Sie kamen zu Fuß: Western Union und das Bargeld der Migranten

2015 konnten wir eine der größten logistischen Leistungen beobachten. Millionen Migranten begaben sich auf die beschwerliche Reise über tausende Kilometer, durch viele Länder, um dann in der BRD Kost und Logie geschenkt zu bekommen. Die allermeisten kamen zu Fuss über die Grenzen. Von Peter Haisenko

In gewisser Weise muss man diese Migranten bewundern. Mit nichts ausgestattet als dem, was sie am Leib tragen konnten, haben sie diese gewaltigen Strecken überwunden.

Sie sind nicht verhungert und das Smartphone war immer aufgeladen. Nun ja, es war zunächst Sommer und so konnten sie auch die Nächte irgendwie überleben im warmen Klima der Balkanländer.

Dennoch fragte ich mich, wie sie das geschafft haben. Respekt! Aber war es wirklich so? Gab es jemanden, der sie zumindest mit Geld versorgt hat? Mit Geld, mit dem sie sich eine Busfahrt für manche Streckenabschnitte leisten konnten.

Wie sind die tausenden an eine Steckdose gekommen, um ihr Smartphone aufzuladen, das als Wegbegleiter unersetzbar war? Gab es also eine oder mehrere Organisationen, die diese logistische Meisterleistung erst ermöglichten? War etwa alles so geplant?

Schon Jahre früher teilte mir ein Freund seine Angst vor massenweiser Migration aus dem armen Afrika mit. Ich konnte ihn beruhigen. Solange Gaddafi seinen Mittelmeerbereich sauber hält, die Arbeitsmigranten aus dem Süden unter Kontrolle behält, werden Sie nicht nach Europa kommen. (Nach den Anschlägen: Brot und Spiele – Warum Nancy Faeser den Karneval braucht – Islamistischer Terroranschlag in Wien knapp verhindert)

Auch weiter östlich, am Rande des Mittelmeers, gab es kaum ein Durchkommen. Da gibt es zunächst Ägypten und den Suezkanal, den man hätte überqueren müssen. Der weitere Weg müsste durch Israel, oder Jordanien und Syrien zurückgelegt werden. Haben Sie schon mal versucht, ohne gültige Papiere in dieser Region zu reisen?

Nein, alle Wege von Afrika nach Norden waren dicht. Es bestand also keine Gefahr für unkontrollierte Massenmigration nach Europa. Heute wissen wir, dass und wie sich das geändert hat, geändert worden ist.

Western Union und das Bargeld der Migranten

Nun könnte man meinen, die armen Migranten wären wegen der veränderten Situation einfach so ins Blaue losgezogen, um ihr nacktes Leben vor bösen Diktatoren zu retten.

Könnte man, wenn es das Internet und Smartphones nicht gäbe. Tatsache ist nämlich, dass diese Massenmigration vorbereitet worden ist. Von einer bulgarischen Freundin wurde mir berichtet, dass bereits Monate bevor die Migranten durchzogen, Western Union eine große Anzahl an Büros in Bulgarien eröffnet hatte. Western Union?

Das ist das Banksystem, das nach dem arabischen Modell Geld dem Empfänger zukommen lässt, das ein anderer für ihn bestimmt hat. Da reicht ein Nummerncode aus, um die Bargeldauszahlung in Empfang zu nehmen. Das läuft anonym. Bald wurde sichtbar, dass viele der Migranten auf diese Weise ihr Reisegeld auf dem Weg bekommen haben.

Wer das eingezahlt, die Nummerncodes dann verteilt hat, muss bis heute im Bereich der Spekulationen verbleiben. Allerdings deuten die jüngsten Offenbarungen darauf hin, dass es USAID gewesen sein könnte. Sicher kann aber angenommen werden: Da ist nichts ungeplant abgelaufen.

Der größte Teil der Migrationsreise wurde zu Fuss zurückgelegt. Die ersten Zehntausenden, die dann über die von Merkel geöffneten Grenzen nach Deutschland gekommen sind, haben die Grenze zu Fuss überquert.

Als dann Österreich die Massenansammlungen an seiner Nordgrenze nicht mehr bewältigen konnte, durften diese Migranten in Salzburg Sonderzüge besteigen, um nach München zu kommen. Diese Zugfahrten waren selbstverständlich kostenfrei, für Migranten, die dann am Münchner Hauptbahnhof ein herzliches Willkommen genießen konnten.

Massenweise wurde Kleidung und Kinderspielzeug gespendet, für die armen Frauen mit ihren Kindern. Das wollte ich sehen und bin zu diesem Bahnhof gegangen.