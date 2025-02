Tartrazin: Dieser Farbstoffe im Essen findet auch Anwendung bei Straßenbelägen! (Video)

Teile die Wahrheit!

Viele Lebensmittelzusatzstoffe, die wir der Nahrungsmittelindustrie zu verdanken haben, stehen im Verdacht, für unterschiedliche Krankheiten verantwortlich sein zu können. Wie der Name sagt übernehmen Farbstoffe die Aufgabe, Lebensmittel in unterschiedlichsten Tönen einzufärben.

Betrachten Sie den Farbstoff mit dem Namen „Tartrazin“. Lassen Sie sich an diesem Beispiel auf der Zunge zergehen, warum Sie diese Farbstoffe unbedingt und Ihrer Gesundheit zuliebe meiden sollen. Dieser Stoff wurde in 1991 in Deutschland für Lebensmittel verboten (Ausnahme Liköre und Branntweine)!

Sieben Jahre später hob die EU dieses Verbot wieder auf! Die Konsequenz: Der gefährliche Stoff ist heute in allerlei Fertigprodukten zu finden, ganz besonders in jenen für Kinder – und das, obwohl bekannt ist, dass Tartrazin allergieauslösend wirkt und bei Kindern zu Hyperaktivität führen kann.

Tartrazin gehört zu den gesundheitsbedenklichen Azo-Farbstoffen. Mit seiner Hilfe färbt am Fertigprodukte und Süßwaren gelb oder orange. Besonders häufig ist Tartrazin in Back- und Süßwaren, Brausepulver, Knabberprodukten, Puddingpulver, Desserts, Senf, Schmelzkäse, Käserinden und manchen Kunstdärmen zu finden.

Auch in Kosmetika, Pflegeprodukten und sogar in Arzneimitteln kann Tartrazin enthalten sein. Nicht umsonst müssen tartrazinhaltige Lebensmittel seit Sommer 2010 einen Warnhinweis tragen, dass der Farbstoff die Aufmerksamkeit und Aktivität bei Kindern beeinträchtigen kann – zumindest in Deutschland.

Achten Sie ab sofort besonders auf:

Tartrazin ? E102 (altern. Bezeichnung „640″, „19140“ oder „Acid Yellow 23)

Quinolingelb ? E 104

Gelborange-S ? E 110

Carmoisine ? E 122

Panceau 4R ? E 124

Allurarot AC ? E 129

Tartrazin (E102) ist ein bedenklicher Farbstoff, der oft in Senf, Likör, Wein, Pudding und Käserinden enthalten ist. Es gibt gute Gründe, warum du auf Tartrazin verzichten solltest.

Tartrazin ist ein synthetischer gelber Farbstoff, der unter der E-Nummer E 102 in zahlreichen Lebensmitteln enthalten ist. Er gehört zu den Azofarbstoffen und ist gesundheitlich äußerst bedenklich. In Norwegen ist der Stoff verboten, in der EU gibt es Grenzwerte, wie hoch der Höchstgehalt an Tartrazin betragen darf:

Senf (max. 300 mg/l)

Brause und Sirup (max. 100 mg/l)

Fisch- und Fleischersatzprodukte (max. 100 mg/kg)

Kuchen und Kekse (max. 200 mg/kg)

Knabberartikel aus Kartoffeln oder Getreide (max. 200 mg/kg)

Likör und Wein (max. 200 mg/l)

Süßigkeiten (max. 300 mg/kg)

Pudding und Eis (max. 150 mg/kg)

Käse (max. 100 mg/kg)

Kosmetika, Arzneimittel, Reinigungsmittel, Textilien (ohne Höchstwert)

Lebensmittel mit Tartrazin müssen mit einem Warnhinweis gekennzeichnet werden: „Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen„. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfiehlt, täglich nicht mehr als 7,5 Milligramm Tartrazin pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen (ADI-Wert). Warum ist Tartrazin also bedenklich?

Tartrazin: Gefährlich für die Gesundheit?

2009 hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine Neubewertung von Tartrazin vorgenommen und führt in ihrer Metaanalyse folgende Risiken auf Basis zahlreicher Studien an:

Tartrazin kann in seltenen Fällen allergische Hautreaktionen auslösen oder verschlimmern. Dazu zählen beispielsweise Nesselsucht und Neurodermitis (bei Kindern). In einer der aufgegriffenen Studien traten die Symptome bei 83 von 2210 Patienten auf.

Die EFSA hat auch untersucht, ob Tartrazin zu Atemnot und asthmaähnlichen Anfällen führen kann. Die Ergebnisse waren nicht ganz eindeutig. Wer unter Asthma leidet, sollte Tartrazin vorsorglich vermeiden.

Tartrazin könnte vorliegende Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite verstärken, legen zahlreiche Studien nahe. Aus diesem Grund müssen Lebensmittel mit Tartrazin auch einen entsprechenden Warnhinweis tragen. Ein kausaler Zusammenhang konnte aber noch nicht eindeutig nachgewiesen werden.

Weitere Studienergebnisse zu Tartrazin:

Bisher sind Wissenschaftler davon ausgegangen, dass alle Menschen mit einer Aspirin-Unverträglichkeit meist auch Tartrazin schlecht vertragen. Eine Studie will dies widerlegt haben, sie ist aber umstritten.

Eine neue Studie von 2017 bringt im Tierversuch auch ein Risiko für Leberschäden und oxidativen Stress (Freie Radikale greifen Zellen an) mit dem Stoff in Zusammenhang.

Tartrazin vermeiden: Tipps für Lebensmittel und Kosmetik