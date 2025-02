Voraussetzungen für die Tyrannei und wie die Bevölkerung darauf konditioniert wird

Eine Verschwörung ist einfach die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Personen, oder Organisationen, um ein heimtückisches Verbrechen oder einen Betrug zu begehen … oder um Aktivitäten zu verbergen, die, wenn sie aufgedeckt werden würden, bestimmten Personen und Organisationen schaden.

Eines der Werkzeuge der Verschwörer ist es, die Menschen – oft nicht viele – die ihnen auf den Fersen sind, als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, um sie zum Schweigen zu bringen. Und, im Falle von angeblichen Journalisten wie Peter Hoysted (Jack the Insider), sie immer wieder zu demütigen. Sein Gehalt wird übrigens von Rupert Murdoch bezahlt. Ein weiteres Mittel ist die Propaganda für die Zuschauer.

So argumentierte Josh Stylman, mit einem Zitat von Theodore Dalrymple:

Bei meinem Studium der kommunistischen Gesellschaften bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Zweck der kommunistischen Propaganda nicht darin besteht, zu überreden oder zu überzeugen, nicht zu informieren, sondern zu demütigen. Je weniger sie mit der Realität übereinstimmt, desto besser.

Wenn Menschen gezwungen werden, zu schweigen, wenn ihnen die offensichtlichsten Lügen erzählt werden, oder noch schlimmer, wenn sie gezwungen werden, die Lügen selbst zu wiederholen, verlieren sie ein für alle Mal ihren Sinn für Redlichkeit. Wer offensichtlichen Lügen zustimmt, wird in gewisser Weise selbst zum Bösen. Die Fähigkeit, sich gegen etwas zu wehren, wird dadurch untergraben und sogar zerstört. Eine Gesellschaft von entmannten Lügnern ist leicht zu kontrollieren.

Dieses Prinzip der erzwungenen Beteiligung ist nicht verschwunden – es hat sich weiterentwickelt. Das heutige System verlangt nicht nur Schweigen, sondern aktive Komplizenschaft bei seinen Erzählungen … Es gibt noch ein weiteres Instrument, das von den Propagandisten der Verschwörung, auch bekannt als „tyrannischer Staat“, eingesetzt wird. Dieses erfordert einige Arbeit. (Vgl. brownstone.org)

In einem typisch ausgezeichneten Artikel des Brownstone Institute mit dem Titel „In Defense of Conspiracy Theorists“ (Zur Verteidigung von Verschwörungstheoretikern) argumentiert Bill Rice:

Als echter Verschwörungstheoretiker bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die wichtigsten Verschwörungen der Welt, wenn sie nicht durch eine vorherige Verschwörung zustande kämen, nicht möglich wären. Denn diese Organisationen sind mit Klon-Denkern besetzt, die das offizielle Narrativ niemals in Frage stellen oder herausfordern werden. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Seine Logik ist einfach. Und sie stützt die Ansicht, dass Verschwörungen wahr und Routine sind. Denn wenn die Institutionen, die sich verschwören, um Kunden oder Wähler (oder wen auch immer, zu betrügen) weit genug vorausgedacht haben, um ihre Institutionen mit angemeldeten Automaten zu besetzen, dann war das alles Absicht! Ein logischer Tugendkreis.

Da ich sowohl in Unternehmensuniversitäten, als auch in Regierungsbehörden gearbeitet habe, kann ich die Schlussfolgerungen von Rice bestätigen. Wenn Sie von den Unternehmensnarrativen abweichen, werden Sie vor die Tür gesetzt und kurz und klein geschlagen. Oder einem wird die Beförderung verweigert, interessante Projekte werden abgelehnt, man wird aus den Teams für Forschungsanträge herausgehalten, oder sie schleppen einen zur Korrektur oder Beratung ins Büro des Geschäftsführers.

Die James Cook University, die sich in der Nähe meines derzeitigen Wohnsitzes befindet, hat einem hervorragenden Wissenschaftler, namens Peter Ridd, das erste dieser Verhaltensmuster auferlegt.

Meine jüngsten Erfahrungen mit dem (Gott steh uns allen bei) australischen öffentlichen Gesundheitssystem lassen auf Organisationen schließen, die voller Arschschützer, ja, Männer und Frauen, erzählerischer Beschützer und „guter“ Unternehmensbürger sind. Jeder, der für eine große Institution gearbeitet hat, kennt das. Vertuschungen kleinerer oder größerer Art gibt es beispielsweise zu jeder Stunde des Tages. Risikomanagement 101.

