweint, betrauert, vermisst, verloren, verschwunden und nun ewiglich vergessen!

ABER die Täter haben Namen! Selbst wenn man diese Namen in all den Schmutzblättern der Nation liest, kann man sie kaum lesen, geschweige denn aussprechen, so kompliziert und fremdländisch klingen all diese Namen der importierten „Fachkräfte für Messer- und Säbelkunde“!

Die Namen der Täter stehen für immer geschrieben, auf „Patientenakten in Psychiatrien“, auf „Asylanträgen“, in den meist sehr dicken „Kriminalakten“ und in deutschen Zeitungen!

Diese Namen laufen in allen Newstickern und gehören zu den Nachrichten, wie das Wetter und die aktuellen Börsendaten!

300x250

Ihnen, meine geehrten Leser, geht es bestimmt so wie mir, denn ehrlicherweise habe ich kaum noch eine Erinnerung oder fast keine Gedanken mehr, zu den viel zu vielen Opfern. Durch den Vater von Ann-Marie wird ihr Name in Erinnerung bleiben, jedoch bei dem Polizisten von Mannheim wird es schon schwierig, ich hab leider seinen Namen bereits vergessen.

Alle die danach getötet worden sind, nennt man nur noch „die Opfer von ASCHAFFENBURG“, „von SOLINGEN“, „von MANNHEIM“ oder gar „die aus dem Regionalzug in Schleswig-Holstein“!

Und vollkommen unbekannt sind „ein 38-jähriger Radfahrer“, „die Schülerin eines Gymnasiums in Niedersachsen“, „das Kleinkind aus der Kita in … weiß ich nicht mehr“, „die junge Frau, die in Begleitung ihres Ehemannes in einem Park vergewaltigt wurde“, „das Mobbingopfer einer arabisch-stämmigen Mädchengang in Heide, bei „Northvolt““, „die Exfreundin des Täters“ oder einfach bloß ein „unschuldiges Opfer“, ja, davon gibt es inzwischen sooooo viele, dass man nicht müde wird, ständig neue „BEZEICHNUNGEN“ für diese (in meinen Augen politisch-gewollten) Toten zu erfinden.

An den Gräbern der unzähligen Opfer trauern und weinen zu viele Seelen, die niemals nirgendwo namentlich erwähnt werden!

300x250 boxone

Ich würde sehr gern an sie denken, ihnen irgendwas tröstende sagen wollen, aber ich weiß nicht wer sie sind !!!