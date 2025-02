Wenn Massenentlassungen zur Alltagsmeldung werden – Grün wirkt: Deutschlands Wirtschaft schmiert ab – doch die Rüstungsbranche boomt

Teile die Wahrheit!

Seit Monaten hagelt es Meldungen über Insolvenzen und Massenentlassungen. Hier einige Meldungen der letzten Zeit und eine Meinung.

Wie viele Meldungen über Massenentlassungen hat es die letzten Monate bereits gegeben? Man kann es nicht mehr zählen. Es wird zur Alltagsmeldung, man gewöhnt sich daran.

Die Arbeitslosigkeit steigt. Und in der Politik? Im Wahlkamp scheint das kein Thema zu sein. Man redet über den Ukraine-Krieg, Migration, die grüne Transformation der Gesellschaft. Und irgendwas von „Wir müssen was für die Wirtschaft tun“. Aber was konkret?

Massenentlassungen als Zeichen der Krise

Wie man die Industrie wieder auf Vordermann bringt, wie man neue Industriejobs schafft? Fehlanzeige. Fatal ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt: Die Entlassungen könnten eigentlich die Arbeitslosenquote viel stärker in die Höhe schnellen lassen.

Aber gerade beim Staat werden Jahr für Jahr immer mehr Stellen geschaffen – diese Gehälter müssen aber in der Privatwirtschaft erwirtschaftet werden!

Auch das Gesundheitswesen (Überalterung der Gesellschaft) ist ein Jobmotor, was zusammen mit immer mehr Stellen beim Staat die Krise in der Industrie teilweise überdeckt.

„Ein klein wenig mehr Arbeitslosigkeit… ist ja nicht so katastrophal schlimm, Kopf hoch“, so dürften machen Politiker denken, die derzeit Ämter bekleiden. (Alarmruf: Großer Stahlhersteller droht mit Abwanderung – leere Versprechungen von Habeck)

Aber es hagelt ständig weiter Meldungen über Massenentlassungen, so auch diese Woche. So kündigte der altehrwürdige Otto-Versand diese Woche an, dass 480 Mitarbeiter entlassen werden. 8 von 13 Callcentern in Deutschland werden im August geschlossen.

Der Grund für die Callcenter-Schließungen: Die Strukturen im Kundenservice seien wirtschaftlich nicht mehr tragfähig. Es gebe einen verschärften Wettbewerb und eine anhaltend schwache Konjunktur in Deutschland. Man darf dazu vermuten: Immer weniger Netto vom Brutto (CO2-Steuer, Krankenkassenbeiträge uvm) sorgen für eine rasch schrumpfende Kaufkraft bei vielen Konsumenten, worunter Onlinehändler leiden.

Auch dürften die extrem günstigen China-Konkurrenten Temu und Co Anbietern wie Otto oder Zalando hierzulande zunehmend unter Kostendruck setzen.

Auch diese Woche wurde bekannt, dass der Autozulieferer Continental weitere 3.000 Stellen abbauen will. Fatal: Es geht um Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung.

Ein großer Teil der Stellenanpassungen solle über Fluktuation, etwa durch Renteneintritte und einen Fokus auf interne Einstellungen, umgesetzt werden. Und erst letzte Woche meldete Porsche, dass man bis 2029 rund 1.900 Stellen abbauen will.

Es geht um freiwillige Maßnahmen wie Vorruhestand und Abfindungspakete, und man wird bei Neueinstellungen einen „restriktiven Ansatz“ verfolgen. Der Grund für den Stellenabbau: Die Misere bei der Nachfrage nach Elektroautos.

Erst vorgestern berichtete das Handelsblatt über ein möglicherweise bevorstehendes Erdbeben beim großen Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Bei ZF sei die Stimmung „desaströs“, berichten Führungskräfte.

Das Unternehmen solle die komplette Ausgliederung der Antriebssparte prüfen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter könnten betroffen sein.