Ein ganzes Heer von Beratern wird reich, indem sie Ratschläge erteilen, wie dies zu bewerkstelligen ist. Jedes Unternehmen und jede Regierungsbehörde hat heute eine Medienabteilung, um „die Hühner zu füttern“, wie Sir Joh zu sagen pflegte. Ach, wirklich?

Die Besetzung wichtiger Institutionen mit willfährigen Personen erklärt den Erfolg des gesamten Covid-Betrugs. Siehe nochmal unter „Jack the Insider“. Ja, natürlich, der Klimaschwindel. Siehe unter „Schullehrer“. Und all die anderen staatlichen Betrügereien auch. So funktioniert die Welt nun einmal. Generationen von neuen Mitarbeitern werden ideologisch an Bord geholt. Siehe unter „Training für unbewusste Voreingenommenheit“.

Und wie Bill Rice erkannt hat, bestand der zweitgrößte Trick des Teufels darin, die CIA dazu zu bringen, die Welt davon zu überzeugen, dass Wahrheitsverkünder „Verschwörungstheoretiker“ sind. Genau wie Satans größter Trick – die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt – hat es funktioniert! Die moderne linke Mittelschicht hat sich mit Haut und Haaren darauf eingelassen. Ironischerweise tun sie die schmutzige Arbeit des vermeintlichen Unternehmensfeindes. Der Klassenfeind. Das habe ich immer noch nicht begriffen. Und nicht nur das, was wir immer noch „die Linke“ nennen, natürlich. Die etablierte Rechte, verkörpert durch Leute wie Toby Young – er ist mit an Bord, wenn es darum geht, Verschwörungstheoretiker zu verunglimpfen.

Das Loyalitätssystem der Unternehmen zu sperren ist für die Kontrollagenda entscheidend.

Ich habe bereits über die Theorie der positiven Devianten geschrieben. Diese seltenen Wesen innerhalb von Unternehmen, die tatsächlich dazu beitragen, Probleme zu lösen, dabei Orthodoxien in Frage zu stellen, dem öffentlichen (oder Kunden-) Interesse zu dienen, trotz der ihnen zugewiesenen Rolle des unternehmerischen Selbstschutzes, Unternehmensfehler zuzugeben und erzwungene Narrative zu durchbrechen. Manchmal flüstern sie einem Dinge zu.

So wie das, was Krankenhausschwestern über Ärzte sagen. Sie flüstern definitiv. Der Berater Mark Strom geht davon aus, dass einer von vier Unternehmensmitarbeitern ein positiver Devianter ist. (Vgl. acumenintl.com.au)

Vielleicht haben Sie Glück. Die anderen sind das, was Bill Rice als „Soldaten des Narrativs“ bezeichnet. Gehorche oder werde entlassen. Die meisten Arbeitnehmer wollen ihre Rechnungen bezahlen und ihre Familie ernähren. Das haben wir alle schon erlebt.

Es gibt mehrere Unterklassen von Unternehmensschreibern. Es gibt diejenigen, die tatsächlich an diese Ideologie glauben. Sie wurden in der Schule und an der Universität mit grüner, aufgeweckter Religion aufgepäppelt. Leider gibt es mehr von ihnen, als wir vielleicht erwarten.

Dann gibt es diejenigen, die wissen, dass das alles Blödsinn ist, die aber „weiterkommen“ wollen. Oder sich aus Schwierigkeiten heraushalten. Das ist die Klasse der Abzocker. Und dann gibt es noch die Angsthasen. Zu ängstlich, um sich gegen die Pläne der Bosse zu stellen. Die Institutionen sind voll von diesen Typen.

Management ist eine Unternehmensreligion. Und die Machthaber wissen das. Sie haben die ganze Managementrevolution erfunden, um dies zu erreichen. Siehe unter HR und MBAs. Natürlich entpuppen sich die meisten Verschwörungstheorien einfach als „Pol Sci 101“ (Politikwissenschaft). Moderne Abwandlungen der „Public-Choice-Theorie“, zum Beispiel. Die bürokratische Vereinnahmung, als ein (sehr wichtiges) Beispiel.

