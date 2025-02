Verstörende Snuff-Filme Von Kindesausbeutung, Opferung bis hin zu Sexhandel (Video)

PIZZAGATE ENTWICKELT SICH: MSM-Reporter machen ihre Arbeit nicht, also müssen Bürgerreporter das Verbrechen des Jahrhunderts aufdecken

Der engagierte Bürgerjournalismus auf der ganzen Welt ist auf Hochtouren und die Globalisten und Eliten werden nervös. Wir decken harte Indizien auf, denen von den Strafverfolgungsbehörden nachgegangen werden muss, die selbst nicht durch die pädophile Erpressung korrumpiert wurden, die unsere Welt erfasst hat.

Die Leute, insbesondere jene, die in Kinderpornografie, Sexskandale, satanische Rituale, Erpressungen und Pizzapartys verwickelt waren, müssen anfangen, sich zu melden, denn die Menschheit kann keinen spirituellen Fortschritt machen, solange diese satanischen Mächte hinter kompromittierten Politikern, Regierungsvertretern, Kirchen- und Gemeindeführern und insbesondere der Elite lauern, die weiterhin von ihren erhabenen Thronen der Macht und des Geldes aus über uns, das Volk, herrscht und uns versklavt. (Karikaturist der Washington Post, der Pizzagate als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete, wegen Kinderporno-Vorwürfen festgenommen)

Bürgerjournalisten haben seit der Veröffentlichung der Geschichte von Comet Ping Pong in dieser Woche eine enorme Menge an Informationen aufgedeckt. Die Frage ist, ob es noch jemanden in der Strafverfolgung gibt, der nicht erpresst, kooptiert oder mit dem Tod bedroht wurde, um eine einfache Anfrage beim US-Passamt zu stellen, die zur Aufklärung dieses Verbrechens beitragen würde.

Wir sehen auch, dass offenbar E-Mails aus Podestas E-Mail-Konto gelöscht wurden, als Madeline am 3. Mai 2007 verschwand. Hat er seine E-Mails gelöscht, um Beweise für seine Verbindungen zu Portugal und den McCanns zu vernichten?

Wir wissen auch, dass John Podesta 2014 nach Portugal gereist ist. Dies allein beweist nicht seinen Besuch in Portugal im Mai 2007. Es würde jedoch jeden Neuling in der Strafverfolgung dazu veranlassen, im Mai 2007 die Pässe sowohl von Podestas als auch von Weiner zu überprüfen.

Wo ist die RECHTSDURCHSETZUNG in den Vereinigten Staaten, England und Portugal? Müssen Bürger sowohl die Arbeit von Berichterstattern als auch von Ermittlern übernehmen?

Die Bürger wollen Antworten.

Wir möchten etwas über das Comet Ping Pong Pizza Restaurant in Washington, D.C. wissen. Wir möchten wissen, ob die Podestas und Weiner im Mai 2007 in Portugal waren.

Wir möchten mehr über die unterirdischen Tunnel erfahren, die Comet Ping Pong mit anderen Geschäften im Raum Washington verbinden.

Wir möchten wissen, warum Nancy Pelosi mit einer Pizzeria namens GOAT HILL (Ziege ist eine Anspielung auf den Teufel, Leute) in San Francisco in Verbindung gebracht wird.

Wir wollen wissen, was zum Teufel in diesem Land vor sich geht, dass Dämonen die Strafverfolgungsbehörden, Politiker und Beamten so sehr ihrer Bosheit unterwerfen, dass sie sogar Kinder auf ihren Altären opfern, um Satan anzubeten.

Gibt es beim FBI und der New Yorker Polizei irgendjemanden, der die Moral und den Anstand besitzt, diese Dinge ans Licht zu bringen? Wenn ja, dann wissen Sie, dass wir, das Volk, hinter Ihnen stehen!

Das Pizzagate-Pandämonium:

Aber warten Sie, es gibt noch mehr. Tauchen Sie tiefer in den Kaninchenbau ein und Sie werden auf den berüchtigten „Pizzagate“-Skandal stoßen, ein labyrinthisches Netz aus Intrigen, in das alle verwickelt sind, von der Hollywood-Elite bis hin zu politischen Machthabern. Handelt es sich dabei lediglich um haltlose Verschwörungstheorien oder um den Beweis einer globalen Verschwörung unvorstellbaren Ausmaßes?

Von Pedowood bis in die höchsten Machtebenen reichen die Fänge der Korruption weit und breit. Prominente, die einst als Vorbilder der Tugend verehrt wurden, sind heute in die dunkelsten Taten verstrickt. Aber wird die Gerechtigkeit siegen oder wird der Reiz von Ruhm und Reichtum die Schuldigen weiterhin vor der Rechenschaftspflicht schützen?

Das satanische Syndikat:

Die Gerüchte, dass hinter den Kulissen ein satanisches Syndikat die Fäden zieht, klingen vielleicht wie der Stoff einer fieberhaften Fantasie, doch was, wenn die Wahrheit noch schrecklicher ist als die Fiktion?

Jetzt ist es an der Zeit, den Schleier der Unwissenheit zu lüften und uns den unbequemen Wahrheiten zu stellen, die im Schatten lauern. Mel Gibsons angeblicher Dokumentarfilm soll die Schrecken des weltweiten Kindersexhandels ins Rampenlicht rücken, aber wir stehen an einem Scheideweg. Werden wir das Leid der Unschuldigen ignorieren oder werden wir es wagen, der Dunkelheit entgegenzutreten und Gerechtigkeit für diejenigen zu fordern, die zum Schweigen gebracht wurden?

Während der Ruf nach Wahrheit immer lauter wird, befinden wir uns an einem Wendepunkt der Geschichte. Das Gespenst des weltweiten Kindersexhandels ist allgegenwärtig und wirft einen Schatten auf unser kollektives Bewusstsein.

Doch mit Mut und Entschlossenheit können wir Licht in die dunkelsten Winkel unserer Welt bringen und die Wahrheit für alle sichtbar machen.

Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Es ist Zeit, aufzustehen, zu sprechen und Gerechtigkeit für die Opfer dieses unaussprechlichen Übels zu fordern. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel.

…

