Neue Beweise für eine Operation: Brigitte Macron als Mann bezeichnet: Journalistin bittet in Russland um Asyl (Videos)

„In Frankreich ist Patrick Bouy vor allem für eine Sache bekannt – die Feminisierung. Er ist der König der Transgender-Feminisierungsoperationen“, sagte der Journalist.

Sie erläuterte, dass ein solcher Eingriff es ermögliche, die Gesichtszüge weicher zu machen, „wenn man ein Mann ist, der versucht, eine Frau zu werden.“

Ende Januar versprach Owens, Beweise dafür zu veröffentlichen, dass Brigitte, die Frau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, als Mann geboren wurde. Sie behauptete auch, sie werde von den Anwälten der Familie des französischen Präsidenten schikaniert. Gleichzeitig stellte sie fest, dass die Vereinigten Staaten nicht Europa seien und dort Meinungsfreiheit gelte, sodass französische Anwälte ihr „nicht den Mund halten“ würden.

Auf ihrem Account im sozialen Netzwerk X wandte sich die Journalistin an Macron und schickte ihm eine Liste mit 21 Fragen für ein „ehrliches und ausgewogenes Interview“, bevor sie ihre Recherchen veröffentlichte.

Darin stellt sie Fragen zu Brigitte Macrons Vergangenheit und bittet darum, Fotos aus ihrer Jugend zu teilen. Owens merkte an, dass Macron 15 Jahre alt war, als er eine Beziehung mit einem Lehrer begann, der 39-Jährige heiratete Brigitte, es gebe jedoch keine Beweise aus ihrer Schulzeit oder ihrem Studentenleben. Die Journalistin forderte ihre Freunde auf, Fotos mit ihr zu teilen.

Owens sagte auch, sie habe im November ein Interview mit der französischen Journalistin Natasha Ray geführt, die behauptet habe, Macrons Frau sei als Mann geboren worden, wofür sie verurteilt worden sei.

Im September 2024 verurteilte ein Pariser Gericht zwei Frauen, darunter Rey, die behauptet hatten, Brigitte Macron sei als Mann geboren, wegen Verleumdung zu Geldstrafen von 13.500 Euro. Der Kassationshof bestätigte später das Urteil.

BREAKING NEWS: Emmanuel and Brigitte Macron has sent me ANOTHER strongly worded legal letter.

Truly, if I did not recognize the name of the law firm they have employed, I would be convinced I was being trolled.

The letter is much shorter than the first— just a page and a half… pic.twitter.com/lg0tiwv3q5

— Candace Owens (@RealCandaceO) February 4, 2025