Diese Theorie deckt die privaten Interessen von Beamten und ihre Motive für die Bildung von Koalitionen mit privaten Akteuren auf. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Theorie der öffentlichen Korruption.

Die beste Taktik des Establishments bestand darin, eine gähnende Kluft zwischen „Verschwörungstheorie“ und „Politikwissenschaft“ zu schaffen. Meine Aufgabe war es immer, die Distanz zwischen den beiden zu verringern. Das bringt uns zu Hannah Arendt, einer der führenden Politik- und Geschichtswissenschaftlerinnen des zwanzigsten Jahrhunderts. Ihr Buch „The Origins of Totalitarianism“ war insbesondere eine historische Untersuchung des Aufstiegs von Hitler. Es handelte auch von den Vorbedingungen, um die es geht. Das subtile Heranführen der Menschen an die Akzeptanz der Tyrannei. Es hat so gut funktioniert, weil die Vorbereitung so gut konstruiert und geplant war. Wikipedia fasst die These zusammen:

In diesem Buch argumentiert Arendt, dass der Totalitarismus eine „neuartige Regierungsform“ war, die sich „von anderen uns bekannten Formen politischer Unterdrückung wie Despotismus, Tyrannei und Diktatur wesentlich unterscheidet“, weil sie Terror zur Unterwerfung von Massenbevölkerungen und nicht nur von politischen Gegnern einsetzte.

Eine Novelle. Unterdrückung. Terror. Ganze Bevölkerungsgruppen. Klingelt’s da bei Ihnen? Hannah hatte noch nie von Covid gehört. Von dem Weltwirtschaftsforum. Von Tony Fauci. Von Biowaffen. Vom Ministerium für Innere Sicherheit. Von den Wuhan-Labors. Von Davos. Von der neuen Weltordnung. Gehen wir davon aus, dass Bill Rice‘ Bericht über die neue Tyrannei geplant war. Der Erfolg der Strategie beweist die Verschwörung. Es bedeutet, dass es geplant war. Es kann nur so funktioniert haben. „Quod erat demonstrandum“, das ist die Last von Rice‘ Argumentation.

Bill Rice‘ (kurze) Untersuchung des Wesens von Narrativen, Propaganda und der Ausbreitung eines Kontrollsystems ist eher ein politikwissenschaftlicher Ansatz als Arendts historische Analyse. Regulatorische Vereinnahmung ist entscheidend für seinen Rahmen der tyrannischen Verschwörung und für den Aufbau des Korporatismus als Regierungssystem.

Die Public-Choice-Theorie funktioniert, weil jeder im Establishment ein Gewinner ist. Bürokraten steigern ihre Karriere und ihr Prestige. Die Industrie erhält von der Regierung Vergünstigungen. Wer die Regeln manipuliert, kann die schwierigere Aufgabe, auf dem Markt zu gewinnen, leicht übertreffen. Wie Adam Smith schon vor langer Zeit erkannte. Minister dürfen Bänder durchschneiden und Ankündigungen machen. Sie alle sind mit dem spannenden Tagesgeschäft des Regierens beschäftigt. Während die Puppenspieler einfach nur über all die Farben und Bewegungen grinsen und weiterhin alle Karten in der Hand halten. Leise und (meist) unsichtbar. Sie treffen sich sogar einmal im Jahr (in Davos) und erzählen uns ganz offen, was sie vorhaben. Sie wissen, dass jeder sie ignorieren wird.

Bill Rice‘ Theorie der Tyrannenvorbereitung erinnert auch an die Theorie des langen Marsches durch die Institutionen. Sie wurde von dem italienischen Marxisten Gramsci entwickelt und von dem deutschen Radikalen Rudi Dutschke verfeinert. Bringt die Mannschaft in Stellung. Dies war die Meisterklasse der marxistischen Wende in den 1960er Jahren, als man sich nicht mehr auf die (nutzlose) Arbeiterklasse stützte, sondern die Eroberung der kulturellen und politischen Institutionen anstrebte. So bereitet man die Institutionen auf ihre historische Rolle der kulturellen Transformation vor. Man bevölkert sie mit willigen Kadern von dummen, willigen, eingebetteten Sozialrevolutionären. Man schafft Karrierewege für die Absolventen, um aufzusteigen und zu performativen Marionetten zu werden. Sie „erziehen“ sie für ihre Aufgaben.

