War COVID-19 eine Militäroperation? Täuschung auf ganzer Linie

„COVID“ war und ist eine militärische Operation. Robert F. Kennedy Jr., heute US-Gesundheitsminister, hat bestätigt, dass „138 Unternehmen an der Herstellung und Verteilung des Impfstoffs beteiligt waren. Sie alle sind Militärauftragnehmer.

Das Pentagon und die National Security Agency haben die gesamte Reaktion auf die Pandemie geleitet.“

Außerdem behauptete er: „Pfizer und Moderna besitzen diese Impfstoffe nicht wirklich. Sie kleben ihre Etiketten darauf, aber es war ein Projekt des Pentagons.“ (1)

Im Rahmen der COVID-Operation wurden und werden psychologische Operationen auf militärischem Niveau eingesetzt.

Erinnern Sie sich an die (andauernde) Zensur und Verfolgung von Wahrheitsverkündern, die Ausgangssperren, die Masken, die asoziale Distanzierung, die Vorschriften und Protokolle.

All diese Maßnahmen wurden eingesetzt, um die Bevölkerung zu zwingen, sich Spritzen zu geben, die weder sicher noch wirksam waren. (Experten, die Covid vorhersagten, befürchten, dass neues Virus eine Pandemie auslösen könnte – Großbritannien plant größte nationale „Pandemie-Vorsorgeübung“ aller Zeiten)

Die etablierten Medien, die von Pharmaunternehmen, Regierungen (2) und dem US-Verteidigungsministerium finanziert werden, machen bei den sozialen Täuschungen weiter mit. Beachten Sie den Vertrag des Verteidigungsministeriums mit Thomson-Reuters (unten). (3)

Es ist klar, dass Canadian Press gut bezahlt, gerettet und kontrolliert wird und nicht frei ist.

Eine informierte Zustimmung gab es nie. Alles, einschließlich der Art der experimentellen Injektionen, war für die meisten immer ein Geheimnis.

Jetzt werden die offiziellen Drehbücher gemeinsam geändert, um den neuen Realitäten Rechnung zu tragen.

Kommentatoren werden nun in ihre Erzählungen einfließen lassen, dass COVID x Menschen getötet hat, offenbar in dem Bemühen, den Tsunami an beweisbasierten Erkenntnissen abzumildern, die die Toxizität der experimentellen mRNA-COVID-Injektionen belegen. Aber das ist eine weitere Lüge, eine Erfindung, die auf Junk-Daten basiert.

Man sollte bedenken, dass keiner der Tests, die zur Diagnose des „Virus“ verwendet werden, für diesen Zweck geeignet ist. Der verstorbene Kary Mullis, Erfinder des PCR-Verfahrens, stellte klar, dass „mit der PCR-RT keine Infektion oder Krankheit genau diagnostiziert werden kann.“ (4)

Dr. Mark Trozzi , erklärt den Betrug des PCR-Tests wie folgt:

„PCR-Tests funktionieren, indem sie genetisches Material verstärken und es mit jedem Zyklus verdoppeln. Mit genügend Zyklen – über die empfohlenen 27 hinaus – können sie praktisch alles erkennen. Während der COVID-19-Reaktion führten Länder wie Kanada bis zu 43 Zyklen durch, was zu einer überwältigenden Anzahl falsch positiver Ergebnisse führte. Nach Angaben des deutschen Robert Koch-Instituts lieferten diese Tests bis zu 86 % falsch positive Ergebnisse, was den Anschein einer weit verbreiteten Infektion erweckte“ (5)

Der betrügerischen Manipulation von COVID-Daten liegen unzählige Faktoren zugrunde, wie ich in einem früheren Artikel ausführlich dargelegt habe: