Neuer Bericht widerlegt Behauptung der Telekommunikationsbranche, drahtlose Strahlung sei ungefährlich

Die Mobilfunkindustrie und Aufsichtsbehörden wie die Federal Communications Commission (FCC) und die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung ( ICNIRP ) sind der Ansicht, dass nur bei Strahlungsniveaus, die hoch genug sind, um eine Gewebeerwärmung zu verursachen, Schäden entstehen können.

Anwälte mit CHD und EHT konnten 2021 vor dem US-Berufungsgericht für den District of Columbia Circuit erfolgreich nachweisen, dass die FCC massive wissenschaftliche Beweise ignoriert hat , die darauf hindeuten, dass HF-Strahlung bei den derzeit von der FCC zugelassenen Werten negative biologische Auswirkungen hat.

Im historischen Verfahren von CHD und EHT wurde behauptet, dass die FCC keine begründete Begründung für ihre Feststellung geliefert habe, dass ihre aktuellen – seit 1996 nicht mehr aktualisierten – HF-Strahlungsrichtlinien ausreichend vor den schädlichen Auswirkungen einer HF-Strahlung schützen.

Die FCC ist der Aufforderung des Gerichts noch immer nicht nachgekommen und muss erklären, wie die Behörde zu dem Schluss gekommen ist, dass ihre aktuellen Richtlinien Mensch und Umwelt ausreichend vor den schädlichen Auswirkungen der Belastung durch drahtlose Strahlung schützen.

Studien an abgestorbenem Gewebe können keine gesundheitlichen Auswirkungen feststellen

In dem Bericht liefert Héroux eine wissenschaftliche Begründung dafür, warum bei nicht-thermischen HF-Strahlungsstärken biologische Schäden auftreten.

Brown fasste die wichtigsten Teile dieser Begründung zusammen:

„Héroux erklärt zunächst den Unterschied in der physikalischen Distanz zwischen Redoxreaktionen , die in anorganischer Materie und in lebenden Systemen stattfinden. Die laufenden Prozesse der Glykolyse und oxidativen Phosphorylierung erfordern, dass Elektronen und Protonen in den Mitochondrien kontinuierlich lange Wege beschreiten, um aus dem Abbau von Zuckern chemische Energie zu erzeugen.

„Er erläutert deutlich, warum es diese größere Distanz ist, die lebende Systeme für die Auswirkungen nichtionisierender Strahlung anfällig macht.

„Meiner Meinung nach hat Dr. Héroux überzeugend dargelegt, dass nichtionisierende Strahlung die Flugbahn dieser geladenen Teilchen beeinflussen und nicht nur die Effizienz der Energieproduktion in der Zelle beeinträchtigen, sondern auch die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies steigern kann, was zu oxidativem Zellstress führen kann.“

Oxidativer Stress aufgrund der Belastung mit hochfrequenter Strahlung sei in der wissenschaftlichen Literatur „eindeutig dokumentiert“, fügte Brown hinzu.

Héroux sagte, sein Bericht zeige auch, dass die FCC bei ihren Sicherheitsbewertungen zur HF-Strahlung neben den biologischen Auswirkungen auch grundlegende physikalische Aspekte außer Acht gelassen habe.

Die aktuellen gesetzlichen Grenzwerte „ignorieren diese Wissenschaft völlig“, sagte Husain. „Der Ausbau der drahtlosen Technologie steht in direktem Konflikt mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt, und es ist längst überfällig, dass die Regulierungsbehörden die zunehmenden Beweise anerkennen und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um Sicherheitsstandards festzulegen, die sowohl die menschliche Gesundheit als auch die Umwelt schützen.“

Der Bericht erläutert auch, warum in Experimenten an abgestorbenem Gewebe keine gesundheitlichen Auswirkungen nichtionisierender Strahlung festgestellt werden können.

„In totem Gewebe findet kein Elektronentransport statt, unabhängig davon, ob es ‚frisch‘ ist oder nicht“, sagte Brown. „Die Forschung zu den Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf totes Gewebe hat in vielen wissenschaftlichen In-vitro-Studien zu falschen Schlussfolgerungen geführt.“

Wissenschaftler weisen auf „schwere Mängel“ in von der WHO finanzierter Studie hin

Héroux veröffentlichte seinen Bericht nur wenige Wochen, nachdem er und andere Wissenschaftler des ICBE-EMF einen vernichtenden Leserbrief an die Zeitschrift Environmental International geschrieben hatten. Darin kritisierten sie eine kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) geförderte systematische Überprüfung, in der behauptet wurde, sie habe keinen Zusammenhang zwischen der Verwendung von Mobiltelefonen und Hirnkrebs festgestellt .

Die Studie – Teil einer von der WHO in Auftrag gegebenen Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen zu den möglichen Gesundheitsrisiken drahtloser Strahlung – war am 30. August 2024 online in Environmental International verfügbar .

In ihrem Brief erklärten die Wissenschaftler des IBCE-EMF, dass die Studie der WHO „schwerwiegende Mängel“ aufweise, welche die Gültigkeit ihrer Schlussfolgerungen infrage stellten.

„Es ist unredlich, der Öffentlichkeit auf der Grundlage einer derart mangelhaften Studie zu versichern, dass Mobiltelefone und drahtlose Strahlung sicher seien“, sagte Dr. Joel Moskowitz in einer Pressemitteilung des ICBE-EMF .

Moskowitz ist Direktor des Center for Family and Community Health an der School of Public Health der University of California, Berkeley und Mitglied des ICBE-EMF.

Laut ICBE-EMF hat die WHO zehn systematische Überprüfungen zu den Beweisen für die gesundheitlichen Risiken durch drahtlose Strahlung in Auftrag gegeben .

Bisher wurden neun davon veröffentlicht. Alle „leiden unter ernsthaften methodologischen Problemen und scheinen voreingenommen zu sein, wenn es darum geht, die in der von Experten begutachteten wissenschaftlichen Literatur berichteten erheblichen Hinweise auf Gesundheitsrisiken abzutun“, sagte Moskowitz in einer Präsentation am 30. September 2024 .

Sobald alle zehn Berichte veröffentlicht sind, plant die WHO, die Auswertungen als Grundlage für die Aktualisierung ihrer „Environmental Health Criteria Monograph“ zu HF-EMF aus dem Jahr 1993 zu verwenden , erklärte das ICBE-EMF.

„Eine Monographie ist ein Bericht, der einen Überblick über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu biologischen Auswirkungen gibt, Wissenslücken als Orientierung für künftige Forschung identifiziert und Gesundheitsbehörden und Aufsichtsbehörden Informationen zur öffentlichen Gesundheit liefert“, heißt es in der Erklärung des ICBE-EMF.

In einem Beitrag auf seiner Website zur Sicherheit vor elektromagnetischer Strahlung wies Moskowitz darauf hin, dass alle wissenschaftlichen Überprüfungsteams der WHO ein oder mehrere ICNIRP-Mitglieder haben.

Die ICNIRP, die Moskowitz als „Kartell“ bezeichnete, ist eine gemeinnützige deutsche Organisation, die Grenzwerte für die Strahlenbelastung durch hochfrequente Strahlung herausgibt, die „von ihren eigenen Mitgliedern, ihren ehemaligen Studenten und engen Kollegen erstellt wurden“.

Laut EHT ist die ICNIRP eine Gruppe, zu der man nur auf Einladung Zugang erhält, die „ enge Verbindungen zur Industrie “ hat und keinerlei Aufsicht unterliegt.

Im Jahr 2020 schickten Wissenschaftler einen Brief an die Führung der WHO mit der Frage, wie die Forschungsteams ausgewählt wurden, erhielten jedoch laut EHT keine Antwort .

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 20.02.2025